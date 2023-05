Bramble The Mountain King: veja enredo, gameplay e requisitos do jogo

Bramble: The Mountain King é um jogo de terror desenvolvido pela Dimfrost Studio e publicado pela Merge Games em abril de 2023. A história conta sobre dois irmãos que se aventuram em uma floresta e se veem em meio a criaturas fantásticas do folclore nórdico. Com elementos de plataforma, quebra-cabeça e furtividade, o game apresenta uma atmosfera sombria e repleta de tensão.

O título está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 149,50, para Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 112,45, para Nintendo Switch por R$ 87,41 e para PC (via Steam) por R$ 88,99. Veja, a seguir, mais detalhes sobre Bramble: The Mountain King.

1 de 2 Bramble: The Mountain King é um jogo de terror e aventura com uma atmosfera sombria e criaturas do folclore nórdico — Foto: Reprodução/Steam Bramble: The Mountain King é um jogo de terror e aventura com uma atmosfera sombria e criaturas do folclore nórdico — Foto: Reprodução/Steam

História

No enredo, jogadores controlam o jovem Olle, um garoto que, após ouvir muitas histórias de sua mãe, acorda no meio da noite com pesadelos. No entanto, quando busca consolo em sua irmã Lillemor, ele percebe sua ausência e vê uma corda de lençóis jogada para fora da janela. Ao partir em busca dela, Olle a encontra na floresta e os dois se divertem por um tempo. No entanto, um Troll captura e leva a garota em direção à montanha.

Munido apenas de uma pedra brilhante, a Centelha da Coragem, ele terá que enfrentar diversas criaturas místicas do folclore nórdico, como o Nacken e a Skogsra, para resgatá-la. Ocasionalmente, ele também terá ajuda dos simpáticos gnomos.

Gameplay

A jogabilidade do game consiste em avançar por diferentes áreas com Olle, que é capaz de andar, correr, pular e escalar utilizando objetos para atravessar obstáculos. Ocasionalmente, há quebra-cabeças simples para resolver através da interação com certos itens, como ao empurrar objetos para subir neles.

Há também trechos que exigem furtividade para se esconder de inimigos e até um pouco de combate leve. Em algumas situações, Olle pode arremessar pedras contra algumas criaturas ou usar a Centelha da Coragem como uma arma.

2 de 2 A jornada em Bramble: The Mountain King apresenta muitos desafios de plataforma, mas também quebra-cabeças e seções furtivas — Foto: Reprodução/Steam A jornada em Bramble: The Mountain King apresenta muitos desafios de plataforma, mas também quebra-cabeças e seções furtivas — Foto: Reprodução/Steam

Cada área e inimigo propõem diferentes desafios em Bramble: The Mountain King, mas sempre com a jogabilidade de plataforma no centro do gameplay. Algumas das criaturas mais poderosas agem como chefes do jogo, que precisarão ser enfrentadas de maneira mais direta. Durante a jornada, também será possível encontrar seres que atuarão como inesperados aliados.

Requisitos mínimos para baixar