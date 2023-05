Mi Robot Vacuum-Mop é bom? Conheça o robô aspirador da Xiaomi

O Mi Robot Vacuum-Mop, robô aspirador smart da Xiaomi , pode ser um grande aliado na limpeza de ambientes. Com dupla função, o dispositivo inteligente aspira e também passa pano em diversos tipos de piso, com bateria duradoura de 2.400 mAh. Por meio de conexão Wi-Fi , no padrão 2,4 GHz , o robô pode ser controlado pelo aplicativo Mi Home, plataforma que concentra os aparelhos conectados da Xiaomi. Lançado em 2020, o produto não está mais disponível no site oficial da Xiaomi, mas pode ser encontrado no varejo online por cerca de R$ 1.800.

Com potência de 2.500 Pa, o produto chinês oferece quatro velocidades de sucção e três níveis de gotejamento da água. Os recursos ainda mencionam a função de retorno automático do robô à estação de carregamento e a possibilidade de agendamento de limpezas por meio do app. Confira, nas linhas a seguir, tudo sobre a ficha técnica do produto e saiba se o Mi Robot Vacuum-Mop é bom para você.

1 de 7 Mi Robot Vacuum-Mop é bom? Veja ficha técnica do robô aspirador da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop é bom? Veja ficha técnica do robô aspirador da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ficha técnica do Mi Robot Vacuum-Mop

Dimensões: 353 x 350 x 81,5 mm

Peso: 3600 g

Itens da embalagem: 1 estrutura principal, 1 estação de acoplamento, 1 ferramenta de limpeza, 1 tanque de água, 1 esfregão, 1 escova lateral

Dimensões da estação de acoplamento: 130 x 126 x 93 mm

Conexão sem fio: Wi-Fi 2,4 GHz

Bateria: 2.400 mAh

Preço de lançamento: R$ 3.679,99

Preço atual no varejo online: cerca de R$ 1.800

Modos de limpeza

O Mi Robot Vacuum-Mop pode ser usado como aspirador de pó, mas também exerce a função mop, para passar pano. Isso permite que ele limpe superfícies empoeiradas e ainda tire manchas contidas no chão. A estrutura menciona proporções de 35,3 x 35 x 8,15 mm, ideal para contemplar locais de difícil acesso, como embaixo do sofá ou da cama, por exemplo.

A aspiração traz quatro modos de sucção, que variam entre silencioso, padrão, intenso e turbo. As modalidades mais intensas devem ser utilizadas em locais com bastante sujeira e também em tapetes e carpetes, que demandam mais força para sugar poeiras e afins.

Ao contrário de alguns modelos, que usam uma rota aleatória de limpeza, o robô da Xiaomi mapeia o ambiente para evitar passar por locais repetidos e deve fornecer uma limpeza mais otimizada, já que também conta com um sistema de detecção de obstáculos, que o permite atravessar objetos com até 2 cm.

Enquanto isso, a outra etapa de limpeza, que conta com um esfregão e um reservatório de água, tem até três ajustes. Os níveis baixo, médio e alto regulam a quantidade de água dispensada, que deve variar de acordo com a necessidade do ambiente. O primeiro marcador deve ser aplicado em pisos bem sujos, enquanto o segundo pode ser usado em limpezas diárias. O terceiro, por sua vez, esfrega e seca instantaneamente e pode interessar em dias úmidos.

2 de 7 Robô aspirador da Xiaomi pode alcançar locais de difícil acesso e é capaz de aspirar e passar pano — Foto: Divulgação/Xiaomi Robô aspirador da Xiaomi pode alcançar locais de difícil acesso e é capaz de aspirar e passar pano — Foto: Divulgação/Xiaomi

Bateria

Quando se trata de bateria, o produto oferece uma capacidade de 2.400 mAh, número que, de acordo com a fabricante, pode render autonomia para limpeza completa em locais com até 120 m². Quando está prestes a desligar, o próprio aspirador se dirige à estação de carregamento e, ao atingir 80% da carga, retorna ao local de onde parou para continuar a faxina.

A base de carregamento traz uma fonte padrão para conectar-se à tomada e oferece potência de 40 W para a reposição de energia. Compacta, ela deve ficar em um local acessível para que o Mi Robot consiga identificá-la quando necessário.

3 de 7 Robô aspirador retorna à base de carregamento automaticamente quando está com pouca bateria — Foto: Divulgação/Xiaomi Robô aspirador retorna à base de carregamento automaticamente quando está com pouca bateria — Foto: Divulgação/Xiaomi

Compatibilidade

Um dos benefícios dos aparelhos inteligentes é a conexão à internet. A funcionalidade em questão possibilita diversas facilidades, como programação de uma rotina de limpeza e também o controle do dispositivo à distância. Com o Mi Robot não é diferente, uma vez que ele pode ser controlado pelo app Mi Home. O software de criação própria da Xiaomi é compatível com Android e iPhone (iOS) e pode ser encontrado nas lojas de aplicativos de ambas as plataformas.

A partir da instalação do software, consumidores podem ter acesso a diversos comandos além dos que são oferecidos diretamente na estrutura do aspirador. As configurações iniciais, contudo, exigem seleção de idioma e alguns dados que devem direcionar melhor o uso do aparelho. Ao longo do tempo, será necessário atualizar a plataforma, que recebe updates de firmware por meio do celular.

Ainda no app, usuários conseguem desempenhar tarefas como agendar limpezas, com data e horário especificados, e também selecionar o modo de operação (sucção ou mop) à distância. Também é possível conferir o funcionamento do dispositivo em tempo real, além de visualizar o mapeamento criado pelo robô. Caso haja alguma falha durante o uso do Mi Robot Vacuum-Mop, o aparelho cadastrado deve receber uma notificação de alerta.

4 de 7 Mi Robot Vacuum-Mop pode ser controlado pelo celular com o app Mi Home — Foto: Divulgação/Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop pode ser controlado pelo celular com o app Mi Home — Foto: Divulgação/Xiaomi

Principais recursos

Entre os recursos disponíveis, destaca-se o esquema de navegação visual, viabilizado por sensores ópticos e um giroscópio, que ajudam a orientar o Mi Robot pelo ambiente. É esta função que garante uma limpeza completa do ambiente e evita que o aspirador repita os locais que já estão limpos. Além disso, o produto conta com detecção de queda e potência para ultrapassar barreiras, ainda que pequenas, de até 2 cm.

Já em termos de especificações técnicas, vale mencionar que o poder de sucção do produto é de 2.500 Pa, medida considerada potente em comparação com os concorrentes. A estrutura inclui escovas laterais e centrais, além de suporte para o esfregão. O reservatório, por sua vez, menciona 600 ml para armazenar poeira e 200 ml para acomodar a água da limpeza.

5 de 7 Sensores ajudam a orientar o Mi Robot Vacuum-Mop, robô aspirador da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi Sensores ajudam a orientar o Mi Robot Vacuum-Mop, robô aspirador da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi

Preço e custo-benefício

O Mi Robot Vacuum-Mop foi anunciado no Brasil em 2021 por cerca de R$ 3.679,99. Hoje, o modelo C1 da Xiaomi pode ser encontrado por cifras mais em conta, que partem de R$ 1.800 no varejo online. É possível encontrar outros modelos que entregam a mesma função e se encontram na mesma faixa de preço ou até mesmo a um custo mais baixo.

6 de 7 Robô aspirador da Xiaomi foi lançado em 2020 e chegou ao Brasil em 2021 — Foto: Divulgação/Xiaomi Robô aspirador da Xiaomi foi lançado em 2020 e chegou ao Brasil em 2021 — Foto: Divulgação/Xiaomi

Concorrentes

No quesito concorrência, o aspirador da Xiaomi disputa espaço com modelos de diversas marcas no mercado brasileiro, e entre elas estão Samsung, Wap, Multilaser, Positivo e outras. Um rival que contempla funções parecidas é o VR05R5050WK/AZ, representante da Samsung vendido a cerca de R$ 2.000 no varejo. A ficha técnica do dispositivo inclui reservatório de 200 ml, filtro lavável e compatibilidade com a internet. Assim como o Mi Robot, ele aspira, passa pano e permite a criação de rotinas de limpeza por meio de app exclusivo que, neste caso, é o SmartThings.

7 de 7 Modelos da Samsung e da Positivo rivalizam com o Mi Robot Vaccum-Mop, da Xiaomi — Foto: Reprodução/Amazon Modelos da Samsung e da Positivo rivalizam com o Mi Robot Vaccum-Mop, da Xiaomi — Foto: Reprodução/Amazon

Outra possibilidade válida entre os rivais é o Smart Robô Aspirador Wi-Fi, da Positivo. Ainda que seja vendido por R$ 899, um valor bem mais em conta, ele oferece três funcionalidades: a de varrer, a de aspirar e a de passar pano. Assim como no caso da Xiaomi, este também retorna à base de carregamento quando termina o trabalho ou quando precisa repor a energia. Compatível com o app da fabricante, ele também pode ser controlado por comando de voz.

Com informações da Xiaomi

Qual o melhor Xiaomi? Conheça os três celulares mais potentes