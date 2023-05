BLAST.tv Paris Major 2023: veja tabela e resultados do Legends Stage

O BLAST.tv Paris Major 2023, torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , chegou ao Legends Stage. A segunda fase do campeonato será realizada entre os dias 13 e 16 de maio e terá em disputa oito vagas para o Champions Stage, a última fase do Major. O Brasil terá como representante a FURIA , que já havia se classificado para essa fase graças ao seu título no RMR das Américas . Assim como no Challengers Stage, o Legends Stage também utilizará do formato suíço, colocando os times a disputarem séries melhores de uma partida (MD1) e de três partidas (MD3) até preencher todas as vagas.

O último campeonato mundial de CS:GO conta com a transmissão nos canais de Alexandre "Gaules" Borba e de seus parceiros na Twitch, além dos canais oficiais da BLAST na mesma plataforma e no YouTube. A seguir, confira mais detalhes sobre o Legends Stage, seus jogos e os resultados.

1 de 2 Confira jogos e resultados do Legends Stage do BLAST.tv Paris Major 2023 — Foto: Divulgação/BLAST.tv Confira jogos e resultados do Legends Stage do BLAST.tv Paris Major 2023 — Foto: Divulgação/BLAST.tv

Sobre o Legends Stage

Legends Stage é o nome da segunda fase de um Major de CS:GO. Inicialmente, oito times se classificaram diretamente para essa fase graças aos resultados nos torneios RMR. Essas equipes foram FURIA, Natus Vincere, 9INE, Fnatic, Heroic, Into The Breach, Team Vitality e Bad News Eagles. As outras oito equipes se classificaram via Challengers Stage, a primeira fase do Major. Conquistaram a classificação ENCE, G2 Esports, Apeks, FaZe Clan, Ninjas in Pyjamas, Monte, Team Liquid e GamerLegion. As brasileiras paiN Gaming e Fluxo estavam no Challengers Stage, mas infelizmente não conseguiram avançar.

O Legends Stage funcionará no mesmo estilo do Challengers Stage, classificando para a fase final oito dos 16 times presentes na fase. Vale ressaltar que o Legends Stage seguirá ocorrendo no Hall de la Pinède, em Paris, sem a presença de torcida. Apenas no Champions Stage que os jogos serão realizados na Accor Arena, com espaço para os fãs apoiarem seus times favoritos. Lembrando que a última fase do Major acontece do dia 18 ao dia 21 de maio.

2 de 2 FURIA é o único time brasileiro no Legends Stage do Major — Foto: Divulgação/ESL FURIA é o único time brasileiro no Legends Stage do Major — Foto: Divulgação/ESL

Calendário e resultados do Legends Stage

O formato suíço no Legends Stage será o mesmo visto no Challengers Stage. Em resumo, o objetivo das participantes é chegar a três vitórias, confirmando a passagem para a próxima fase. Porém, se uma equipe for derrotada em três oportunidades, ela estará eliminada da competição. Todos os confrontos que valem a classificação ou a sobrevivência no Major serão decididas em séries melhores de três partidas (MD3). Os demais duelos ocorrerão em mapas únicos. Veja todos os jogos e os resultados do Legends Stage:

Sábado, 13 de maio

6h30 – Natus Vincere x GamerLegion

6h30 – 9INE x Team Liquid

8h – FURIA x Monte

8h – Fnatic x Ninjas in Pyjamas

9h30 – Heroic x FaZe Clan

9h30 – Into the Breach x Apeks

11h – Team Vitality x G2 Esports

11h – Bad News Eagles x ENCE

13h30 – Série entre times 1–0 (MD1)

13h30 – Série entre times 1–0 (MD1)

15h – Série entre times 1–0 (MD1)

15h – Série entre times 1–0 (MD1)

16h30 – Série entre times 0–1 (MD1)

16h30 – Série entre times 0–1 (MD1)

18h – Série entre times 0–1 (MD1)

18h – Série entre times 0–1 (MD1)

Domingo, 14 de maio

6h30 – Série entre times 1–1 (MD1)

6h30 – Série entre times 1–1 (MD1)

8h – Série entre times 1–1 (MD1)

8h – Série entre times 1–1 (MD1)

9h30 – Série classificatória entre times 2–0 (MD3)

9h30 – Série classificatória entre times 2–0 (MD3)

13h30 – Série eliminatória entre times 0–2 (MD3)

13h30 – Série eliminatória entre times 0–2 (MD3)

Segunda-feira, 15 de maio

6h30 – Série eliminatória entre times 1–2 (MD3)

6h30 – Série eliminatória entre times 1–2 (MD3)

10h30 – Série eliminatória entre times 1–2 (MD3)

10h30 – Série eliminatória entre times 1–2 (MD3)

14h30 – Série classificatória entre times 2–1 (MD3)

14h30 – Série classificatória entre times 2–1 (MD3)

Terça-feira, 16 de maio

6h30 – Série classificatória entre times 2–2 (MD3)

10h30 – Série classificatória entre times 2–2 (MD3)

14h30 – Série classificatória entre times 2–2 (MD3)