Como escolher um notebook? Saiba os principais pontos a observar

Escolher um notebook pode ser uma tarefa desafiadora em meio a tantas opções disponíveis no mercado, especialmente para quem não tem tanto conhecimento em hardware . Alguns fatores como a geração do processador , a quantidade de memória RAM e o tipo de tecnologia do display podem ser decisivos para proporcionar uma boa usabilidade. Para fazer uma boa compra, é preciso conhecer as especificações mais indicadas de cada componente para o seu objetivo. Seja você um gamer, um profissional de alta produtividade ou mesmo um usuário casual, existe um notebook ideal para você.

Além de saber qual o tipo de uso fará do aparelho, tenha em mente também o seu orçamento na hora da busca. A seguir, o TechTudo lista os principais pontos que você deve observar na hora de escolher seu notebook.

Finalidade

O primeiro ponto é definir o que você pretende fazer com o seu novo notebook, uma vez que a finalidade do equipamento vai impactar diretamente nas configurações de hardware mais adequadas. Quem precisa de um notebook para estudos, edição de textos e planilhas ou apenas para navegar na internet pode considerar um modelo de entrada das fabricantes. Já quem pretende rodar softwares mais pesados, como os de edição de vídeo, ou pretende jogar com o notebook vai precisar investir um pouco mais para adquirir um equipamento com um hardware mais avançado.

Aqui no TechTudo temos listas que reúnem indicações de notebooks para estudos, notebooks para produtividade e, claro, notebooks para jogos. As matérias contam com equipamentos das mais variadas marcas com diversas opções de configurações, design e recursos.

Priorize modelos com SSD

Atualmente, o armazenamento em SSD é a forma mais indicada para obter o máximo desempenho de um PC ou notebook, já que evita travamentos e torna o funcionamento geral do sistema mais ágil. Muitas fabricantes oferecem seus equipamentos com o componente já instalado de fábrica, uma opção interessante para quem não tem tanta familiaridade com o processo de manuseio de hardwares. No entanto, estes modelos podem ser mais caros.

Ainda que não seja possível comprar um notebook que já venha com SDD, é fundamental averiguar se o dispositivo permite um upgrade posterior. Há diversos modelos deste tipo no mercado que contam com slots M.2 livres para instalação de um SSD. O interessante destas opções é que elas permitem que o usuário tenha um HD e um SSD em um mesmo equipamento. Assim, a agilidade do SSD pode ser voltada para o sistema e os softwares mais utilizados, enquanto o espaço de armazenamento maior do HD é usado para arquivos diversos.

Fique atento ao tipo de display

Infelizmente, a maior parte dos notebooks oferecidos no mercado brasileiro ainda oferece displays bem simples, sendo muitos deles apenas de resolução HD (1.366 x 768 pixels). O lado bom destas telas é que elas exigem menos da GPU dos equipamentos. No entanto, a qualidade de imagem e o volume de informações na tela diminuem consideravelmente.

O mais indicado é dar prioridade aos modelos que oferecem ao menos a resolução Full HD (1.920 x 1.080) e, se possível, investir um pouco mais e garantir um modelo com tela IPS. A tecnologia pode proporcionar ainda mais conforto e qualidade de imagem, já que aumenta consideravelmente o ângulo de visão ao olhar para a tela. Os modelos com tela OLED também oferecem uma qualidade de imagem superior, mas no momento o custo de um laptop com este tipo de display pode não ser o mais acessível.

Sistema operacional

O sistema operacional é parte fundamental da experiência do usuário com o notebook. Assim, escolher a opção que atenda à sua demanda de recursos é muito importante. Alguns modelos de notebook oferecidos no mercado brasileiro trazem o Linux como sistema operacional, o que pode exigir alguma adaptação para quem vem de outros sistemas, já que é a opção menos intuitiva do mercado — por outro lado, costuma tornar o preço do equipamento mais acessível. De qualquer modo, vale ficar atento na hora da compra quanto a qual distribuição do Linux acompanha o modelo.

A maior parte dos notebooks oferecidos no mercado brasileiro ainda conta com Windows 10 ou Windows 11. O ideal, neste caso, é sempre optar por aparelhos que trazem a versão mais recente do sistema da Microsoft. Diferentemente dos anteriores, o Windows 11 conta com alguns requerimentos de hardware bem específicos, que acabam inviabilizando a atualização de sistema operacional para a versão mais recente em diversos modelos de notebooks. Por fim, caso opte por um dispositivo da Apple, o sistema será o macOS, uma boa opção, mas mais restrita que o Windows.

Quanto mais RAM, melhor

Muitos modelos oferecidos no mercado brasileiro contam com ao menos 8 GB de memória RAM, um valor adequado para a maioria das tarefas do dia a dia, mas que pode ser pouco para os gamers. Além de priorizar os modelos que entreguem ao menos 8 GB do componente, é interessante observar a possibilidade de fazer o upgrade da RAM adicionando mais módulos, uma vez que muitos notebooks contam com ao menos um espaço livre para adição de mais memória.

Existem, ainda, modelos de notebook que não só permitem o upgrade de RAM, mas também contam com portas de acesso rápido. Assim, o incremento de memória se torna uma tarefa ainda mais simplificada, já que não requer a desmontagem ou abertura completa do notebook para o acesso da placa-mãe, onde é realizado o procedimento.

Escolha bem o processador

Escolher o processador correto para o seu perfil vai ajudar bastante para que tenha uma experiência adequada com seu novo notebook, mas caso tenha dúvida, opte por modelos intermediários como Intel Core i5 e AMD Ryzen 5.

Para os processadores Intel, atualmente é interessante considerar os modelos de décima geração ou superior, uma vez que a Intel adicionou mais núcleos e threads a estes modelos, além de muitos deles já contarem com as novas soluções de placas de vídeo integradas da empresa, a Iris Xe.

Quem optar por AMD, tem nos modelos AMD Ryzen além de processadores muito competentes para o dia a dia, soluções de vídeo integrado AMD Vega, que prometem oferecer um ótimo desempenho até mesmo para encarar alguns jogos mais leves. Para AMD, é interessante considerar os AMD Ryzen 3000 ou superior.

Se for jogar, invista em uma placa dedicada

Se você precisa de um notebook para jogos, dê prioridade para opções que contam com uma placa de vídeo dedicada. Diferentemente de placas integradas, as dedicadas entregam muito mais desempenho para atividades gráficas, o que é essencial em jogos modernos.

No mercado brasileiro, a maioria dos notebooks para jogos contam com placas de vídeo da Nvidia, sendo a GTX 1650 uma das placas mais populares no segmento. Diversas marcas de notebooks oferecem opções para jogos, e Acer Aspire Nitro 5, Lenovo Gaming 3i e Dell G5 são alguns dos mais procurados no mercado brasileiro.