MSI 2023: veja equipes classificadas, formato e jogos na fase de chaves

O Mid-Season Invitational ( MSI ) 2023, torneio internacional de League of Legends , teve o fim da fase de entrada neste domingo (7). Ao todo, oito times disputavam três vagas no palco principal, a chamada "fase de chaves". Infelizmente, a representante brasileira LOUD ficou pelo caminho e não seguirá na disputa pelo título em Londres, no Reino Unido. Classificaram-se na quinta-feira (4) as favoritas Bilibili Gaming, da China, e G2 Esports, de EMEA (Europa, Oriente Médio e África). Neste domingo (7), a Golden Guardians, da América do Norte, superou sem dificuldades a PSG Talon, da região de Ásia-Pacífico, e ficou com a última vaga.

A fase de chaves acontece entre os dias 9 e 21 de maio e vai definir a campeã do MSI 2023. Você pode acompanhar os jogos nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube e por canais de streamers selecionados pela Riot Games, como Gustavo "Baiano" Gomes e Luis "Absolut" Carvalho. A seguir, confira todos os detalhes sobre a reta final do MSI 2023.

1 de 3 Veja todos os detalhes da fase de chaves do MSI 2023 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Veja todos os detalhes da fase de chaves do MSI 2023 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Equipes na fase de chaves

A fase de chaves faz parte do formato renovado do MSI 2023. Por antecipação, cinco times já estavam classificados para o palco principal. Eles são Gen.G (Coreia do Sul), T1 (Coreia do Sul), JD Gaming (China), Cloud9 (América do Norte) e MAD Lions (EMEA). Todos avançaram diretamente por terem sido campeões em regiões consideradas "Major". A exceção foi a T1, que foi vice-campeã da liga sul-coreana, mas passou diretamente para a fase final devido à vitória da DRX no mundial de 2022, que concedeu uma vaga extra para o país.

Da fase de entrada, ou Play-in, sobreviveram Bilibili Gaming (China), G2 Esports (Europa) e Golden Guardians (América do Norte). Assim, o palco principal contará com oito equipes disputando pelo título da oitava edição do Mid-Season Invitational.

2 de 3 Golden Guardians foi a última equipe a avançar para a fase de chaves do MSI 2023 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Golden Guardians foi a última equipe a avançar para a fase de chaves do MSI 2023 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Formato

O formato da fase final é muito semelhante ao utilizado no Play-in. Os oito times foram colocados em uma chave de eliminação dupla, com chave superior e chave inferior. Isso significa que uma equipe só será eliminada se sofrer duas derrotas. A única diferença em relação ao Play-in estará na forma como os duelos serão definidos. Na primeira fase, com exceção da final da chave inferior, decidida em série melhor de cinco partidas (MD5), todos os duelos foram realizados em séries melhores de três partidas (MD3). No palco principal, todas as partidas serão MD5.

3 de 3 Atual vice-campeã do MSI e do mundial, a T1, liderada pelo astro Faker, tentará levantar sua terceira taça de Mid-Season Invitational — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Atual vice-campeã do MSI e do mundial, a T1, liderada pelo astro Faker, tentará levantar sua terceira taça de Mid-Season Invitational — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Premiação

O prêmio inicial do MSI 2023 é de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,25 milhão). Inicial, pois o valor aumentará com parte do lucro das vendas do passe do MSI na loja virtual do League of Legends. Veja, na tabela abaixo, como ficou a divisão da premiação entre todas as 13 equipes, levando em consideração a premiação sem o bônus da venda do passe:

MSI 2023 – Premiação Colocação Equipe Premiação 1° - US$ 50 mil (R$ 250 mil) 2° - US$ 37,5 mil (R$ 187,5 mil) 3° - US$ 30 mil (R$ 150 mil) 4° - US$ 25 mil (R$ 125 mil) 5°–6° - US$ 20 mil (R$ 100 mil) 7°–8° - US$ 15 mil (R$ 75 mil) 9° PSG Talon US$ 12,5 mil (R$ 62,5 mil) 10°–11° LOUD e Rainbow7 US$ 7,5 mil (R$ 37,5 mil) 12°–13° GAM Esports e DetonatioN FocusMe US$ 5 mil (R$ 25 mil)

Calendário da fase de chaves

Terça-feira, 9 de maio

9h – Gen.G x G2 Esports

Quarta-feira, 10 de maio

9h – MAD Lions x T1

Quinta-feira, 11 de maio

9h – Cloud9 x Bilibili Gaming

Sexta-feira, 12 de maio

9h – JD Gaming x Golden Guardians

Sábado, 13 de maio

8h – a definir

13h – a definir

Domingo, 14 de maio

8h – a definir

13h – a definir

Terça-feira, 16 de maio

9h –a definir

Quarta-feira, 17 de maio

9h – a definir

Quinta-feira, 18 de maio

9h – a definir

Sexta-feira, 19 de maio

9h – a definir

Sábado, 20 de maio

8h – Final da Chave Inferior

Domingo, 21 de maio

8h – Grande Final