Monitor ou TV? Saiba escolher a melhor opção para jogos

Jogar em um PC , com um monitor, ou em uma smart TV são duas experiências bastante distintas. Em um monitor, é mais comum encontrar recursos avançados para gamers do que em televisões, por exemplo. Alguns jogadores, no entanto, veem a telona e o sofá como grandes benefícios em termos de conforto. Para escolher entre um display ou outro, é preciso considerar o que cada um pode oferecer, e também ficar atento ao tipo de sistema de jogos utilizado, uma vez que consoles modernos e computadores podem exigir telas de alto desempenho para entregar taxas de quadros mais altas.

Outro ponto relevante na hora da escolha é o orçamento, monitores podem ter preços mais acessíveis mesmo com recursos voltados para os gamers. Já quem procura por um aparelho multiuso pode se beneficiar de uma smart TV com pegada gamer, que serve para jogar e também assistir a filmes e séries. Confira o guia abaixo com os principais pontos a serem considerados antes da compra e entenda qual das opções é a melhor para você.

1 de 5 Monitor ou TV: qual é a melhor opção para jogar? — Foto: Unsplash/Ella Don Monitor ou TV: qual é a melhor opção para jogar? — Foto: Unsplash/Ella Don

Posicionamento e ambiente

Se você gosta de jogar em uma posição mais próxima à tela, o que é mais comum no PC, os monitores tendem a ser uma opção mais adequada, pois estes equipamentos contam com tamanhos e recursos mais apropriados para a prática, incluindo tecnologias que visam a proporcionar mais conforto aos olhos.

Para quem possui uma sala com mais espaço ou um ambiente que proporcione uma distância maior entre o jogador e a tela, considerar uma TV pode parecer mais interessante, uma vez que os televisores maiores têm um custo mais baixo do que o de monitores gigantes e podem ser mais adequados para quem joga a uma certa distância da tela.

2 de 5 Monitores são a melhor opção para jogadores que estão acostumados a jogar perto da tela — Foto: Reprodução/Acer Monitores são a melhor opção para jogadores que estão acostumados a jogar perto da tela — Foto: Reprodução/Acer

Consoles ou PC?

A escolha entre TV e monitor também precisa levar em conta qual é o sistema para jogos utilizado. Geralmente, a associação entre console e TV é imediata. No entanto, não podemos simplesmente concluir que monitores são melhores para quem joga no PC e as TVs melhores para quem joga nos consoles, principalmente quando se leva em conta o potencial de novos consoles como Xbox Series S/X e PlayStation 5 (PS5)

Assim como já acontecia no PC, atualmente os consoles são capazes de entregar taxas de quadros por segundo muito mais altas, com diversos games atingindo 120 fps. Assim, considerar um monitor para jogar em um console moderno pode ser uma boa ideia, uma vez que, no mercado, existem mais opções de monitores que entregam frequências acima dos 100 Hz do que de TVs.

Nos computadores, além das saídas HDMI, placas de vídeo modernas também contam com a alternativa de conexão DisplayPort, que promete oferecer mais desempenho. Geralmente, a porta não está disponível em televisores. Assim, se você utiliza uma conexão DisplayPort, talvez seja interessante optar por um monitor.

3 de 5 TVs voltadas ao públicp gamer estão se popularizando no mercado — Foto: Unsplash/Samuel Regan-Asante TVs voltadas ao públicp gamer estão se popularizando no mercado — Foto: Unsplash/Samuel Regan-Asante

Resolução

A resolução não só corresponde à qualidade de imagem a ser observada, como também pode ser um fator determinante quando o assunto é desempenho. Nos PCs, é muito mais comum ajustar a resolução de acordo com a capacidade do sistema, de modo que, quanto menor a resolução, a tendência é que a taxa de quadros seja mais alta.

Porém, atualmente os consoles modernos também permitem a escolha da resolução ideal de acordo com preferências entre qualidade e performance, o que faz com que seja comum encontrar jogos que oferecem melhor desempenho nos consoles quando reproduzidos em resoluções intermediárias, como 1.440p.

Utilizar resoluções intermediárias, que ficam entre Full HD (1.080p) e o famoso 4K, pode impulsionar o desempenho, exigindo do display uma frequência (Hz) maior, e esta combinação – resolução intermediária e frequência mais alta – é mais comum de ser encontrada em monitores. Há diversos modelos que oferecem resoluções de 1.440p e 120 Hz, por exemplo.

Televisores e monitores 4K são facilmente encontrados no mercado. Novamente colocando o desempenho em questão, caso seu sistema seja capaz de reproduzir jogos em 4K acima dos 60 quadros, os monitores tendem a ser a opção mais interessante. Televisores 4K com frequências acima dos 60 Hz tendem a ter um custo muito alto, além de não ser necessariamente fácil encontrar equipamentos desta categoria. Assim, quando se busca o melhor dos mundos, 4K e frequências mais altas, a solução que entrega um melhor equilíbrio entre custo e benefício é o monitor.

4 de 5 Smart TV 4K com recursos avançados pode ser mais cara que um monitor — Foto: Divulgação/Hisense Smart TV 4K com recursos avançados pode ser mais cara que um monitor — Foto: Divulgação/Hisense

Recursos

Tanto televisores quanto monitores modernos já são capazes de oferecer uma variedade de recursos muito valiosos para quem vai jogar, tendo funcionalidades que prometem otimizar a jogatina tanto para jogadores casuais quanto para quem pratica esports. Recursos como o AMD FreeSync ou Nvidia G-Sync, que prometem inibir as quebras de imagem conhecidas como tearing, estão disponíveis em monitores e televisores modernos. No entanto, sua disponibilidade é muito maior em monitores, até mesmo em modelos intermediários e de entrada.

Além disso, nos jogos, o tempo de resposta entre a ação do jogador e o resultado do movimento na tela também precisa ser baixo, oferecendo, assim, a menor latência. Por mais que muitos televisores modernos ofereçam modos de operação para jogos (modo gaming), nos quais os equipamentos priorizam a menor latência ao abrir mão de filtros e pós processamento, de modo geral, os monitores tendem a oferecer uma latência menor, principalmente os do segmento gamer.

5 de 5 TV Samsung permite jogar sem o console via Xbox Cloud Gaming — Foto: Tainah Tavares/TechTudo TV Samsung permite jogar sem o console via Xbox Cloud Gaming — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

Com a popularização de serviços de streaming de jogos, nos quais os jogadores não precisam ter um console ou mesmo um PC para poder jogar, os televisores modernos passaram a oferecer compatibilidade com serviços como Xbox Cloud Gaming e GeForce Now, o que pode ser uma alternativa para quem busca economizar.

Atualmente, as TVs mais recentes da Samsung, por exemplo, contam com o Gaming Hub, que dá acesso a serviços de streaming de jogos diretamente da TV e permitem que o usuário jogue com apenas um controle Bluetooth e conexão à internet. Assinando o Game Pass Ultimate da Microsoft, você passa a ter acesso a uma biblioteca de jogos com títulos famosos como Forza Horizon 5, Halo, Gears 5, Doom e muitos outros diretamente da smart TV.

Já no GeForce Now, da Nvidia, é possível reproduzir jogos de PC selecionados que o usuário já possua em sua conta Steam ou Epic Games na televisão. De qualquer modo, o streaming só está presente nativamente em alguns modelos recentes de TVs, mas, ainda assim, pode acabar sendo uma forma mais em conta de ter acesso a jogos.

TV ou monitor: conclusão

Podemos concluir que, para quem joga mais próximo à tela, utiliza um PC com especificações mais avançadas e também para quem joga competitivamente, um monitor pode ser uma escolha mais inteligente considerando a performance e o custo mais baixo em comparação com uma TV equivalente.

Já para quem joga numa sala e, assim, requer um display maior, ou mesmo para quem não quer investir em um novo console ou PC e deseja ter tudo em um único equipamento, uma TV moderna pode oferecer jogos por streaming e proporcionar uma experiência de gameplay intermediária. Por outro lado, uma TV capaz de entregar frequências acima dos 100 Hz e recursos de ponta para jogos ainda tem um custo muito alto.