Caixa de som do Alok vale a pena? Veja preço e ficha técnica

A WAAW by Alok BOOM 100SB é uma caixa de som Bluetooth assinada pelo DJ Alok que promete alta performance. O dispositivo apresenta conectividade Bluetooth 5.0 , tem certificação IPX7 à prova d'água e conta com até 20 horas de autonomia de bateria. Lançado em setembro de 2022, o modelo é uma alternativa interessante para quem busca ouvir música com qualidade em diversos lugares. Pesando menos de 2 kg, a caixa conta com uma alça para transporte e é uma companhia ideal para ambientes de praia e piscina. O produto pode ser encontrado por R$ 859 no site da Amazon .

Com microfone integrado e recurso especial para chamadas telefônicas, a caixa de som se destaca também pela versatilidade. O DJ Alok participa ativamente do processo de desenvolvimento de todos os dispositivos produzidos pela WAAW, marca criada pelo artista em parceria com a WAP. Confira, nas linhas a seguir, todos os detalhes sobre a caixa BOOM 100SB e saiba se a caixa de som do Alok vale a pena para você.

Ficha técnica da caixa de som do Alok

Nome do produto: Caixa de som WAAW by Alok BOOM 100SB

Lançamento no Brasil: setembro de 2022

Preço atual: R$ 859

Dimensões: 28 x 12 x 12 cm

Tipo de conexão do cabo de carregamento: USB-C

Cor: preto com detalhes em verde

Potência de saída: 40 W RMS

Peso: 1,79 kg

Resposta em frequência: 65Hz – 20kHz

Bateria: 3600 mAh

Conectividade: Bluetooth 5.0 e cabo P2

Impedância do Speaker: 4 Ω

Relação sinal/ruído: maior ou igual a 80 dB

Certificação: IPX7

Design

A caixa BOOM 100SB apresenta esquema cromático semelhante à maioria dos produtos da WAAW, ou seja, cor predominantemente preta com detalhes em verde. Já o formato cilíndrico se assemelha bastante ao utilizado por algumas caixas da concorrente JBL.

Com a proposta de levar a música para todos os lugares, o dispositivo é revestido de um material emborrachado com acabamento em tecido resistente, além de contar com uma alça de transporte para trazer praticidade e segurança à locomoção. Compacta e leve, a caixa pesa pouco menos de 2 kg e é uma opção interessante para quem busca portabilidade.

Potência e som

Devido à participação de Alok no projeto, é de se esperar que a qualidade de som seja um dos pontos altos na BOOM 100SB. Trata-se de uma caixa estéreo que possui quatro drivers de alta performance, o que resulta em um som muito nítido e sem distorções, não importando o volume em que esteja. Além disso, dois radiadores passivos auxiliam na reprodução de graves ainda mais potentes.

O alto-falante tem resposta de frequência de 65 Hz a 20 KHz, o que indica que o produto tem perfil sonoro versátil, podendo reproduzir desde os sons bem graves até os mais agudos — vale lembrar que 20 kHz é a frequência máxima que o ouvido humano pode escutar. Para garantir que estes sons tenham alcance, a BOOM 100SB chega com potência de 40 W RMS na saída de som. Isto significa que o produto pode ser utilizado até mesmo em espaços abertos e com muitas pessoas, fazendo com que o som tenha ótimo volume e sem distorções.

Recursos

A WAAW projetou a BOOM 100SB com alguns recursos extras interessantes. Dentre eles, está a certificação IPX7, que garante resistência à água ao equipamento. Desta forma, espera-se um bom funcionamento da caixa mesmo após ser exposta a ambientes como beira de piscinas, praias e até mesmo a chuva.

Outro artifício interessante é a tecnologia Two Wireless Stereo (TWS), que conecta duas caixas BOOM 100SB via Bluetooth, garantindo potência em dobro sem que a qualidade de som seja comprometida. Por se tratar de um recurso que não muda as características do perfil sonoro, a experiência permanece intacta mesmo com um volume muito maior.

A BOOM 100SB tem conectividade Bluetooth 5.0, o que garante uma conexão mais limpa e estável. Graças a esta tecnologia, é possível que o aparelho conectado esteja num raio de distância de até 10 m da caixa sem que ocorram interferências no sinal. Além disso, o aparelho conta com o recurso "Hands Free" da WAAW, que possibilita atender e encerrar chamadas com apenas um toque.

Bateria

A bateria da caixa de som do Alok traz 3.600 mAh de capacidade na bateria. Dessa forma, o aparelho é capaz de reproduzir até 20 horas contínuas de áudio, de acordo com a fabricante. Feita de lítio, a bateria tem tempo de recarga de cinco horas.

Segundo informações do site oficial da WAAW, as 20 horas de duração podem variar de acordo com o volume e o tipo de áudio reproduzido. Apesar disto, a fabricante não informa detalhadamente como as variações podem afetar o tempo de autonomia da caixa.

Preço e custo-benefício

A WAAW BOOM 100SB pode ser encontrada por R$ 859 na Amazon. O valor é alto e pode desagradar consumidores que buscam soluções mais em conta. No entanto, recursos como a certificação IPX7, o modo "Hands Free" para ligações telefônicas e a qualidade sonora do aparelho podem justificar o investimento no modelo.

Além disso, a portabilidade do modelo pode ser um diferencial para quem busca uma caixa de som para todas as horas. A longa duração da bateria, que promete garantir até 20 horas de música ininterruptas, também é uma especificação interessante, já que modelos similares muitas vezes contam com uma média de 15 horas de autonomia.

Concorrentes

Com especificações similares à BOOM 100SB, a JBL Xtreme 3 tem como diferencial o recurso PartyBoost, que possibilita que até cem JBLs diferentes se conectem para aumentar o alcance do som. Além disso, o dispositivo tem conexão Bluetooth 5.1, padrão superior ao da caixa da WAAW, que pode garantir um sinal mais limpo ao aparelho. Por outro lado, a duração da bateria da JBL Xtreme 3 tem tem cinco horas a menos de autonomia, e seu preço é ainda mais elevado. O produto está disponível por R$ 1.599 em oferta na Amazon.

Outra concorrente de peso é a Sony XB43. Entre os destaques desse dispositivo está a função em que o alto-falante ilumina o ambiente de acordo com o ritmo da música. Além disso, a caixa chega a impressionantes 24 horas de autonomia de bateria. Contudo, comparada às outras duas, a SRS-XB43 é a menos portátil, e pesa 2,95 kg, quase 1 kg a mais do que os outros dois modelos. Também é a opção mais cara, custando em média cerca de R$ 2.070 na Amazon.

