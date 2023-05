LEGO 2K Drive: veja gameplay e requisitos do game de corrida com blocos

A jogabilidade de LEGO 2K Drive se divide entre exploração do mundo aberto e corridas. Durante a campanha, os usuários podem conhecer toda a Bricklândia, com áreas como Turbo Acres, Grandes Sertões, Vale do Garimpo e Vilassombro. As corridas são disputadas em percursos com três diferentes de tipos terreno: estradas, off-road e água. Seu carro automaticamente se transforma em diferentes versões de acordo com o ambiente e haverá itens espalhados pela pista para atacar seus oponentes, assim como em Mario Kart 8 .

É possível criar seus próprios carros com mais de mil peças LEGO diferentes, fazendo suas próprias versões do veículo para estrada, off-road e água. No início, nem todas as peças estarão disponíveis, sendo necessário conquistá-las no decorrer do jogo. O número de peças usadas influencia no peso e, consequentemente, na categoria do carro. O game conta também com mecânicas de Drift para derrapar nas curvas e turbos com duas turbinas gigantes que surgem subitamente.