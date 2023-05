MK1 é remake? Chega para PS4? Tire essas e outras dúvidas sobre o jogo

1 de 6 Mortal Kombat 1 foi anunciado com trailer violento e levantou muitas dúvidas entre jogadores — Foto: Reprodução/Steam Mortal Kombat 1 foi anunciado com trailer violento e levantou muitas dúvidas entre jogadores — Foto: Reprodução/Steam

👉 Qual a melhor série: Street Fighter ou Mortal Kombat? Opine no Fórum do TechTudo

Quando lança Mortal Kombat 1?

Mortal Kombat 1 será lançado dia 19 de setembro de 2023, poucos meses após seu anúncio. Usuários que reservarem o jogo antecipadamente na pré-venda para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S terão acesso a uma fase de testes beta em agosto de 2023, com o dia a ser definido. Jogadores que adquirirem as edições especiais Mortal Kombat 1 Premium Edition ou a Mortal Kombat 1 Kollector’s Edition também receberão acesso antecipado ao jogo a partir do dia 14 de setembro.

No Brasil o game será vendido em edições Standard, com o jogo base e Shang Tsung como bônus de pré-venda, e Premium, com acesso antecipado e um pacote de personagens extras a serem revelados. No PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S a edição Standard custará R$ 299,90 enquanto a Premium sairá por R$ 469,90. No PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store a versão Standard custará R$ 279,90 e a versão Premium R$ 449,90.

O jogo chega para quais plataformas?

Mortal Kombat 1 chegará para os consoles PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Haverá também versões para computadores, com a conversão realizada pela QLOC, mesmo estúdio que trabalhou com a versão PC de Mortal Kombat 11. Já a versão para Nintendo Switch será desenvolvida pela Shiver Entertainment e pela Saber Interactive, sob supervisão da NetherRealm Studios.

Vale lembrar que a Saber Interactive é uma produtora especializada em conversões de alto nível para o console híbrido da Nintendo, responsável por títulos como The Witcher 3: Wild Hunt e World War Z. Não há previsão para versões de PlayStation 4 (PS4) e Xbox One.

Mortal Kombat 1 deixou plataformas da geração passada como PlayStation 4 e Xbox One para trás — Foto: Reprodução/Mortal Kombat

Quais personagens estão confirmados?

O trailer inicial de Mortal Kombat 1 já confirmou a presença de vários personagens clássicos, porém em novas versões após Liu Kang ter alterado os eventos do mundo. Entre os lutadores já confirmados pelo trailer estão: Scorpion, Sub-Zero, Liu kang, Kung Lao, Raiden, Kitana, Mileena e Shang Tsung. A produtora NetherRealm Studios confirmou também Johnny Cage na página oficial do game, apesar de sua ausência no trailer.

Há rumores circulando na Internet, fortalecidos por um vazamento da loja Amazon da Itália, de que o game poderá receber convidados especiais como outros capítulos da série. Entre eles figuras como Pacificador, da série de mesmo nome da HBO Max, Homelander, do seriado The Boys, e Omni Man, da animação Invencível. O jogo também receberia lutadores clássicos da franquia como Quan Chi, Ermac e Takeda.

Mortal Kombat 1 já confirmou a presença de diversos personagens com novas versões — Foto: Reprodução/Mortal Kombat

Mortal Kombat 1 é um remake?

Não. Apesar do nome, Mortal Kombat 1 é um recomeço, e não um remake do game original Mortal Kombat, de 1992. Após Liu Kang se tornar o Deus do Fogo e derrotar Kronika, ele parece ter reescrito o mundo de uma forma que considerou mais justa, afetando vários dos personagens. Scorpion e Sub-Zero parecem não ter mais sua rivalidade, Kitana não teve seu reino invadido e Kung Lao e Raiden parecem levar vidas pacíficas, com o Deus do Trovão agora como mortal.

Mortal Kombat 1 leva a franquia de volta a suas origens, porém com algumas mudanças — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Dessa forma, os personagens que conhecidos do clássico de 1992 deverão aparecer em formas completamente diferentes. Também já foram confirmados lutadores que não estavam presentes no primeiro game, como Kitana e Kung Lao. Há ainda especulação que este jogo possa ser na época do primeiro torneio Mortal Kombat entre o Outworld e a Terra, que antecede em vários anos o primeiro game.

Por que não Mortal Kombat 12?

Após os eventos de Mortal Kombat 11, o único caminho para a franquia parecia ser um reboot, um "renascimento", como descrito na página oficial do game. Em uma entrevista sobre os 30 anos da franquia, um dos criadores da série e atual chefe da NetherRealm Studios, Ed Boon, comentou que tinha certeza que Mortal Kombat continuaria sempre com um certo frescor e que sempre poderiam oferecer algo novo com cada capítulo da saga. Ele comentou que há membros no time que nem eram nascidos quando o primeiro Mortal Kombat foi lançado, e que isso sempre traz novas ideias para a franquia.

Muita coisa está diferente em Mortal Kombat 1 com novas ideias que imaginam os mesmos personagens de maneiras diferentes — Foto: Reprodução/Mortal Kombat

Como será o multiplayer online?

O multiplayer online de Mortal Kombat 1 terá netcode "Rollback". Este é um formato de código mais moderno e aclamado pela comunidade de jogos de luta, pois ele funciona com base na previsão de movimentos do jogador para reduzir atrasos causados por lag nas conexões. Ele é considerado melhor e mais preciso para oferecer partidas competitivas através da internet em comparação com os antigos códigos baseados em atraso (delay). Para acessar o multiplayer online será preciso ter uma assinatura da PS Plus, Xbox Live Gold ou Nintendo Switch Online.

Jogadores poderão se enfrentar no multiplayer online de Mortal Kombat 1 com netcode do tipo Rollback — Foto: Reprodução/Steam

Requisitos mínimos