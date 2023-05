Como conseguir a Master Ball em Pokémon GO

Pokémon GO recebeu uma atualização no Android e iPhone (iOS) que introduz a Master Ball. Esta é uma Pokébola especial, capaz de capturar qualquer Pokémon com apenas uma jogada e sem chance de falhas. O acessório pode ser obtido pelos jogadores por tempo limitado, até o dia 1º de junho, mas a produtora Niantic garante que haverão outras formas de conseguir uma dessas no futuro. Vale lembrar que, por enquanto, trata-se de um item raro. ou seja: existe apenas uma cópia por jogador, sendo necessário sabedoria ao usar. A seguir, saiba como conseguir a Master Ball no jogo.