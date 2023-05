Horizon Chase: gameplay e requisitos do jogo de corrida 'estilo' Top Gear

Horizon Chase Turbo é um game de corrida que remete aos clássicos da era 16 Bits do Super Nintendo e Mega Drive como Top Gear. O jogo é desenvolvido pelo estúdio brasileiro Aquiris Game Studio , que recentemente foi comprado pela Epic Games e se tornou Epic Games Brasil . No game, usuários podem disputar corridas com uma grande variedade de carros em diversos locais do mundo, entre eles o Brasil, trazendo cidades como Brasília, Niterói, Salvador e Porto Alegre. Confira detalhes sobre sua gameplay, diferentes versões, inspirações e requisitos mínimos da versão para PC a seguir.

🎮

1 de 7 Horizon Chase Turbo é um game de corrida com visual retrô inspirado por clássicos dos anos 90 como Top Gear — Foto: Reprodução/Steam Horizon Chase Turbo é um game de corrida com visual retrô inspirado por clássicos dos anos 90 como Top Gear — Foto: Reprodução/Steam

👉

O game é jogável também nos consoles de nova geração, como PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, graças à retrocompatibilidade. Além disso, uma sequência chamada Horizon Chase 2 foi lançada em 6 de setembro de 2022, mas por enquanto é exclusiva do iPhone por meio do serviço Apple Arcade, com previsão de chegar a videogames em 2023.

Gameplay

Em seu modo principal, o jogo desafia usuários a completarem vários circuitos ao redor do mundo enquanto desbloqueiam peças que trazem melhorias para seu veículo e adquirem também novos carros. As pistas incluem localidades como São Francisco, nos Estados Unidos, Santiago, no Chile, Tóquio, no Japão, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Honolulu, no Havaí, e mais em países como Grécia, Islândia, Índia, Austrália, China, entre outros. Ao todo são 48 cidades, 109 pistas e 31 carros para desbloquear.

2 de 7 Horizon Chase Turbo traz um gameplay arcade prazeroso de jogar com nível de desafio adequado — Foto: Reprodução/Steam Horizon Chase Turbo traz um gameplay arcade prazeroso de jogar com nível de desafio adequado — Foto: Reprodução/Steam

Apesar de ser um game de corrida 3D, Horizon Chase Turbo mantém a câmera sempre fixada em uma mesma posição, na linha do horizonte, como os clássicos jogos de corrida 2D dos anos 90. Seu sistema de direção é mais "Arcade", ou seja, menos realista e com maior controle do carro. Durante as corridas, o usuário tem acesso a um Nitro limitado para tentar ultrapassar adversários e consertar erros, mas precisa também coletar itens pela estrada como combustível para se manter nas corridas mais longas e moedas que ajudam em seu progresso. O jogo também salva seus "Fantasmas" com melhor tempo nas pistas para tentar vencê-los.

Modos e multiplayer

O modo principal de Horizon Chase Turbo é o World Tour, modo de corridas ao redor do mundo que dava nome à primeira versão do game. Por meio de atualizações o game ganhou mais modos, como Torneio, para disputar séries de corridas com pontuação, e Resistência, no qual o jogador precisa disputar várias corridas, uma atrás da outra, para ver até onde consegue chegar. Um dos modos mais recentes, chamado "Aventuras", traz desafios específicos para completar com cada veículo do jogo.

3 de 7 Horizon Chase Turbo conta com multiplayer local em tela dividida para até 4 jogadores, mas sem modo online — Foto: Reprodução/Steam Horizon Chase Turbo conta com multiplayer local em tela dividida para até 4 jogadores, mas sem modo online — Foto: Reprodução/Steam

Para jogadores com pouca experiência em títulos de corrida, o game recebeu também um modo "Rookie Series" com um nível de dificuldade menor e um carro de autoescola como novo veículo. Já no multiplayer Horizon Chase Turbo não conta com suporte a modo online, mas permite tela dividida em multiplayer local para jogar com até 4 pessoas no sofá, assim como nos clássicos games de outrora.

Inspiração em Top Gear

Os desenvolvedores da Aquiris Game Studio já comentaram extensivamente sobre suas inspirações em games de corrida dos anos 90. Entre eles títulos como a icônica série Top Gear para Super Nintendo e Mega drive, franquias como Out Run, Lotus Turbo Challenge, Rush e mais. No caso de Top Gear a contribuição não se encerra na inspiração, a equipe contou com o compositor da série Barry Leitch para criar a trilha sonora de Horizon Chase com os mesmos elementos nostálgicos da época.

4 de 7 Horizon Chase Turbo têm jogabilidade, visual e trilha sonora inspirados por Top Gear, além de outros títulos como Out Run e Lotus Turbo Challenge — Foto: Reprodução/Steam Horizon Chase Turbo têm jogabilidade, visual e trilha sonora inspirados por Top Gear, além de outros títulos como Out Run e Lotus Turbo Challenge — Foto: Reprodução/Steam

Versões anteriores e Horizon Chase 2

Quando foi lançado pela primeira vez em 20 de agosto de 2015, Horizon Chase era chamado de Horizon Chase: World Tour e estava disponível apenas para Android e iPhone (iOS). O game se tornou "Horizon Chase Turbo" em maio de 2018 quando foi lançado com melhorias para PlayStation 4 (PS4) e PC, posteriormente com versões para o Xbox One e Nintendo Switch.

5 de 7 Horizon Chase 2 foi lançado em setembro de 2022, por enquanto exclusivo do iPhone pelo Apple Arcade — Foto: Reprodução/Aquiris Game Studio Horizon Chase 2 foi lançado em setembro de 2022, por enquanto exclusivo do iPhone pelo Apple Arcade — Foto: Reprodução/Aquiris Game Studio

O game também recebeu uma sequência com Horizon Chase 2 em 6 de setembro de 2022 exclusivamente para o iPhone (iOS) pelo serviço de assinatura Apple Arcade. A sequência traz novas corridas em 55 cidades, visuais 3D mais detalhados, mas sem perder a estética retrô, além do retorno de Barry Leitch para a trilha sonora e, dessa vez, multiplayer online. Por enquanto o game apenas está disponível no smartphone da Apple, mas versões para os principais consoles e PC são esperadas para 2023. Vale lembrar que, normalmente, acordos de exclusividade desse tipo têm validade de 1 ano.

Senna Sempre

Uma expansão bastante aclamada que o game recebeu foi o DLC "Senna Sempre", o qual adiciona corridas de Fórmula 1 ao jogo com foco no histórico piloto brasileiro Ayrton Senna. Essa expansão conta com um novo modo carreira que acompanha a trajetória do icônico piloto de F1, 130 novas missões chamadas "Façanhas do Senna" para serem completadas, 15 novos percursos, 18 equipes de Fórmula 1 e mais de 30 carros para desbloquear. No modo Senna Sempre o jogador pode usar também uma câmera específica em primeira pessoa que remete a clássicos como Ayrton Senna's Super Monaco GP 2, do Mega Drive.

6 de 7 Horizon Chase Turbo recebeu expansão Senna Sempre que traz corridas de Fórmula 1 e carreira do piloto Ayrton Senna do Brasil — Foto: Reprodução/Steam Horizon Chase Turbo recebeu expansão Senna Sempre que traz corridas de Fórmula 1 e carreira do piloto Ayrton Senna do Brasil — Foto: Reprodução/Steam

Estúdio comprado pela Epic

Em 19 de abril de 2023 a Epic Games anunciou a compra do estúdio brasileiro Aquiris Game Studio por um valor não revelado, o qual passará a se chamar Epic Games Brasil. Segundo um comunicado da Aquiris sobre a compra, o estúdio usará seu conhecimento com a Unreal Engine para ajudar no desenvolvimento de conteúdos futuros do carro-chefe da Epic Games, o Battle Royale Fortnite. A Aquiris Game Studio é conhecida não só por Horizon Chase, mas também títulos como Wonderbox: The Adventure Maker, Ballistic Overkill e Looney Tunes World of Mayhem, o qual ela continuará a administrar mesmo após a compra.

7 de 7 Após sucessos como Horizon Chase, a Aquiris Game Studio foi comprada pela Epic Games se se tornará Epic Games Brasil — Foto: Reprodução/Steam Após sucessos como Horizon Chase, a Aquiris Game Studio foi comprada pela Epic Games se se tornará Epic Games Brasil — Foto: Reprodução/Steam

Requisitos mínimos

Horizon Chase Turbo (Windows/Mac/Linux) - Requisitos Mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 7, mac OS 10.11 El Capitan, Linux Ubuntu 16.04 ou mais recente Windows 7, mac OS 10.13 High Sierra, Linux Ubuntu 16.04 ou mais recente Processador: Intel Core 2 Duo 2,0 GHz ou superior Intel Core i5 2,5 GHz ou superior Memória RAM: 2 GB 4 GB Placa de vídeo: Intel HD Graphics 4000 ou superior Geforce série 8000 ou superior DirectX (Windows): 9.0c 9.0c Armazenamento: 800 MB de espaço disponível 1 GB de espaço disponível