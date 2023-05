FUBAR: conheça sinopse, elenco e trailer da série com Schwarzenegger

O astro Arnold Schwarzenegger está de volta à ação e comédia com FUBAR , nova série da Netflix . Lançada na última sexta (25), esta é a primeira obra televisiva estrelada pelo ator, que também atua como um dos produtores executivos. Arnold interpreta um veterano da CIA que, antes de se aposentar, entra em uma missão junto com a filha, que também é uma agente. Em oito episódios, o ator divide o protagonismo com a atriz Monica Barbaro ( Top Gun: Maverick ).

O nome da série vem de uma antiga sigla utilizada pelo exército americano na 2ª Guerra Mundial que significa "Fucked Up Beyond All Recognition" (Ferrado Acima de Qualquer Reconhecimento, em tradução livre), utilizado quando uma situação vai de mal a pior. Se você é fã de ação e comédia, veja a seguir mais informações sobre elenco, enredo e repercussão da série.

2 de 3 Em FUBAR, Arnold interpreta um agente que entra numa missão junto com a filha — Foto: Divulgação/Netflix Em FUBAR, Arnold interpreta um agente que entra numa missão junto com a filha — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de FUBAR

Após completar 65 anos, o agente da CIA Luke Brunner (Schwarzenegger) decide que é hora de se aposentar. Ele quer aproveitar o descanso para se reaproximar da ex-mulher. Porém, a agência de inteligência ainda tem uma missão secreta para Brunner, que aceita a contragosto. Ele só não esperava encontrar sua filha Emma (Barbaro) na mesma operação. Os dois juntos devem deixar de lado as diferenças familiares para finalizar o caso.

Elenco e equipe técnica

Schwarzenegger e Barbaro atuam juntos com Fabiana Udenio (Jane, a Virgem) no papel de Tally, Gabriel Luna (The Last of Us) como Boro, Jay Baruchel (Trovão Tropical) dando vida ao Carter, Fortune Feimster (O Projeto Mindy) vivendo Roo, Travis Van Winkle (Você) como Aldon, Milan Carter (Meu Nome é Dolemite!) interpretando Barry, entre outros. A série tem como showrunner Nick Santora (Safety).

3 de 3 O tom da comédia de FUBAR está nas referências de clichês dos filmes americanos de ação — Foto: Divulgação/Netflix O tom da comédia de FUBAR está nas referências de clichês dos filmes americanos de ação — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão entre público e crítica

FUBAR obteve uma recepção um pouco acima da média entre o público. No IMDb, onde a série está em quarto lugar no ranking de popularidade, o título obteve nota 6,6, baseada em seis mil votações. No Metacritic, as opiniões do público e crítica quase se igualaram, com o metascore de 47 entre os jornalistas e 5.0 entre os usuários. Já no Rotten Tomatoes, o show conquistou aprovações de 50% da imprensa (selo "Podre") e 70% dos espectadores.

Como resenha positiva, o crítico Jordan Hoffman, do TV Guide, destacou que o enredo de FUBAR "claramente está além do absurdo, mas as fugas da prisão e as diversas travessuras são editadas de maneira precisa e inteligente. Além disso, a comédia funciona muito bem, em grande parte pelo excelente elenco de apoio".

Já Clint Worthington, do site Consequence, declarou em tom irônico que "após oitos horas castigadoras, recheadas de melodrama morno e piadas repetitivas, FUBAR irá fazer você desertar da Netflix". Kelly Lawler, do USA Today, foi mais incisiva e definiu que a série "é totalmente clichê, seguido por um constrangimento doloroso e uma confusão aparvalhada".

Confira o trailer de FUBAR

