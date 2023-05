Headset ou headphone? Veja diferenças e vantagens de cada modelo

Headset e headphone são dois tipos de fone de ouvido muito comuns no mercado, porém com utilidades distintas. Os headsets são bastante populares entre o público gamer, principalmente para jogos multiplayer, e entre quem conversa online, como em videochamadas, por exemplo. Já os headphones são preferidos por quem gosta de maior qualidade de som, como o público audiófilo, profissionais da música, ou quem precisa de um aparelho mais versátil. Enquanto os headsets têm como principal vantagem o microfone acoplado, tecnologias modernas e populares como o cancelamento de ruído são mais frequentes em headphones.

Para escolher o melhor fone de ouvido, é fundamental ter em mente o tipo de uso que se pretende fazer do eletrônico e conhecer suas características principais. Se você está na dúvida entre um e outro, confira, nas linhas a seguir, tudo sobre as diferenças entre headsets e headphones e os prós e contras de cada modelo.

1 de 7 Headset e headphone: qual é a diferença? Veja prós e contras de cada modelo de fone de ouvido — Foto: Divulgação/JBL Headset e headphone: qual é a diferença? Veja prós e contras de cada modelo de fone de ouvido — Foto: Divulgação/JBL

O que é um headset?

2 de 7 Headsets, como o HyperX Cloud Flight, são muito populares entre o público gamer — Foto: Reprodução/Amazon Headsets, como o HyperX Cloud Flight, são muito populares entre o público gamer — Foto: Reprodução/Amazon

Headset é um tipo de fone de ouvido que possui um microfone embutido. Ele pode ser do tipo estéreo ou mono – quando conta com apenas um lado do fone. Além disso, alguns modelos permitem que o microfone seja removido e até substituído.

Inicialmente, o headset era utilizado por empresas para permitir que um funcionário conversasse ao telefone enquanto realizava outra tarefa, como utilizar o PC. Aos poucos, os headsets passaram a atender também o público gamer, que usa o microfone para conversar em jogos com múltiplos jogadores. Com a popularização do trabalho remoto e da educação a distância, o headset também tem sido amplamente utilizado em chamadas de vídeo.

Vantagens do headset

3 de 7 Headsets podem contar com funções extras, como o feedback tátil do Razer Kraken V3 HyperSense — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Headsets podem contar com funções extras, como o feedback tátil do Razer Kraken V3 HyperSense — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Como dito anteriormente, a principal vantagem do headset sobre o headphone é que ele já conta com um microfone embutido. Isso facilita para quem tem pouco espaço na mesa para colocar um microfone extra. Outra vantagem é a variedade de opções de design, que possibilitam uma maior personalização do acessório. Como muitos headsets são voltados para o público gamer, mesmo modelos mais baratos costumam possuir luzes RGB ou alguma decoração colorida de fábrica.

Além disso, o foco em gamers também faz com que headsets apresentem alguns recursos especiais como áudio imersivo e função de vibração, como é o caso do Razer Kraken V3 HyperSense. Muitos modelos também priorizam o conforto, já que um headset costuma ser usado por longos períodos.

Desvantagens do headset

4 de 7 Headsets com boa qualidade de som são bem mais caros, como o é o caso do Game Zero da Sennheiser — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Headsets com boa qualidade de som são bem mais caros, como o é o caso do Game Zero da Sennheiser — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Um dos principais problemas do headset é a qualidade de áudio para música. Como o uso principal é para games ou trabalho, os headsets são construídos para atender esse tipo de público. Por isso, em geral, a equalização costuma dar mais prioridade para voz (tons médios) e efeitos sonoros (tons mais graves) do que algo mais balanceado, como uma música.

Isto não significa que todos os headsets tenham qualidade sonora inferior à de um headphone, mas é preciso desembolsar muito mais para conseguir algo de qualidade comparável, como um Sennheiser Game Zero, por exemplo.

Da mesma forma, a qualidade do microfone de um headset costuma ser inferior aos microfones de mesa — ou mesmo de microfones de lapela mais simples. Por isso, quem grava vídeos ou áudios profissionalmente, como youtubers e podcasters, não costuma utilizar headsets para esta finalidade.

O que é um headphone?

5 de 7 Headphones como o Sennheiser HD569 oferecem melhor experiência de som para música — Foto: Divulgação/Sennheiser Headphones como o Sennheiser HD569 oferecem melhor experiência de som para música — Foto: Divulgação/Sennheiser

O headphone também é um tipo de fone de ouvido, mas, diferentemente do headset, ele apenas reproduz áudio — as exceções são os modelos com conexão Bluetooth. Há diversos tipos e modelos de headphones no mercado atualmente, como o supra-auricular (mais compacto) e o circumaural (maior e mais pesado).

Em geral, os audiófilos preferem os headphones em detrimento de outros tipos de fone de ouvido por conta da qualidade de som. Em teoria, como os drivers são maiores, a qualidade de som também tende a ser melhor. Além disso, a durabilidade destes aparelhos costuma ser mais longa do que a dos earbuds, já que sua construção é feita com materiais mais robustos. Por outro lado, isso acaba encarecendo o valor final do produto.

Vantagens do headphone

6 de 7 Headphones podem ser compactos e versáteis, como o AKG K361 — Foto: Divulgação/AKG Headphones podem ser compactos e versáteis, como o AKG K361 — Foto: Divulgação/AKG

Como mencionado anteriormente, os headphones costumam ter uma qualidade de som superior à dos headsets da mesma faixa de preço. Por isso, quem é mais exigente ou trabalha com áudio tende a usar uma combinação de headphone com microfone de mesa.

Fora isso, eles costumam ser mais versáteis do que os headsets, e há diversos modelos compactos no mercado, pensados para serem usados na rua. Os headsets costumam ser maiores e mais pesados, com seu uso mais restrito aos ambientes fechados. Justamente por facilitarem o uso em ambientes mais barulhentos, é mais comum encontrar a tecnologia de cancelamento de ruído ativo em headphones do que em headsets.

Ainda falando em versatilidade, a maioria dos headphones Bluetooth também conta com microfone embutido. Neste caso, a qualidade de captação do som é inferior à dos headsets, sendo mais aceitável para realização de ligações telefônicas. Mesmo assim, pode ser um quebra-galho dependendo da situação — como, por exemplo, ao usar smartphones.

Desvantagens do headphone

7 de 7 Headphones clássicos, como o Sony MDR-1A, não possuem controle de volume — Foto: Luana Marfim/TechTudo Headphones clássicos, como o Sony MDR-1A, não possuem controle de volume — Foto: Luana Marfim/TechTudo

Quem utiliza headphones majoritariamente para games pode sentir falta da praticidade em comparação com um headset. A maioria dos headsets conta com um controle de volume na concha, tanto para o som quanto para o microfone. Outros modelos também contam com um botão para ativar áudio em 3D ou outros recursos extras de forma conveniente. Headphones nem sempre contam com estas facilidades, especialmente os modelos mais baratos.