De Onde Nasce a Esperança: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme De Onde Nasce a Esperança acompanha um ex-jogador de beisebol que tem sua carreira encerrada por problemas pessoais, mas vê sua vida mudar completamente após fazer amizade inesperada com um jovem com Síndrome de Down. Lançado em 2014, o título está disponível para aluguel Apple TV+, no YouTube e Google Play Store. Com roteiro e direção de Chris Dowling (Correndo Por Um Sonho), a produção americana é estrelada por David DeSanctis, Kristoffer Polaha e William Zabka. A seguir, confira mais detalhes De Onde Nasce a Esperança, como enredo e elenco.