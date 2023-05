Como gerar QR Codes? Confira guia completo sobre a tecnologia

QR Codes são códigos personalizados que armazenam informações. Eles são formados por um padrão único de quadrados em preto e branco e, ao serem lidos por uma câmera de celular, geralmente redirecionam para algum site ou serviço. Esse tipo de tecnologia é muito usada para realizar pagamentos via Pix ou abrigar cardápios virtuais de restaurantes, por exemplo. Ainda assim, muitos usuários não têm plena compreensão de seu funcionamento. Pensando nisso, o TechTudo preparou um guia completo sobre a tecnologia, explicando como ler e gerar QR Codes, suas principais aplicações e se são seguros. Confira a seguir.

O que são QR Codes?

QR Code é uma abreviação para o termo em inglês Quick Response Code (Código de resposta rápida). Eles foram desenvolvidos em 1994, no Japão, com o objetivo de expandir a capacidade dos tradicionais códigos de barras. Amplamente usado nos anos 60, o sistema de processamento de mercadorias foi se tornando insuficiente para cadastrar o número de manufaturados que surgiam conforme a automatização das produções. Pensando nisso, a empresa Denso Wave criou um modelo de armazenamento em 2D, que se popularizou no meio digital e hoje é conhecido como QR Code.

Basicamente, cada QR Code é composto por um padrão único e aleatório de pixels em preto e branco, que contém uma determinada informação. Ao serem scaneados via câmeras de smartphones e computadores, esses dados se tornam visíveis à compreensão humana e direcionam os usuários para um site ou serviço digital. Eles, podem, por exemplo, abrigar um link para uma música no Spotify, para um perfil no Instagram, ou uma chave de acesso para redes Wi-Fi.

Como gerar QR Code? Conheça cinco ferramentas gratuitas

Por terem diversos usos, os QR Codes podem ser facilmente criados pela Internet. Plataformas como Canva e Adobe fazem esse processo de forma automatizada e gratuita. Basta especificar qual será o uso do seu código que as ferramentas irão gerar um padrão. Veja a seguir cinco opções para gerar QR Codes.

1. QR Code Generator

O QR Code Generator (https://www.qr-code-generator.com/) é um site de interface simples que permite criar QR Codes para diversos fins. Ele pode gerar códigos para músicas, imagens, documentos, redes Wi-Fi, aplicativos e outros. Basta inserir a informação desejada que o site fará o processo de forma automática. Ainda é possível customizar o código, inserindo elementos como logos e molduras. Além da imagem do QR Code, o site disponibilizará o código em programação, caso você queira incorporá-lo a um site, por exemplo.

2. Canva

Muito usado para editar fotos, o Canva também conta com um gerador de QR Codes. Um diferencial da plataforma é que ela permite adicionar o código a um design em desenvolvimento. Essa é uma boa opção para aqueles que desejam criar QR codes para promover ações de marketing ou criar catálogos. Caso você tenha uma empresa e queira promover seu site, por exemplo, é possível criar uma espécie de anúncio, combinando uma imagem atrativa com o código que direcione para a URL do seu portal.

3. QR Code Fácil

Com opções gratuitas e pagas, o QR Code Fácil (https://qrcodefacil.com/) é outra ferramenta para quem deseja criar QR Codes. No plano básico, usuários podem gerar códigos para textos, chamadas de Zoom, acesso à redes Wi-Fi e outros. Já os planos premium, que variam entre R$ 29,99 e R$ 249,99 mensais, permitem desenvolver QR Codes para galerias de imagens, agregadores de links, cartões de visitas digital e mais. A diferença entre eles é o número de pessoas que pode usar uma mesma conta. Um recurso interessante da plataforma é que possível personalizar o padrão criado e colocar, por exemplo, corações ou círculos no lugar dos quadrados.

4. Adobe

A Adobe também conta com uma ferramenta gratuita para gerar QR Codes (https://express.adobe.com/pt-BR/tools/qr-code-generator). Ela, no entanto, só suporta URLs, não sendo possível criar códigos para imagens ou textos, por exemplo. Além disso, sua interface é mais simples e oferece poucas possibilidades de personalização. Por outro lado, a plataforma é bem intuitiva e permite escolher as cores do QR Code, bem como se ele será formado por quadrados ou círculos.

5. QR Code Monkey

Outra opção 100% gratuita é o QR Code Monkey. Bem completa, a plataforma pode criar códigos de diversas fontes, como links, localizações, SMS, bitcoins e mais. O site ainda oferece várias opções de personalização. É possível escolher a cor do seu código, o estilo de pixels e quadrados e adicionar logotipos. Por último, os usuários ainda podem escolher qual será a qualidade de imagem do QR Code.

Principais funções de códigos QR

1. QR Code para Wi-Fi

Uma das funções mais úteis dos QR Codes é permitir conexão a redes Wi-Fi. A tecnologia pode ser gerada especialmente para uma rede específica, contendo seu nome e senha. Assim, qualquer pessoa que scaneie o padrão de barras com a câmera de celular terá acesso à Internet de forma fácil, sem a necessidade de digitar as credenciais de login. Essa função é especialmente útil para ambientes públicos, como restaurantes e cafés, já que permite que seus clientes estejam conectados de forma mais rápida e prática, sem que eles precisem perguntar a senha.

2. QR Code no WhatsApp Web

Os QR Codes também são muito utilizados para conectar celulares ao WhatsApp Web. Nesse caso, a tecnologia serve como um fator de autenticação que visa a verificar se realmente é o dono do celular que quer usar o mensageiro no computador. Quando aberto, o site do WhatsApp exibe um QR Code que deve ser lido por meio da câmera, pelo próprio aplicativo. Caso seja confirmado, o código libera o acesso às conversas pelo PC.

3. QR Code no Pix

Outra função muito útil dos QR Codes é gerar chaves para pagamentos via Pix. A tecnologia confere mais segurança às transações, já que ela evita que o usuário dado sensíveis como CPF ou número de celular para receber um pagamento. Grande parte dos aplicativos de banco permite criar, de forma simples e rápida, um padrão personalizado para caso você queira cobrar alguém.

4. QR Code Beyblade

Fãs do anime Beyblade Burst também podem encontrar funções bem úteis para códigos QR. O desenho conta um app de jogo desenvolvido pela Hasbro que permite que os usuários entrem em batalhas virtuais com outros jogadores. Para isso, é preciso escanear o QR Code que vem com as peças dos Beyblades físicos. Cada um deles tem características diferentes, o que pode resultar em performances diferentes. Assim, quanto mais peças você coleciona, mais opções você tem para jogar.

5. QR Code no Spotify

O Spotify também utiliza QR Codes para diversas ações dentro da plataforma. O streaming permite que os usuários usem a tecnologia para compartilhar músicas, podcasts, playlists, álbuns e páginas de artistas. Um diferencial interessante é que os códigos vêm em formato de ondas musicais, para combinar com o conteúdo da plataforma. Assim, caso você seja músico, ou apresente um podcast, por exemplo, essa pode ser uma forma bem atrativa e prática de divulgar seu trabalho.

6. QR Code em cardápios

Disponibilizar cardápios por meio de QR Codes se tornou ainda mais comum após a pandemia. Isso porque a prática é mais higiênica e garante menos contato pessoal. Ao entrarem em um restaurante, os clientes não precisam folhear um menu físico que já passou pelas mãos de diversas outras pessoas. Basta apontar o celular para o QR Code para saber quais são as opções de comida disponíveis. Além disso, os cardápios virtuais podem ser feitos de forma bem prática pelo Canva, que oferece várias possibilidades de customização.

Como ler QR Codes?

A maioria dos celulares atuais já vem com leitores de QR Code embutidos de forma nativa na câmera. Dessa forma, ao apontar o aparelho para um código, ele provavelmente fará decodificação automaticamente. Caso isso não ocorra, é possível instalar alguns aplicativos para fazer a leitura. Algumas opções, como o Kaspersky QR Scanner, da empresa de cibersegurança, são gratuitas e funcionam tanto para iPhone (iOS) quanto para Android. Além disso, o app conta com uma ferramenta de proteção que pode identificar possíveis links maliciosos.

Há, ainda, a possibilidade de ler QR Codes por meio de sites. Essa é uma boa opção caso você queira fazer o procedimento pelo computador, por exemplo, ou simplesmente não queira baixar nenhum app. A Aspose (https://products.aspose.app/barcode/pt/recognize/qr) conta com uma ferramenta que pode fazer a leitura tanto pela câmera do dispositivo quanto pelo carregamento da imagem do QR Code.

QR Codes são seguros? Quais os riscos?

Os QR Codes por si só são considerados seguros. O problema é quando eles são usados por cibercriminosos para aplicar golpes. Na tentativa de obter ganhos financeiros ou acessar informações pessoais das vítimas, esses hackers podem alocar links maliciosos nos códigos, que costumam direcionar para o download de arquivos infectados e para sites de phishing.

Por isso, é importante tomar alguns cuidados antes de scanear um QR Code. O primeiro deles é verificar se a fonte que o enviou é confiável. Evite abrir QR Codes recebidos via SMS, e-mail ou WhatsApp, principalmente se tiverem sido compartilhados por desconhecidos. Da mesma forma, não aponte seu celular para códigos expostos na rua ou em locais públicos. Afinal, é praticamente impossível saber quem o colocou ali. Na hora de realizar um pagamento, priorize usar a câmera por meio do próprio aplicativo bancário, sem usar o link do QR Code como redirecionamento.