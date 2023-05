Live a Live: veja história, gameplay e requisitos do remake do clássico RPG

Live a Live é o remake do clássico RPG homônimo lançado em 1994 apenas para o console Super Famicom (Super Nintendo) no Japão. Desenvolvido pela Square Enix, em parceria com historia Inc., o jogo se destaca por contar várias histórias independentes de épocas distintas da humanidade, além de apresentar um icônico combate em turnos com gráficos atualizados. Após finalmente chegar ao Ocidente por meio do Nintendo Switch em julho de 2022, o título agora também está disponível para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) e PC (via Steam). A seguir, confira mais detalhes sobre o título, incluindo sua história, jogabilidade e requisitos.