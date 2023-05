Duna: veja sinopse, elenco, trailer e o que se sabe sobre Duna 2

O filme Duna , lançado em 2021, está atualmente disponível para assistir nos catálogos da HBO Max e Amazon Prime Video . Baseado na obra homônima de Frank Herbert, publicada aqui no Brasil pela editora Aleph, o longa épico de ficção científica tem direção de Denis Villeneuve e roteiro co-escrito por ele, Eric Roth e Jon Spaihts. Estrelado por Timothée Chalamet e Zendaya, a trama acompanha Paul Atreides, um jovem prodígio que viaja para o planeta mais perigoso do universo com o objetivo de proteger sua família e salvar o povo de Arrakis.

Com duas horas e meia de duração, o longa-metragem americano estreou no Festival de Cinema de Veneza e teve distribuição pela Warner Bros. Pictures. Se você gosta de filmes de ação e ficção científica, confira, a seguir, mais detalhes de Duna, como sinopse, elenco e repercussão.

1 de 3 Timothée Chalamet estrela aguardada adaptação de série de livros de ficção científica Duna — Foto: Divulgação/Warner Bros. Timothée Chalamet estrela aguardada adaptação de série de livros de ficção científica Duna — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Enredo de Duna

Ambientada em um futuro longínquo e distópico, o espaço é um enorme império intergalático, no qual o sistema dos planetas é comandado e administrado pelos nobres da sociedade. É neste cenário que Duna conta a história de Paul (Chalamet), um jovem brilhante e talentoso, e também o único herdeiro da família Atreides, o clã mais poderoso.

Ao aceitar administrar o perigoso e árido planeta Arrakis, o único lugar onde existe a substância mais valiosa do universo, o Melange, o duque Leto Atreides (Oscar Isaac), pai do protagonista, acaba caindo em uma armadilha criada por seus inimigos, o que poderá colocar um fim definitivo à dinastia.

Assim, com grandes responsabilidades, Paul vê sua família sofrer as consequências de uma traição externa, enquanto parte junto de sua mãe rumo ao encontro dos Fremen, os nativos de Arrakis, no deserto profundo. Com o objetivo de garantir o futuro de sua família, bem como do povo do planeta árido, o jovem herói terá que deixar seus medos de lado se quiser sobreviver.

Elenco

Estrelado por Timothée Chalamet (Me Chame Pelo Seu Nome) no papel do protagonista Paul Atreides e Zendaya (Euphoria) interpretando Chani, o elenco de Duna reúne grandes nomes do cinema mundial, como Rebecca Ferguson (Doutor Sono) dando vida à Jessica, Oscar Isaac (X-Men: Apocalipse) vivendo Leto e Jason Momoa (Aquaman) como Duncan Idaho.

Além disso, também fazem parte do time de atuação Stellan Skarsgård (Mamma Mia!), Christopher Walken (Pulp Fiction), Charlotte Rampling (O Veredicto), Javier Bardem (007 - Operação Skyfall) e Sharon Duncan-Brewster (Enola Holmes 2).

2 de 3 O longa Duna está disponível no catálogo do HBO Max e Amazon Prime Video — Foto: Divulgação/Warner Bros. O longa Duna está disponível no catálogo do HBO Max e Amazon Prime Video — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Repercussão

Considerado um enorme sucesso, Duna teve dez indicações ao Oscar 2022, incluindo nas categorias de Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado. Aclamado pelo público e pela crítica especializada, a adaptação teve uma performance positiva nos sites agregadores, como no IMDb, onde tem nota 8, com base em 670 mil considerações.

Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Denis Villeneuve tem um índice de aprovação de 83% da crítica. Segundo o consenso do site em questão, "Duna ocasionalmente luta com seu material de origem pesado, mas essas questões são amplamente ofuscadas pelo escopo e ambição desta adaptação visualmente emocionante".

Em veículos internacionais, como o Ready Steady Cut, o jornalista M.N. Miller elogia o desenvolvimento e a produção visual do longa, classificando-o como "um blockbuster de ficção científica sofisticado", além de elogiar o enredo da obra, já que "Duna de Villeneuve tem um escopo épico, sequências de ação de cair o queixo e visuais impressionantes."

Por fim, Mark Kermode, do The Guardian, tece comentários positivos sobre a obra cinematográfica, destacando o trabalho do diretor, que "traz uma sensibilidade visual surpreendente para o clássico de ficção científica 'infilmável' de Frank Herbert".

3 de 3 O filme Duna ganhou o Oscar na categoria de Melhores Efeitos Visuais — Foto: Divulgação/Warner Bros. O filme Duna ganhou o Oscar na categoria de Melhores Efeitos Visuais — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Duna 2 ganha trailer e data de lançamento

A sequência do longa de sucesso ganhou, na última quarta-feira (3), data de estreia para o dia 3 de novembro, além do trailer oficial, onde novos nomes do elenco são apresentados ao fãs da franquia. Na prévia ganham destaque artistas como Austin Butler (Elvis), que interpretará Feyd-Rautha Harkonnen, o novo inimigo de Paul, bem como Florence Pugh (Midsommar), que viverá a princesa Irulan Corrino, filha do imperador, e Léa Seydoux (Azul É A Cor Mais Quente) como Lady Margot Fenring.

Sobre o enredo da nova adaptação, a trama continuará os eventos finais da parte um, com Paul e Lady Jessica se estabelecendo como cidadãos Fremen, além de focar nos novos poderes que o protagonista passa a desenvolver. Outro ponto de destaque será a grande batalha dos nativos do deserto contra o Imperador Padicha (Christopher Walken).