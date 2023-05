MSI 2023: veja jogos, tabela e resultados dos playoffs do torneio de LOL

O Mid-Season Invitational ( MSI ) 2023 chegou aos playoffs, a reta final do torneio internacional de League of Legends (LOL). Os jogos acontecem em Londres, no Reino Unido, de 9 até 21 de maio. Ao todo, serão oito times disputando o título e a maior fatia da premiação total de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,25 milhões), valor que será aumentado com a venda do passe do MSI na loja do jogo. A LOUD , representante brasileira na competição, ficou de fora da etapa final após ser eliminada na fase de entrada, com uma vitória contra a DetonatioN FocusMe e derrotas contra G2 Esports e PSG Talon.

A fase de chaves contará com um formato semelhante ao do Play-in, mas com uma pequena diferença no número de partidas para aumentar a competitividade. Você pode assistir aos jogos nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube, além dos canais de streamers selecionados pela Riot Games, caso de Gustavo "Baiano" Gomes. Veja, a seguir mais detalhes sobre os playoffs, os jogos e os resultados.

1 de 2 Veja jogos e resultados da fase de chaves do MSI 2023 — Foto: Divulgação/Joe Brady/Riot Games Veja jogos e resultados da fase de chaves do MSI 2023 — Foto: Divulgação/Joe Brady/Riot Games

👉 O que significa wintrade no League of Legends? Veja no Fórum do TechTudo

Fase de chaves

Assim como o Play-In, a fase de chaves será realizada no formato de eliminação dupla, com upper e lower brackets. Isso significa que um time só será eliminado se for derrotado em duas oportunidades. A principal diferença em relação à fase de entrada está na forma de realização dos confrontos, já que todas as partidas serão decididas em séries melhores de cinco partidas (MD5). Na primeira fase, com exceção da final da chave inferior, os jogos foram decididos pelas melhores de três (MD3).

Serão oito times nesta reta final de MSI 2023. Cinco já estavam classificados por antecipação: Gen.G (Coreia do Sul), T1 (Coreia do Sul), JD Gaming (China), Cloud9 (América do Norte) e MAD Lions (Europa). Já G2 Esports (Europa), Bilibili Gaming (China) e Golden Guardians (América do Norte) precisaram sobreviver à fase de entrada para subir ao palco principal.

2 de 2 Última fase do MSI 2023 contará somente com séries MD5 do começo ao fim — Foto: Divulgação/Joe Brady/Riot Games Última fase do MSI 2023 contará somente com séries MD5 do começo ao fim — Foto: Divulgação/Joe Brady/Riot Games

Calendário e resultados da fase de chaves

Do dia 9 até o dia 21 de maio, as equipes disputarão longas séries melhores de cinco partidas (MD5). Por essa razão, alguns dias contarão somente com uma série, dada a provável longa duração dos duelos. A exceção ficará apenas para os fins de semana, que terão uma série pela manhã e outra à tarde, levando em consideração o horário oficial de Brasília. Confira, a seguir, o calendário de jogos e os resultados:

Terça-feira, 9 de maio

9h – Gen.G x G2 Esports

Quarta-feira, 10 de maio

9h – MAD Lions x T1

Quinta-feira, 11 de maio

9h – Cloud9 x Bilibili Gaming

Sexta-feira, 12 de maio

9h – JD Gaming x Golden Guardians

Sábado, 13 de maio

8h – a definir

13h – a definir

Domingo, 14 de maio

8h – a definir

13h – a definir

Terça-feira, 16 de maio

9h –a definir

Quarta-feira, 17 de maio

9h – a definir

Quinta-feira, 18 de maio

9h – a definir

Sexta-feira, 19 de maio

9h – a definir

Sábado, 20 de maio

8h – Final da Chave Inferior

Domingo, 21 de maio

8h – Grande Final