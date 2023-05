Como consertar fone de ouvido? Veja soluções para 5 tipos de problemas

Consertar fones de ouvido pode ser um procedimento complicado, que requer assistência técnica especializada. No entanto, alguns problemas mais pontuais podem ser resolvidos pelo próprio usuário, como má conexão, dificuldade de pareamento ou má qualidade do áudio. Os acessórios, que acompanham os consumidores desde o trabalho até a academia, podem ter defeitos causados por vários fatores, e alguns deles têm possíveis soluções relativamente simples.

Se o seu fone parou de funcionar ou você está enfrentando algum outro problema, confira o guia a seguir para conhecer cinco tipos de ocorrências comuns neste eletrônico, e veja como consertar seu fone de ouvido. Depois de testadas as dicas, se a questão persistir, não deixe de procurar a assistência técnica autorizada do fabricante do seu aparelho.

1 de 5 Como consertar fone de ouvido? Confira soluções para 5 tipos de problemas — Foto: Unsplash/Jordan Cormack Como consertar fone de ouvido? Confira soluções para 5 tipos de problemas — Foto: Unsplash/Jordan Cormack

1. Fone de ouvido sem fio não liga

2 de 5 Fones de ouvido podem apresentar problemas para ligar, que muitas vezes tem relação com a bateria — Foto: Luciana Maline/TechTudo Fones de ouvido podem apresentar problemas para ligar, que muitas vezes tem relação com a bateria — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Fones de ouvido sem fio são recarregados como smartphones, tablets e outros eletrônicos móveis. Por serem aparelhos pequenos, é comum que a bateria dure menos e que o usuário precise colocá-lo no carregador com mais frequência. Às vezes, quando a carga acaba completamente, pode acontecer de o dispositivo desligar e demorar para ligar.

Nestes casos, é importante deixar o fone de ouvido no carregador por um tempo prolongado. Muitos modelos, como os dispositivos da Apple, podem passar por este tipo de situação. Verifique, após algumas horas de carregamento, se o fone voltou a funcionar normalmente.

2. Fone de ouvido com chiado ou sem funcionar

3 de 5 Fones de ouvido com fio podem estar com problemas na porta de entrada ou no próprio cabo — Foto: Unsplash/Lee Campbell Fones de ouvido com fio podem estar com problemas na porta de entrada ou no próprio cabo — Foto: Unsplash/Lee Campbell

Em opções de fones de ouvido com fio, é importante verificar as condições do cabo. Caso o smartphone não reconheça o acessório ou reproduza sons com chiados, pode ser que o fio esteja com algum defeito ou mal conectado.

Para verificar o estado do cabo, desconecte e conecte o fio mais de uma vez ao aparelho. A porta de entrada que liga o fone ao celular também pode ter alguma sujeira que interfira na conexão. Também existem chances de o fio estar com defeito, com uma ruptura no meio do cabo. Neste caso, pode ser necessário trocar o acessório.

3. Dispositivo não reconhecido

4 de 5 Para fones que não são reconhecidos, vale a pena desligá-los e religá-los para verificar algum tipo de problema — Foto: Pexels Para fones que não são reconhecidos, vale a pena desligá-los e religá-los para verificar algum tipo de problema — Foto: Pexels

Com inúmeras marcas de fone de ouvido no mercado, como Apple, Samsung, Xiaomi e outros, pode acontecer de o acessório não ter compatibilidade com todos os aparelhos. Na hora de comprar o seu fone, verifique se a empresa detalha quais são os dispositivos adaptados para funcionar com o dispositivo.

Caso você já tenha comprado um fone de ouvido que não é compatível com o seu celular ou computador, procure aplicativos que tornem essa conexão possível. Na Samsung, por exemplo, é possível fazer o download do app Galaxy Buds Manager e, assim, mexer em todas as configurações do acessório.

Se os aparelhos são compatíveis, mas ainda assim você estiver enfrentando problemas, atente-se às condições de uso. Uma boa dica é desligar e ligar o acessório novamente, para ter certeza de que o gadget não inicializou com erros. Além disso, é importante verificar a conexão dos aparelhos. Se já existir outro fone ou dispositivo conectado no computador ou celular, pode ser que o pareamento entre os aparelhos seja impedido. Neste caso, o consumidor precisa desconectar o outro acessório antes de conectá-lo com o fone.

4. Fone de ouvido conectado, mas sem reproduzir áudio

Muitas vezes acontecem de os fones de ouvido conectarem no celular, mas não reproduzirem áudio. No primeiro momento, parece até mesmo um defeito grave, que exige a compra de um modelo novo. No entanto, a solução pode ser simples, como verificar o ajuste de volume do dispositivo.

É comum comprar fones de ouvido que vêm configurados com áudio baixo ou esquecer que o celular está no volume zero. Antes de apontar qualquer problema, verifique como está o som do dispositivo e se realmente está “escutável”. Outra possibilidade é desconectar e conectar novamente o acessório. Se mesmo assim o problema persistir, procure a assistência técnica da fabricante.

5. Problemas de configuração

5 de 5 Após comprar seu novo fone de ouvido, verifique se o manual indica o download de apps específicos para configuração — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Após comprar seu novo fone de ouvido, verifique se o manual indica o download de apps específicos para configuração — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

Pode ser que o acessório, principalmente em modelos sem fio, mostre problemas por não ter sido configurado corretamente antes do uso. Por isso, vale a pena baixar o app indicado pela marca do fone de ouvido antes de usá-lo.

Verifique quais são as indicações de configuração da fabricante no manual. Caso você não tenha esse guia, abra o site da empresa e veja se existe alguma orientação sobre o primeiro uso do fone de ouvido, como instalação de drivers, primeira recarga, entre outros.

Com informações de Lifewire e Headphonesty

