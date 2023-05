Como usar Lightroom Mobile? Veja guia completo para ter fotos perfeitas

O Lightroom Mobile é a versão para celulares do famoso editor de fotos da Adobe . Disponível para Android e iPhone ( iOS ), o aplicativo permite que os usuários cortem, façam modificações de cor, adicionem filtros e realizem diversos outros ajustes em suas fotos. Terminada a edição, ainda é possível compartilhar suas criações com outros usuários da rede.

O app pode ser baixado gratuitamente, mas é preciso pagar para usar todos os seus recursos. Pensando em ajudar os usuários que desejam usar o Lightroom Mobile para melhorar suas fotos, o TechTudo preparou um guia completo sobre o app. Confira nas próximas linhas.

O que é o Lightroom Mobile?

O Lightroom é a versão mobile do editor de fotos da Adobe de mesmo nome. Pago, o software original dos computadores custa R$ 43 por mês e funciona em dispositivos Windows e Mac. Muito usado por fotógrafos, o editor é um dos mais completos do mercado.

O Lightroom Mobile, por sua vez, é focado nos celulares e também oferece uma grande variedade de recursos para aperfeiçoar imagens. Com ele, é possível mexer nos níveis de brilho e saturação, criar filtros, adicionar efeitos e fazer diversos outros ajustes.

Sua interface é prática e simples, facilitando seu uso. Além disso, o app oferece tutoriais de edição para suas principais funcionalidades, o que pode ser bem útil para os iniciantes em edição de fotos. Outra vantagem do Lightroom é que ele funciona como uma espécie de rede social de fotos, em que os usuários podem compartilhar suas criações e ver e curtir posts de outras pessoas.

O Lightroom Mobile é gratuito?

Sim, o Lightroom Mobile pode ser baixado e usado gratuitamente. No entanto, algumas de suas funções são pagas, como a edição de vídeos e o uso de filtros personalizados, criados por fotógrafos profissionais. A edição em formato raw, que confere mais detalhe às fotos, e o armazenamento em nuvem também são exemplos de recursos premium.

A assinatura pode ser feita em um pacotes de R$ 80,99/ano ou R$ 7,99/semana. As funções do guia a seguir, porém, são focadas na versão gratuita do Lightroom.

Parte 1: Entendendo a interface do Lightroom Mobile

Na página inicial do Lightroom, há uma barra na parte inferior com quatro categorias. Em “Biblioteca”, os usuários podem importar imagens, criar álbuns e gerenciar as fotos que já foram editadas ou ainda vão ser. Ao tocar em “Compartilhado”, é possível ver quais criações você compartilhou na web. A seção “Saiba mais” conta com diversos tutoriais de edição e a “Descobrir” permite ver, curtir e compartilhar publicações de usuários.

Após importar uma foto, você terá acesso à interface de edição. Ferramentas como “Cortar”, “Efeitos” e “Detalhes” ficam na parte inferior da tela. Basta arrastá-la para a esquerda para ver mais opções.

Já a parte superior da interface contém cinco ícones. O primeiro, de um relógio, permite desfazer ou refazer ações. O ponto de interrogação e o check são funções exclusivas de assinantes, que permitem, respectivamente, obter ajuda e sincronizar a foto no Adobe Creative Cloud. O quarto ícone é o de compartilhamento, e o último oferece os recursos de criar predefinições e fazer uma apresentação de slides.

Parte 2: Como editar fotos no Lightroom

Como importar uma foto no Lightroom

É preciso importar ou tirar uma foto para começar a editar no Lightroom. Para escolher uma da biblioteca, vá no ícone de “+”. O app irá abrir sua galeria e você poderá tocar na imagem que deseja editar. É possível escolher mais de uma por vez. Feito isso, finalize em “Adicionar”. Para tirar uma na hora, toque no ícone de câmera e tire a foto normalmente.

Como usar a biblioteca do Lightroom

As fotos importadas ficam guardadas na biblioteca do app. Para acessá-las, vá em “Tudo”. Toque em uma delas para abrir a tela de edição. Caso queira excluí-la, dê um toque longo e vá no ícone de lixeira. A imagem ficará armazenada por 60 dias em “Excluídas”, na página da biblioteca. Após esse período, ela será permanentemente deletada.

Também é possível criar álbuns para organizar seu fluxo de trabalho. Vá em “Novo item” e escolha entre criar um novo álbum ou pasta. Dê um título e prossiga em “Ok”. O álbum aparecerá na biblioteca. Toque nele para abri-lo e no ícone de “+” para importar fotos.

Recursos disponíveis no Lightroom

Os recursos pagos são sinalizados com uma estrela em um círculo azul. Todos os outros são gratuitos. O “Cortar” permite cortar, mudar o ângulo, girar e refletir sua foto. As “Predefinições” são os presets, e os gratuitos ficam na seção “Suas”. Com a “Luz”, é possível mudar o brilho, contraste, realce, sombras e balanço entre brancos e pretos da sua imagem. Em “Cor”, os usuários podem fazer mudanças nos tons da imagem, aumentando e diminuindo sua temperatura e mudando a saturação, por exemplo.

A função “Efeitos” permite mudar aspectos como textura, claridade e vinheta. Já o “Detalhes” oferece opções para aumentar ou diminuir a nitidez da sua foto. O recurso “Ótica” é mais utilizado para ajustar fotos tiradas a partir de máquinas profissionais, já que ele conta com ferramentas para corrigir possíveis desvios de lentes. Por último, o “Perfis” contém mais algumas opções de filtros, tanto pagos como gratuitos.

Como cortar uma foto no Lightroom

Para cortar uma foto, vá na opção “Cortar”. O editor mostrará sua imagem com a ferramenta de corte. Basta mover as bordas para ajustar conforme sua preferência. Também é possível usar tamanhos pré-definidos em “Personalizar”. Essa opção mostrará diversas proporções de fotos que são comuns em redes sociais ou sites. Quando estiver pronto, finalize no ícone de check no canto superior direito.

Como alterar as cores em uma foto no Lightroom

Vá na opção “Cor” para fazer ajustes nas cores da sua imagem. O recurso oferece a possibilidade de mudar a temperatura, a matiz, a vibração e a saturação. Basta arrastar a bolinha em cada linha para a direita ou esquerda, de acordo com sua preferência. Caso queria deixar sua foto em preto e branco, toque em “P&B”. Você também poderá ajustar a diferença entre os tons usando a temperatura ou a matiz.

Em “Gradação”, será possível adicionar uma cor específica à sua imagem. A funcionalidade abre uma roda de cores, bastando tocar na tonalidade desejada para aplicá-la. Já em “Mistura”, os usuários podem definir tons para se sobressaírem na matiz, saturação e luminância.

Como mexer no contraste de uma foto no Lightroom

O contraste é a diferença entre tons claros e escuros de uma foto. Para alterá-lo, vá em “Luz” e mexa a bolinha da linha de contraste para a direita, caso queira aumentar, e para a esquerda, caso queira diminuir.

Como copiar a edição de uma foto em outra

Copiar a edição de uma foto em outra é um recurso pago. Existe, no entanto, um truque que permite fazer isso de forma gratuita. Quando finalizar sua edição, vá no ícone de três pontinhos e escolha “Copiar configurações”. Depois, com a foto que você deseja aplicar os efeitos aberta, toque novamente nos três pontinhos e, dessa vez, vá em “Colar configurações”. Pronto, as alterações serão aplicadas.

Parte 3: Como usar um preset no Lightroom Mobile

Presets são uma espécie de filtros personalizados feitos pelo Adobe ou por outros usuários da plataforma. A maioria deles são pagos, mas é possível encontrar algumas opções gratuitas na aba “Suas”, dentro de “Definições”. Eles ficam divididos em categorias como “Cor”, “Criativa” e “Retratos”. Basta selecionar uma das opções para ver seus presets. Depois, toque no filtro escolhido para aplicá-lo à foto. Usuários ainda têm a opção de criar seus próprios presets para replicá-los em suas edições.

Como criar um preset no Lightroom Mobile

Quando terminar de editar sua foto, toque no ícone de três pontinhos e escolha a opção “Criar predefinição”. Dê um nome e finalize no ícone de check. Depois, abra uma nova foto e vá em “Predefinições”. Seu preset estará disponível na aba “Suas”, na categoria “Predefinições do usuário”.

Parte 4: Como exportar uma foto no Lightroom Mobile

Como exportar em alta resolução

Para salvar sua criação, vá no ícone de compartilhamento e toque na opção “Exportar como…”. Feito isso, será possível mudar as configurações da sua imagem, como tipo de arquivo e dimensões. Para salvá-la em alta definição, certifique-se que a qualidade está em 100%. Quando estiver tudo certo, toque no ícone de check para iniciar a exportação.

Como exportar múltiplas fotos

Para exportar mais de uma foto de uma vez, dê um toque longo em uma delas. Assim, você poderá marcar as outras que deseja salvar. Feito isso, toque no ícone de compartilhamento e na opção “Exportar como…”. Defina as configurações e finalize no ícone de check.

