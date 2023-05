Como ganhar dinheiro na Internet? Guia completo lista formas e ideias

Ganhar dinheiro na Internet é o desejo de muitas pessoas. Seja para complementar os ganhos do mês ou para se dedicar integralmente a um negócio digital, as possibilidades de fazer renda online são variadas. Além dos métodos mais tradicionais, como vender cursos e criar conteúdo no Instagram , TikTok e Kwai , é possível, por exemplo, receber remuneração jogando, vendendo conteúdo exclusivo para assinantes e até respondendo a pesquisas. Outra opção interessante é participar de programas de afiliados.

Neste guia completo, o TechTudo apresenta diferentes formas e ideias para ganhar dinheiro na Internet. Este texto também esclarece as principais dúvidas de quem busca fazer renda extra online, como se é possível receber dinheiro assistindo à Netflix. Confira detalhes nas linhas a seguir.

1 de 9 Guia reúne formas e dicas para ganhar dinheiro na Internet; saiba tudo — Foto: Karolina Grabowska/Pexels Guia reúne formas e dicas para ganhar dinheiro na Internet; saiba tudo — Foto: Karolina Grabowska/Pexels

Veja tudo que abordaremos neste guia sobre ganhar dinheiro na Internet:

Dúvidas comuns sobre ganhar dinheiro online O que fazer para ganhar dinheiro rápido na Internet? É possível ganhar dinheiro assistindo à Netflix? É possível ganhar dinheiro jogando? Como ganhar dinheiro vendendo cursos online Como ganhar dinheiro no OnlyFans Como ganhar dinheiro em programas de afiliados Como ganhar dinheiro com lojas online Como responder pesquisas e ganhar dinheiro Como ganhar dinheiro no YouTube Como ganhar dinheiro no Instagram Como ganhar dinheiro no TikTok Como ganhar dinheiro no Kwai Como ganhar dinheiro com jogos Dicas para monetizar conteúdo e ganhar dinheiro

1. Dúvidas comuns sobre ganhar dinheiro online

Antes de mostrar as melhores formas de ganhar dinheiro online, vale esclarecer algumas dúvidas que podem confundir pessoas que buscam viver de Internet. Apesar de parecer que não há limites na web, nem todas as atividades disponíveis servem para gerar renda ou são seguras, mesmo que algumas pessoas digam que sim. Veja, logo abaixo, as dúvidas mais comuns sobre ganhar dinheiro online.

1.1. O que fazer para ganhar dinheiro rápido na Internet?

Não existem truques ou atalhos para ganhar dinheiro rápido pela Internet. Há plataformas que prometem soluções mirabolantes e quase instantâneas, mas, normalmente, são esquemas polêmicos e que podem até mesmo ir contra a lei. Por isso, é preciso ficar atento a promessas que parecem muito boas e exigem pouco esforço do usuário — muitas delas podem esconder armadilhas para roubar dados pessoais ou até mesmo o seu dinheiro.

1.2. É possível ganhar dinheiro assistindo à Netflix?

Não é possível ganhar dinheiro online assistindo à Netflix. As plataformas que prometem pagar dinheiro a quem assiste a filmes e séries no serviço de streaming estão aplicando golpes. Uma dessas fraudes é o “Sistema Netflix”. O TechTudo, inclusive, apurou em uma reportagem especial como os criminosos aplicam os golpes e enganam os usuários.

2 de 9 Netflix na TV — Foto: Reprodução/Unsplash/Mollie Sivaram Netflix na TV — Foto: Reprodução/Unsplash/Mollie Sivaram

1.3. É possível ganhar dinheiro jogando?

Dá para ganhar dinheiro online jogando títulos específicos, como Swagbucks, Money Garden, Feature Points e Make Money. Apesar de serem infestados de anúncios, esses games não são maliciosos e podem servir como uma fonte de renda extra. Contudo, é preciso ficar atento ao funcionamento dessas plataformas. O TechTudo já publicou matéria explicando como jogos para ganhar dinheiro funcionam e se os apps são seguros.

2. Ideias e formas de ganhar dinheiro na Internet

Existem formas seguras e confiáveis de ganhar dinheiro na Internet. Algumas delas são bastante conhecidas pelo público geral, mas há maneiras de fazer renda online que podem passar despercebidas pela maioria dos usuários, como participar de programas de afiliados em lojas de e-commerce. A seguir, confira maneiras de ganhar dinheiro na Internet de forma segura, sem risco de cair em golpes:

2.1. Vender cursos online

Uma das formais mais simples de ganhar dinheiro na Internet é por meio da venda de cursos. Para isso, os interessados devem gravar as aulas e disponibilizá-las em plataformas confiáveis como Kiwify e Udemy. Ambos os sites de educação a distância (EAD) permitem aos usuários compartilhar conhecimento e ganhar renda extra como instrutores.

É possível vender e comprar cursos de diferentes áreas, como desenvolvimento, negócios, TI e software, produtividade no escritório, desenvolvimento pessoal, design, marketing, saúde e fitness e música.

2.2. Vender conteúdo VIP no OnlyFans e outros sites

O OnlyFans ficou bastante famoso por permitir a comercialização de conteúdo exclusivo para assinantes. Muitas pessoas utilizam esse recurso para vender conteúdo adulto, como fotos e vídeos sensuais, mas é possível fazer upload de materiais de outros nichos na plataforma, como alimentação, fitness e humor.

3 de 9 OnlyFans no celular — Foto: Getty Images OnlyFans no celular — Foto: Getty Images

2.3. Participar de programas de afiliados

No passado era bastante comum ver pessoas se tornando revendedoras oficiais de certas marcas. Hoje em dia, porém, há uma opção de fazer isso sem sair de casa, por meio de programas de afiliados. Nesse sistema, uma pessoa promove os produtos ou serviços de uma empresa em troca de comissão por cada venda ou conversão gerada a partir de seus esforços de marketing.

Em outras palavras, cada vez que alguém compra um produto por meio do link gerado pelo parceiro, há um retorno monetário após a transação. Alguns sites que oferecem programas de afiliados são Shein, Shopee, Hotmart, Amazon e AliExpress.

2.4. Montar uma loja online

O comércio é uma das formas mais tradicionais de ganhar dinheiro tanto na Internet quanto na vida real. Atualmente é bastante simples abrir uma loja online, visto que existem diversas opções de plataformas gratuitas que oferecem esse serviço. É possível vender itens físicos que exigem logística de transporte e armazenamento, e até digitais, como artes e cursos.

2.5. Responder a pesquisas online

Uma das formas de ganhar dinheiro na Internet é respondendo a pesquisas online. Existem algumas plataformas que remuneram os usuários por compartilharem suas opiniões sobre produtos, serviços e marcas. Entre elas estão Survey Pronto, My Iyo e LifePoints.

Para começar, é necessário criar uma conta na plataforma escolhida e preencher o perfil com informações pessoais, como idade, gênero e localização. Em seguida, o usuário receberá convites para participar de pesquisas e, ao finalizá-las, receberá uma quantia em dinheiro ou pontos, que podem ser trocados por recompensas.

4 de 9 Página inicial do Surveypronto — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo Página inicial do Surveypronto — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo

É importante ressaltar que, apesar de ser uma forma simples de ganhar dinheiro na Internet, responder a pesquisas online não é uma fonte de renda estável e pode exigir tempo e paciência para acumular uma quantia considerável. Aqui no TechTudo existe uma matéria detalhada que explica como ganhar dinheiro respondendo a pesquisas na Internet.

2.6 Criar um canal no YouTube

Mais uma maneira de ganhar dinheiro online é criando um canal no YouTube. Com bom conteúdo e uma audiência fiel, é possível fazer renda extra ou até mesmo viver exclusivamente do canal. O sucesso na plataforma, porém, depende da qualidade do conteúdo e da capacidade de se conectar com o público.

5 de 9 Canal do TechTudo no YouTube — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia Canal do TechTudo no YouTube — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

Algumas formas de monetização no YouTube incluem a exibição de anúncios, patrocínios de marcas e venda de produtos relacionados ao conteúdo do canal. Aqui no TechTudo você encontra uma matéria com dicas de como ganhar views no YouTube.

Já o YouTube Shorts é um recurso que permite criar vídeos curtos e envolventes usando apenas o celular. Embora não seja mais possível ganhar dinheiro diretamente com o Shorts, é possível usar essa plataforma para impulsionar seu canal do YouTube e aumentar sua receita como criador de conteúdo.

2.7. Ser criador de conteúdo no Instagram

Também dá para ganhar dinheiro na Internet sendo um criador de conteúdo no Instagram e realizando parcerias com marcas, por exemplo. Quando você tem uma audiência engajada e fiel, as empresas podem pagar para que você promova produtos ou serviços delas em postagens, stories e lives.

6 de 9 Instagram no celular — Foto: Getty Images Instagram no celular — Foto: Getty Images

Além disso, também é possível vender produtos próprios, como ebooks, cursos online, produtos físicos, entre outros. Outra opção é utilizar o recurso do Instagram Shopping, que permite a venda direta de itens físicos na plataforma.

Para responder às principais dúvidas sobre a monetização na plataforma, confira o artigo do TechTudo que explica quanto o Instagram paga aos criadores do Instagram.

2.8. Ser criador de conteúdo no TikTok

O TikTok é mais uma rede social que permite que os usuários ganhem dinheiro por meio de seus conteúdos. Para isso, é necessário fazer parte do programa TikTok Creator Fund, que paga os criadores de conteúdo com base na quantidade de visualizações, curtidas e engajamento em geral. Além disso, é possível conseguir patrocínios de marcas para fazer posts patrocinados em sua conta.

7 de 9 TikTok no celular — Foto: Reprodução/Pixabay TikTok no celular — Foto: Reprodução/Pixabay

Para se candidatar ao Creator Fund, é necessário ter pelo menos 100 mil seguidores e ter postado conteúdo regularmente nos últimos 30 dias. É importante ressaltar que o Creator Fund ainda não está disponível em todos os países. Aqui no TechTudo você confere um artigo detalhado que explica quanto o TikTok paga por visualização.

2.9. Usar o Kwai

O Kwai é um aplicativo chinês de criação e compartilhamento de vídeos curtos parecido com o TikTok. Nele, é possível ganhar dinheiro produzindo e compartilhando conteúdo. Para monetizar os materiais, é necessário se inscrever no programa de monetização do aplicativo, que é aberto para usuários com mais de 10 mil seguidores e 10 mil visualizações nos últimos 30 dias.

8 de 9 Tela inicial do Kwai no celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo Tela inicial do Kwai no celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Os criadores podem ganhar dinheiro com visualizações, interações e compartilhamento do seu conteúdo. Além disso, o Kwai também oferece desafios que pagam prêmios em dinheiro para os usuários que os completam. Para saber mais sobre a monetização no app, confira o artigo que explica como ganhar dinheiro no Kwai.

2.9. Ganhar dinheiro com jogos

Alguns games para celular prometem pagar seus usuários em dinheiro real por jogarem. Esses jogos geralmente são gratuitos para baixar e brincar, mas, ao jogar, você ganha pontos que podem ser trocados por dinheiro, cartões-presente ou outros prêmios. No entanto, é importante ficar atento ao funcionamento dessas plataformas, pois nem todos os jogos que prometem recompensas são legítimos.

Alguns podem ser golpes, exigindo que os jogadores paguem taxas para resgatar suas recompensas ou até mesmo roubar informações pessoais dos usuários. O TechTudo já publicou uma matéria explicando como esses jogos funcionam e se os aplicativos são seguros. Confira o artigo detalhado para mais informações sobre como ganhar dinheiro jogando no celular.

3. Dicas para monetizar conteúdo e ganhar dinheiro na Internet

Agora que você já sabe diferentes maneiras de ganhar dinheiro online, vale a pena conhecer métodos para aumentar a renda recebida por meio dessas plataformas. A seguir, veja dicas para monetizar conteúdo na Internet.

9 de 9 Confira dicas para melhorar a monetização na Internet — Foto: Reprodução/Unsplash/Sebastian Pandelache Confira dicas para melhorar a monetização na Internet — Foto: Reprodução/Unsplash/Sebastian Pandelache

3.1. Diversifique suas fontes de receita e não dependa de um só algoritmo

Depender de uma única fonte de renda online pode ser arriscado. A Internet é um ambiente volátil, e as mudanças nos algoritmos de plataformas como YouTube, Instagram e Facebook podem afetar drasticamente a visibilidade do seu conteúdo e, consequentemente, sua receita. Por isso, é importante buscar diferentes formas de monetização e não se limitar a uma única plataforma ou modelo de negócio.

3.2. Conheça o seu público

Conhecer bem o seu público é fundamental para produzir conteúdo relevante e monetizá-lo de forma eficiente. É importante entender as preferências e necessidades da audiência e adaptar sua produção de conteúdo de acordo com essas informações. Além disso, conhecer bem o seu público pode ajudar a identificar oportunidades de monetização e a criar campanhas de marketing mais eficazes.

3.3. Capacite-se para produzir conteúdos melhores

Para ter sucesso na monetização de conteúdo online, é fundamental investir em capacitação e aprimoramento constante. Aprender novas habilidades, como produção de vídeo, edição de imagem e marketing digital, pode ajudar a melhorar a qualidade do seu conteúdo e expandir sua capacidade de monetização. Além disso, estar sempre atualizado sobre as tendências do mercado e as mudanças nas plataformas online pode ajudar a identificar novas oportunidades de negócio e a maximizar sua receita.

Com informações de Influencer Marketing Hub e Riverside FM

