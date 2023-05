Mar Branco: veja sinopse, elenco e críticas da nova série da Netflix

A série Mar Branco (ou Rabo de Peixe, no título original) chegou ao catálogo da Netflix na última sexta-feira (26). A produção já é destaque entre os assinantes, ocupando a sexta posição do Top 10 do streaming. A trama acompanha quatro jovens de um pacato vilarejo açoriano que veem suas vidas mudarem completamente quando um barco repleto de cocaína afunda na ilha. Com direção de Patrícia Sequeira, a série portuguesa baseada em fatos reais tem como showrunner Augusto Fraga e é estrelada por José Condessa, Rodrigo Tomás e Helena Caldeira.

Enredo de Mar Branco

Ambientada em uma pequena aldeia açoriana portuguesa, conhecida como Rabo de Peixe, a história gira em torno de Eduardo (Condessa), um jovem repleto de sonhos que trabalha como pescador, assim como todos no vilarejo. Certo dia, ele encontra um barco naufragado na costa repleto de uma tonelada de cocaína. E é neste momento que o protagonista e seus amigos veem uma oportunidade de mudarem de vida.

No entanto, estar na hora e no lugar certo às vezes pode não ser o suficiente quando se trata dos riscos do tráfico de drogas. A partir disso, o grupo de jovens terá que enfrentar a polícia, a máfia italiana e várias outras figuras durante uma perseguição perigosa.

O enredo é baseado em fatos reais, visto que em 2001, na ilha de São Miguel, em Portugal, um veleiro Sun Kiss 47 naufragou e toda a carga de cocaína que transportava se acumulou aos montes na costa do Rabo de Peixe. Os moradores locais, estes quase todos pobres e ligados à pesca, se aproveitaram da carga.

Elenco

Estrelado por José Condessa (O Crime do Padre Amaro) no papel do protagonista Eduardo e Helena Caldeira (Bem Me Quer) interpretando Sílvia, o elenco de Mar Branco ainda reúne nomes como Rodrigo Tomás (Na Corda Bamba) vivendo Rafael, Kelly Bailey (Linhas de Sangue) dando vida à Bruna e Pepe Rapazote (A Rainha do Tráfico) como o Tio Joe.

Também fazem parte do time de atuação Maria João Bastos (Motel Valkirias), Albano Jeronimo (Jogo da Corrupção), Marcantonio Del Carlo (A Impostora), Francesco Acquaroli (Privacidade Violada), Luísa Cruz (Flor sem Tempo) e Adriano Carvalho (Restos do Vento).

Repercussão entre a crítica e o público

A produção portuguesa já é um enorme sucesso entre o público. No site agregador IMDb, o projeto tem nota 7,9, com base em 1,5 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Augusto Fraga tem uma taxa aprovação de 94% da audiência.

Em sites internacionais, como a do Decider, o jornalista Joel Keller elogia a produção original da Netflix, afirmando que ela oferece ao público uma "seriedade misturada com um pouco de irreverência." Por fim, Jonathon Wilson, do Ready Steady Cut, tece comentários mistos quanto a série, alegando que ela "tem algumas performances e momentos agradáveis, mas que estes são prejudicados por um roteiro excessivamente previsível".

Confira o trailer oficial de Mar Branco:

