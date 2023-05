Fiéis: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

No ranking de filmes da Netflix , o thriller holandês Fiéis está em alta na plataforma. Estrelado por Bracha van Doesburgh (Os Vizinhos) e Elise Schaap (Undercover), o longa narra a rotina de mentiras de duas amigas casadas que são infiéis em seus relacionamentos. Além dos momentos de suspense e assassinatos, Fiéis não dispensa as cenas de sexo quando mostra os casos extraconjugais das protagonistas.

Antes de chegar como exclusivo na Netflix, a produção do diretor André van Duren (A Fúria) foi exibida nos cinemas em seu país de origem durante maio de 2022, arrecadando quase € 2 milhões em bilheteria. Se você gosta de suspense e tem curiosidade em saber mais, confira a seguir mais informações sobe elenco e enredo de Fiéis.

Enredo de Fiéis

Bodil (van Doesburgh) e Isabel (Schaap) são duas amigas inseparáveis que estão unidas até mesmo na traição. Neste caso, as duas inventam viagens de trabalho para fugir de seus maridos e encontrarem novos amantes. Uma inventa um álibi para a outra e assim elas escapam da desconfiança dos esposos.

Porém, durante uma estadia numa casa de praia, Bodil descobre que Isabel foi assassinada de forma misteriosa. Abalada pelo fato, ela ainda mantém a mentira sobre seus casos extraconjugais. Mas quando investigações avançam, a verdade sobre a vida obscura de Isabel vem à tona.

Elenco e equipe técnica

Com Bracha van Doesburgh (Os Vizinhos) no papel de Bodil e Elise Schaap (Undercover) vivendo Isabel, o filme tem no elenco Nasrdin Dchar (Deadline) como Milan Saber e Gijs Naber (A Espiã) interpretando Luuk Luijten. Matteo Simoni (Marina) está no papel de Michael Samuels, Hannah Hoekstra (As Panteras) é Yara Backer e Sofie Decleir (Diamantes Brutos) vive Ann van Passel. O roteiro é assinado por Elisabeth Lodeizen (Hunter Street) e Paul Jan Nelissen (A Gangue de Oss) junto com o diretor André van Duren.

Repercussão entre público e crítica

Fiéis possui nota 6 no IMDb, com base na votação de 920 usuários. O longa não chegou a pontuar no Rotten Tomatoes e Metacritic. Entre as resenhas internacionais, o portal Decider considera o filme "dispensável", decretando em seu consenso que "Fielmente Sua? Tá mais para Fielmente Roncando", um trocadilho com o nome original do filme.

Outra crítica negativa veio do portal But Why Tho? A Geek Community, que afirmou em seu texto que "realmente, há pouco do que vale a pena em Fiéis. Só não assistam. Mesmo quando se aproxima do fim e há duas reviravoltas interessantes, já é tarde demais para eles se redimirem do que foi exibido de monótono desde o começo."

Já numa crítica mediana, o Heaven of Horror deu nota 3 de 5 estrelas, afirmando que "os fãs de histórias de crime provavelmente irão adivinhar as reviravoltas no roteiro, mas elas ainda funcionam."