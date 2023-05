Headset gamer Redragon Zeus X vale a pena? Veja ficha técnica do fone

Redragon Zeus X RGB é um headset gamer que promete unir qualidade sonora e baixo custo para quem gosta de setups com iluminação RGB . Com design over-the-ear , o acessório conta com um sistema de som surround de canais 7.1 , o que deve garantir uma experiência mais imersiva em jogos no PC. O fone tem ainda microfone integrado com tecnologia de redução de ruído e apresenta drivers generosos de 53 mm de diâmetro. Como um de seus pontos negativos está a falta de compatibilidade com consoles, já que a conectividade do aparelho é apenas USB . No entanto, o headset gamer pode ser encontrado por R$ 309 na Amazon , um valor bastante competitivo para o segmento.

Para entender se o Redragon Zeus X vale a pena, confira a análise do TechTudo sobre o produto. Nas linhas a seguir, estão todos os detalhes da ficha técnica do headset gamer, seus prós e contras e algumas indicações de soluções alternativas no mercado.

1 de 5 Headset gamer Redragon Zeus X é bom? Confira a ficha técnica do fone — Foto: Divulgação/Redragon Headset gamer Redragon Zeus X é bom? Confira a ficha técnica do fone — Foto: Divulgação/Redragon

Ficha técnica do Redragon Zeus X RGB:

Lançamento no Brasil: fevereiro de 2021

Preço: a partir de R$ 309

Cores: preto ou branco com detalhes em vermelho e RGB

Frequência de resposta dos drives: 50 Hz - 20.000 Hz

Impedância: 64 Ohms

Sensibilidade: 98 dB

Tamanho do cabo: 1,8 m

Conexão: USB 2.0

Iluminação: RGB Redragon Chroma Mk.II

Design

2 de 5 Redragon Zeus X RGB personalizável como destaque — Foto: Divulgação/Redragon Redragon Zeus X RGB personalizável como destaque — Foto: Divulgação/Redragon

O headset da Redragon apresenta um design tradicional para modelos over-ear. Com acabamento todo em plástico, o modelo usa conchas revestidas com espuma macia e tem a parte inferior da alça em um material acolchoado.

Conectado ao PC via cabo USB de 1,8 m de comprimento, o fone também usa LEDs RGB no exterior das conchas. A iluminação é personalizável por meio de um aplicativo para computador. Características como peso do fone seriam relevantes para estimar se o acessório não cansa durante longas sessões de uso. Entretanto, a Redragon não informa esses dados de maneira oficial.

Funcionalidades

3 de 5 Microfone do Redragon Zeus X RGB tem redução de ruídos e facilita o acionamento do mudo — Foto: Divulgação/Redragon Microfone do Redragon Zeus X RGB tem redução de ruídos e facilita o acionamento do mudo — Foto: Divulgação/Redragon

O modelo da Redragon usa conexão via cabo USB 2.0 com o computador e não oferece conectividade sem fio. Como destaque, o produto conta com software próprio de gerenciamento que possibilita ao usuário configurar elementos visuais, como os padrões da iluminação RGB, e de comportamento do fone ao definir níveis de equalização diferentes em busca de um som mais personalizado.

Destinado ao público gamer, o fone vem com um microfone integrado que oferece tecnologia de redução de ruídos. O microfone também conta com recurso para ligar o mudo na própria haste, tornando o uso mais prático na hora de se comunicar com os amigos.

Qualidade de som

4 de 5 Som surround de 7.1 é um destaque do modelo Redagron Zeus X RBG — Foto: Divulgação/Redragon Som surround de 7.1 é um destaque do modelo Redagron Zeus X RBG — Foto: Divulgação/Redragon

O Redragon Zeus X RGB é um fone direcionado para games e, nesse sentido, sua característica de som mais relevante é o suporte à reprodução de áudio em 7.1 canais – o que equivale a um som 3D. Com essa tecnologia de áudio espacial, o fone pode projetar som de forma direcional, fazendo com que o usuário tenha a sensação de que um ruído veio de um ângulo específico no ambiente.

O resultado é maior imersão, e até vantagem competitiva em alguns tipos de games: ouvir um adversário caminhando atrás de você pode acabar fazendo a diferença na hora de decidir quem sai em vantagem no confronto.

No entanto, como a marca é um pouco reticente nas especificações técnicas que revela para o fone, fica um pouco difícil de se antecipar que tipo de som o Redragon entrega. Com drivers de 53 mm de diâmetro e faixa de resposta de frequência cobrindo de 50 Hz a 20 kHz, a tendência é que o Zeus X siga o que é mais comum entre headsets gamers: um áudio mais encorpado, tendendo a realçar graves ao custo de precisão em frequências mais agudas.

Preço e garantia

O headset da Redragon é relativamente acessível para quem busca um acessório do tipo para usar no PC. Segundo as nossas buscas, o modelo costuma sair por preços na faixa de R$ 300 no mercado nacional. Anúncios a valores mais altos também são comuns, o que recomenda uma pesquisa com mais atenção para encontrar o melhor negócio possível.

No que diz respeito à garantia, a versão nacional do Redragon Zeus X RBG é comercializada com o prazo legal de 12 meses contra defeitos de fabricação. A marca também oferece assistência técnica especializada em território nacional para a realização de reparos.

Gostou dos produtos? Compre aqui COM FIO Redragon Zeus X R$ 309 Ir à loja

Principais concorrentes

5 de 5 Logitech G432 é um dos princiapais rivais do Redragon Zeus X RGB no mercado — Foto: Divulgação/Logitech Logitech G432 é um dos princiapais rivais do Redragon Zeus X RGB no mercado — Foto: Divulgação/Logitech

HyperX Cloud Core e Logitech G432 são dois exemplos de headsets com som surround e que ficam numa faixa de preço mais acessível, concorrendo com o modelo da Redragon. Nesse trio, o Logitech é o mais versátil: além do som 7.1, o produto se destaca pela compatibilidade com Dolby Surround e pode ser usado também com consoles. Em nossas pesquisas, o G432 aparece saindo por R$ 369 na Amazon.

O HyperX Cloud Core é um pouco mais caro, e pode ser encontrado na Amazon, por R$ 499. Assim como os demais, o produto tem som 7.1, e também pode ser usado em PCs e em consoles. Por fim, o Razer Kraken X Lite é uma alternativa de custo mais baixo, a R$ 209, trazendo o som de oito canais e também a conectividade com consoles por meio de cabo P2.

Gostou dos produtos? Compre aqui 7.1 Logitech G432 R$ 369 Ir à loja driver dinâmico HyperX Cloud Stinger Core 7.1 R$ 499 Ir à loja som surround Razer Kraken X Lite R$ 209 Ir à loja

Com informações de Redragon