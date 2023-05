Chained Ecoes: veja gameplay, personagens e requisitos mínimos do jogo

Chained Echoes é um jogo de RPG com jogabilidade e visual retrô que lembra alguns jogos de Super Nintendo e PlayStation One, como se fosse um jogo remasterizado dos anos 90. Sua história segue um grupo de aventureiros em um mundo de tecnologia e magia, mas que se encontra há muitos anos em guerra. A produção foi realizada quase toda por uma única pessoa, o desenvolvedor alemão Matthias Linda, e publicada pela Deck13 .

História

Chained Ecoes se passa no mundo de Valandis, em um momento de grande tensão entre os reinos de Taryn, Escanya e Gravos. Após uma longa guerra que já dura gerações, uma explosão misteriosa assusta as nações. Ao pensarem se tratar de uma arma secreta de seu oponente, elas decidem entrar em um acordo de paz. No entanto, há muitos conflitos entre forças rebeldes que não acreditam nesta paz e desejam criar um estopim para um novo conflito, assim como nobres, militares e políticos que visam romper as negociações por seus próprios interesses.

O visual de Chained Echoes remete aos clássicos RPGs japoneses dos anos 90 no Super Nintendo e também da era inicial do PlayStation One. Segundo o criador do jogo, o título se inspira em games clássicos do gênero como Final Fantasy 6, Chrono Trigger, Xenogears, Suikoden 2, Terragnima, entre outros, e contém cenas que são homenagens diretas para fãs desses games.

Personagens

Durante o jogo usuários controlarão um grupo com até 8 personagens, sendo os principais:

Glenn, o protagonista da história e o responsável pela explosão acidental após golpear sua espada em uma orbe;

Kylian, amigo de Glenn, mercenário e piloto de armaduras voadoras Sky Armor;

Lenne, princesa de Taryn que esconde sua identidade para conhecer o mundo;

Robb, amigo de Lenne que se dedica a protegê-la;

Sienna, uma habilidosa ladra que se alia ao grupo;

Victor, um escritor da raça Aar com centenas de anos que fareja uma boa aventura;

Há ainda mais personagens que poderão ser descobertos ao longo das mais de 30 horas de gameplay para serem usados em seu grupo.

Gameplay

Chained Echoes se divide entre seções de exploração com visão aérea e batalhas em turnos, assim como outros RPGs mais tradicionais. O controle do personagem pelo mapa é bastante fluído, mais do que em games antigos. Durante a aventura, usuários visitarão cidades repletas de personagens, arquipélagos exóticos, cavernas, galerias de esgoto, ruínas esquecidas e muito mais. Jogadores mais curiosos que gostam de explorar serão recompensados por baús em cantinhos escondidos, com bons itens e equipamentos no seu interior.

O sistema de batalha traz várias particularidades interessantes. A maior diferença em Chained Echoes é que os personagens não sobem de nível. Ao derrotar chefes ou completar certas missões eles recebem um "Grimoire Shard", o qual permite melhorar seu personagem. Essa melhoria pode ser um golpe especial, uma habilidade passiva ou um aumento dos status de ataque, defesa, agilidade e mais.

No entanto, o usuário recebe pontos de SP que podem ser usados para aumentar o nível de suas melhorias após cada batalha vencida. Os pontos de saúde e pontos de técnica para usar habilidades são recarregados sempre ao fim das lutas, então, é possível lutar sempre com todo seu poder, sem se segurar.

Uma vez em combate, o usuário pode ter 4 personagens ativos e mais 4 na reserva. O ponto central das batalhas é um curioso sistema chamado "Overdrive". No topo da tela há uma barra que é afetada pelas ações do jogador. Ao realizar ações mais ofensivas como atacar, a barra se preenche para a direita, enquanto ações mais passivas, como se defender ou trocar de personagem, reduzem a barra.

Ao atingir o nível verde, o grupo entra em "Overdrive", onde seus ataques causam mais dano e sua defesa aumenta. Porém, ao continuar usando ações ofensivas ou receber dano, o grupo pode atingir o nível "Overheat", onde perderá seu bônus de ataque e ainda receberá o dobro de dano. Dessa forma é preciso sempre equilibrar suas ações em combate para ficar no modo Overdrive sem cair no Overheat.

Após algumas horas de aventura, o grupo conseguirá pilotar também seus próprios Sky Armor, armaduras de combate que servem tanto para lutar quanto para explorar. O sistema de combate a bordo dos Sky Armor não é tão diferente em relação ao resto do jogo, mas eles possuem golpes próprios que não aparecem com os personagens. Logo no início do game é possível experimentar o combate utilizando as armaduras, no papel de Glenn e Kylian.

Requisitos mínimos

Chained Echoes (PC) - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 7 Windows 10 Processador: Dual Core Intel Core i5 ou equivalente Memória RAM: 4 GB 6 GB Placa de vídeo: Radeon R9 200 ou equivalente Geforce 780 ou equivalente DirectX: 11 11 Armazenamento: 900 MB de espaço disponível 900 MB de espaço disponível

Chained Echoes (Mac) - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: macOS 10.15 Catalina macOS 10.15 Catalina Processador: Dual Core Dual Core Memória RAM: 4 GB 6 GB Placa de vídeo: Radeon R9 200 ou equivalente Geforce 780 ou equivalente Armazenamento: 900 MB de espaço disponível 900 MB de espaço disponível