Hormônios à Flor da Pele: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Hormônios à Flor da Pele está disponível na Netflix

Enredo de Hormônios à Flor da Pele

Paula (Henman) e Charly (Schäfer) têm uma amizade de longa data e, de início, pretendem continuar como amigos, mas algo inesperado acontece: seus órgãos sexuais passam a se comunicar. Enquanto as partes de seus corpos planejam levar essa relação a outro patamar, os adolescentes tentam manter o convívio como sempre foi. A questão é: até quando irão conseguir?

Lee Brown, do site The Review Geek, escreveu sobre a dinâmica do longa: "Ele [Charly] não apenas tem que lidar com todos os problemas comuns que os adolescentes de hoje enfrentam na escola, mas também tem que se preocupar com seu pênis, que chama a atenção nos momentos mais inoportunos. Ele também tem que esconder o fato de que seu pênis tem a capacidade de falar!".

Cosima Henman interpreta a adolescente Paula em Hormônios à Flor da Pele

Elenco e equipe técnica

Os atores que interpretam os adolescentes protagonistas do longa são Cosima Henman (Paula) e Tobias Schäfer (Charly). Além deles, também fazem parte do elenco os atores Diana Amft e Tom Beck, como os narradores de seus órgãos genitais. A produção conta com a direção e roteiro de Granz Henman, conhecido por seu trabalho no longa Os Destemidos.

Repercussão

Em sites especializados, Hormônios à Flor da Pele vem tendo um melhor desempenho entre o público do que na crítica. No Rotten Tomatoes, por exemplo, os críticos ainda não chegaram a um consenso, mas o longa conquistou a aprovação de 71% da audiência (baseado em menos de 50 avaliações). Já no IMDb, sua nota é 4,6.

Para John Serba, do Decider, o filme poderia ter tido o roteiro mais explorado, no entanto, se contentou com clichês. "Hormônios à Flor da Pele simplesmente não entrega as risadas. É plano e estereotipado. Quando o filme precisa fornecer uma informação ou introduzir um desenvolvimento, ele faz com que um dos dois protagonistas se esconda em um banheiro ou vestiário para que possam ouvir a conversa de outra pessoa; é um elemento básico do roteiro e repetitivo", escreveu.

Em Hormônios à Flor da Pele, Tobias Schäfer interpreta o adolescente Charly

Já para Lee Brown, do site The Review Geek, o filme é mais inteligente do que inicialmente parece ser. "É um filme que tenta, e muitas vezes consegue, transmitir os obstáculos que os adolescentes enfrentam ao tentar manter um controle sobre seus hormônios violentos. Ele também lida com outras questões com as quais muitos adolescentes têm de lidar, como separações familiares, pressão para fazer sexo e inseguranças quanto à aparência", explicou.