Breathedge: veja história, gameplay e requisitos do curioso jogo espacial

Breathedge é um jogo de sobrevivência e exploração espacial que mistura coleta de recursos, construção de base, gerenciamento de inventário e elaboração de itens. Nele, o jogador controla um viajante solitário que precisa lutar pela vida depois de um imprevisto. Desenvolvido pela RedRuins Softworks e publicado em parceria com a HypeTrain Digital, o game está disponível para PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series X , Xbox Series S , Nintendo Switch e PC (via Steam , GOG e Epic Games Store ). Confira, a seguir, mais detalhes sobre o título.

História

Em Breathedge, o jogador assume o papel do protagonista apelidado de "O Homem", que está em uma missão para transportar os restos mortais de seu avô para um funeral no espaço. Após um acidente danificar sua nave, ele deve usar toda a criatividade e capacidade de improviso para sobreviver, com a ajuda da IA de seu traje e uma galinha imortal. A história é contada com um senso de humor peculiar, apesar da situação tensa e da sensação constante de urgência.

Gameplay

Para sobreviver ao desafio, é necessário explorar os destroços no vasto vazio do espaço em busca de materiais para consertar sua nave, além de gerenciar água e comida e lidar com a radiação e o frio. Vale destacar que o menu de crafting é bem intuitivo, sendo possível criar facilmente ferramentas para a progressão, como um aspirador de pó com foguete ou um balão de ar feito com preservativo reaproveitado.

Flutuar em gravidade zero também é uma das partes mais divertidas do game. Embora os recursos sejam escassos no início, à medida que avança na aventura, o jogador ganha mais liberdade para percorrer asteroides congelados, cargueiros e outros detritos ao redor. Ainda assim, será necessário sempre estar atento à disponibilidade de oxigênio, sendo o seu reabastecimento uma tarefa vital durante as viagens.

Requisitos mínimos