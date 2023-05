Homens Brancos Não Sabem Enterrar: veja sinopse e elenco do filme do Star+

O filme Homens Brancos Não Sabem Enterrar estreou no catálogo do Star+ na última sexta-feira (19). Estrelado pelo rapper Jack Harlow e Sinqua Walls, a trama segue dois jogadores de basquete rivais que se unem para ganhar um dinheiro extra. A produção americana é, na verdade, um remake do longa de 1992 que tinha Wesley Snipes e Woody Harrelson nos papéis principais. Nesta versão moderna, o projeto tem direção de Calmatic (House Party), enquanto o roteiro ficou nas mãos de Kenya Barris e Doug Hall.

O longa-metragem de comédia esportiva é uma produção original do Hulu em parceria com a 20th Century Studios. Ficou interessado no filme? A seguir, confira mais detalhes de Homens Brancos Não Sabem Enterrar.

Homens Brancos Não Sabem Enterrar é estrelado pelo rapper Jack Harlow e Sinqua Walls — Foto: Divulgação/Star+

Enredo de Homens Brancos Não Sabem Enterrar

Ambientada em Los Angeles, Califórnia, a história segue dois jogadores de basquete: Jeremy (Harlow), um ex-astro do esporte que vê sua carreira chegar a um fim precoce após algumas sérias lesões, e Kamal (Walls), um jogador promissor que estragou sua carreira antes mesmo de ela começar.

Ao se conhecerem durante uma partida de streetball — uma variação do basquete jogada em quadra aberta —, os dois viram rivais, mas acabam tendo que trabalhar juntos para conseguir o prêmio em dinheiro de uma competição.

Elenco

Estrelado pelo rapper Jack Harlow (The Instigators) no papel do protagonista Jeremy e Sinqua Walls (Once Upon A Time) interpretando Kamal, o elenco de Homens Brancos Não Sabem Enterrar ainda tem Laura Harrier (Infiltrado na Klan) dando vida à Tatiana, Lance Reddick (John Wick 4: Baba Yaga) vivendo Benji e Teyana Taylor (Um Príncipe em Nova York 2) como Imani.

Além disso, juntam-se ao elenco Vince Staples (A Gangue), Andrew Schulz (Certas Pessoas), Myles Bullock (Fugitivos), Tamera Kissen (When Day Gets Dark), Zak Steiner (O Date Perfeito) e J. Alphonse Nicholson (Luta por Justiça).

Repercussão entre público e crítica

Apesar de sua recente estreia, o filme Homens Brancos Não Sabem Enterrar, até o momento, teve uma recepção mediana entre o público e uma performance mista entre a crítica especializada. No site agregador IMDb, o longa tem inicialmente nota 4,6, com base em 4,1 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Calmatic tem um índice de aprovação de apenas 27% da crítica.

Em reviews de veículos internacionais, como o CBR, o jornalista Brandon Zachary elogia a boa construção narrativa de enredo e personagens, destacando que "é um filme esportivo sólido (embora previsível) que funciona como pretendido — mesmo que não atinja as alturas do original".

Já John Serba, do Decider, tece comentários mistos sobre o projeto cinematográfico, pontuando que ele "não supera o filme original, mas oferece risadas e emoção suficientes para garantir 100 minutos do seu tempo".