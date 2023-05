Dra. Cha: conheça sinopse e elenco do novo K-drama disponível na Netflix

A série Dra. Cha estreou no catálogo da Netflix no dia 17 de maio e, desde então, é um grande sucesso, figurando na sétima posição do Top 10 do streaming. Com direção de Kim Dae Jin e Kim Jung-wook e roteiro de Jung Yeo-rang, o drama médico foi ao ar pela primeira vez em abril, no canal pago JTBC. Estrelada por Uhm Jung-hwa e Kim Byung Chul, a trama acompanha uma dona de casa que, 20 anos depois de ter abandonado sua carreira médica, decide voltar ao trabalho.

Com apenas 16 episódios de uma hora cada, foram lançados até o momento quatro deles, sendo os demais liberados nas próximas semanas. Além disso, o seriado é um grande sucesso comercial, ganhando o título da série coreana de maior audiência na história da televisão a cabo do país. Se você gosta de K-dramas, confira, a seguir, mais detalhes de Dra. Cha.

2 de 2 K-drama disponível na Netflix é estrelada por Uhm Jung-hwa no papel da personagem-título — Foto: Divulgação/Netflix K-drama disponível na Netflix é estrelada por Uhm Jung-hwa no papel da personagem-título — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Onde assistir à série Scorpion? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Dra. Cha

A história gira em torno de Cha Jeong-suk (Uhm Jung-hwa), uma mulher de meia-idade que, apesar de ser uma brilhante médica, passou os últimos 20 anos de sua vida como dona de casa. Após testemunhar um incidente assustador, ela decide reivindicar sua independência e voltar a trabalhar.

Ao mesmo tempo, o enredo foca no marido perfeccionista da protagonista, Seo In-ho (Kim Byung-chul), o cirurgião-chefe de um hospital universitário local. O personagem tenta a todo custo nutrir uma vida de aparências, mas no fundo ele leva uma vida dupla, já que tem um caso com Seung-hee, o seu primeiro amor.

Elenco

Estrelada por Uhm Jung-hwa (Amor e Outros Dramas) no papel da personagem-título e Kim Byung Chul (Wonderful Nightmare) interpretando Seo In-ho, o elenco de Dra. Cha ainda reúne nomes como Min Woo Hyuk (Amor com Falhas) vivendo Roy Kim, Myung Se-bin (Scent Of A Man) dando vida à Choi Seung-hee e Song Ji-ho (Voo Noturno) como Seo Jung-min.

Além disso, juntam-se ao time de atuação também Park Jun-geum (A Dream Comes True), Kim Mi-kyung (Kim Ji-young: Born 1982), Baek Joo-hee (Start-Up), Kang Ji-young (Sweet Munchies), Kim Ye-eun (Nota de Vingança 2), Lee Seo-yeon (Revolução do Amor) e Cheol min Park (O Oprimido).

Repercussão

Considerada um enorme sucesso comercial na Coreia do Sul, a série Dra. Cha tornou-se recentemente uma das produções de K-drama de maior audiência na história da televisão a cabo do país. Popular entre o público e a crítica especializada, o projeto tem nota 7.8 no site agregador IMDb, com base em 297 considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Kim Dae Jin e Kim Jung-wook tem uma taxa de audiência que alcança os 100%, levando em conta 50 avaliações.

Em veículos internacionais, como o Decider, o jornalista John Serba tece comentários mistos sobre a produção, afirmando que "depois de um episódio, ninguém vai nomear o Dra. Cha como uma arte serializada inovadora, mas ela se move rapidamente e equilibra profundamente conteúdo com o entretenimento [...]". Ele completa ao pontuar que ela mistura "uma comédia sutil com o melodrama ocasionalmente exagerado que costumamos ver na TV e nos filmes coreanos."

Já Nathan Sartain, do Ready Steady Cut, elogia a série, destacando que "é um K-Drama com muito coração, juntamente com um potencial definido. [...] Um drama médico comedicamente embalado por uma liderança formidável".

Quando serão lançados os próximos episódios?

31/05/2023: Episódios 5 e 6

07/06/2023: Episódios 7 e 8

14/06/2023: Episódios 9 e 10