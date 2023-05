Descenders: veja gameplay e requisitos do jogo de downhill

Descenders é um jogo de downhill, uma modalidade do esporte mountain bike. Nele, jogadores controlam um ciclista que deve percorrer descidas extremas, saltos incríveis e curvas fechadas em uma variedade de pistas. Desenvolvido pela RageSquid e publicado pela No More Robots, o game está disponível para PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series X , Xbox Series S , PC (via Steam ), Android e iPhone ( iOS ).

Vale destacar que o título faz parte do catálogo permanente do Xbox Game Pass e da PS Plus (Extra e Deluxe). Além disso, assinantes do serviço da Sony nível Essential também podem adquiri-lo sem custos extras entre 2 de maio de 6 de junho. Confira, a seguir, mais detalhes sobre ele, como gameplay e requisitos.

1 de 2 Descenders é um jogo de ciclismo downhill com partidas ambientas em pistas radicais; veja gameplay e requisitos — Foto: Reprodução/Steam Descenders é um jogo de ciclismo downhill com partidas ambientas em pistas radicais; veja gameplay e requisitos — Foto: Reprodução/Steam

👉 Jogo de PS4 roda no PS5? Descubra no Fórum do TechTudo

Gameplay

Em Descenders, os players encaram o desafio de descer pistas em montanhas perigosas, acumulando pontos por manobras e truques bem-sucedidos. O jogo apresenta um modo carreira, no qual os competidores podem subir na hierarquia de equipes de ciclismo e desbloquear equipamentos e itens especiais. Além disso, há também um modo multiplayer, que permite enfrentar outras seis pessoas em corridas online.

2 de 2 Em Descenders, os trajetos são gerados de maneira aleatória e, portanto, únicos — Foto: Divulgação/No More Robots Em Descenders, os trajetos são gerados de maneira aleatória e, portanto, únicos — Foto: Divulgação/No More Robots

O título se destaca por sua jogabilidade intensa e desafiadora, que exige controles precisos e utiliza uma física realista da bicicleta para proporcionar uma experiência mais autêntica aos jogadores. O game ainda apresenta elementos do gênero roguelike, com os trajetos e obstáculos do terreno gerados proceduralmente, o que significa que cada partida é única e surpreendente.

Também é importante que você tome cuidado com seus movimentos, pois cada queda resulta em uma perda de pontos de vida. Se eles chegarem a zero, será necessário retornar ao início do mapa e recomeçar o percurso desde o início. Para evitar isso, é possível completar objetivos bônus, que ajudam a restaurar a vida perdida e prolongar a jogabilidade

Requisitos mínimos