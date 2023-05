Meu Pai: veja sinopse, elenco e críticas do filme disponível na Netflix

O filme Meu Pai é uma das obras em destaque no ranking da Netflix esta semana. O trabalho do diretor Florian Zeller (Um Filho) tem no elenco principal os oscarizados Anthony Hopkins (série Westworld ) e Olivia Colman ( Invasão Secreta ). O longa, também disponível no Paramount+ , Belas Artes à la Carte e Claro TV+ , narra as oscilações na memória de um idoso de 81 anos. Na 93ª edição do Oscar, em abril de 2021, Meu Pai conquistou as estatuetas de Melhor Ator (Hopkins) e Roteiro Adaptado.

O longa é uma adaptação da peça teatral Le Père, escrita por Zeller e vencedora do Prêmio Molière em 2014, cerimônia que prestigia obras de teatro na França. Para quem gosta de dramas psicológicos e quer dar uma conferida em Meu Pai, veja a seguir informações sobre elenco, enredo e notas da imprensa.

Enredo de Meu Pai

Anthony (Hopkins) é um idoso de 81 anos que precisa de cuidados médicos. Mesmo assim, ele se recusa a receber as enfermeiras que vão até o apartamento onde mora sozinho. Sua filha Anne (Colman) auxilia no tratamento ao contratar as profissionais, ainda que a contragosto do pai, e faz visitas diárias na casa.

A situação entre os dois complica quando Anthony descobre que a filha vai se mudar para Paris com um pretendente e o deixará sozinho. Entretanto, um outro homem que diz ser marido de Anne está ao seu lado quando ela frequenta o apartamento. A confusão causada por seus parentes faz com que o idoso desconfie de todos e até mesmo de sua sanidade mental.

Elenco e equipe técnica

Além de ter Anthony Hopkins e Olivia Colman (The Crown), o elenco do filme é composto por Mark Gatiss (Sherlock) como o pretendente que levará Anne a Paris; Olivia Williams (Educação) como a mulher que confunde Anthony; Imogen Poots (Vivarium) como Laura; Rufus Sewell (A Diplomata) como Paul; Ayesha Dharker (Despachado para a Índia) como Dra. Sarai; entre outros. Além de dirigir o longa, Florian Zeller escreveu o roteiro junto com Christopher Hampton (Ligações Perigosas).

Repercussão entre público e crítica

Os usuários do IMDb garantiram nota 8,2 ao longa, com base em 166 mil votações. O título possui metascore 88 pela crítica (com selo "Deve Ver") e nota 8.6 entre o público no Metacritic. As aprovações no portal Rotten Tomatoes foram de 98% na visão da imprensa (obtendo o selo "Fresco") e 92% na votação do público. Como consenso neste último site, a avaliação da crítica é de que Meu Pai é "apresenta um retrato devastamente empático sobre demência, protagonizado por um elenco de estrelas e artisticamente dirigido por Florian Zeller".

No Oscar 2021, além das duas categorias vencedoras, o longa foi indicado a outros quatro prêmios, como Melhor Atriz Coadjuvante (Colman) e Melhor Filme. Meu Pai ainda esteve presente no Festival de Sundance, BAFTA, British Independent Film Awards e no Goya.

Com informações de IMDb, Metacritic, Netflix, Rotten Tomatoes

