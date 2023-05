Nas Profundezas do Mar sem Fim: veja sinopse, elenco e trailer do filme

Recém-chegado ao catálogo da Netflix , Nas Profundezas do Mar sem Fim é um filme de drama lançado em 1999. Em alta no streaming, o longa é baseado em um best-seller escrito pela jornalista Jacquelyn Mitchard e foi o primeiro romance a aparecer no clube de leitura da apresentadora Oprah Winfrey, o Oprah's Book Club.

Dirigido por Ulu Grosbard (Amor à Primeira Vista), a adaptação conta a história uma família que tem o filho de três anos sequestrado e, nove anos após a tragédia, o reencontra em outra cidade para a qual se mudaram. No elenco do filme, que possui grandes estrelas dos anos 90, ganham destaque nomes como o da atriz Michelle Pfeiffer e da lendária comediante Whoopi Goldberg.

No filme Nas Profundezas do Mar sem Fim, uma mãe reencontra seu filho nove anos após ele ter sido sequestrado

A sinopse do longa-metragem

Nas Profundezas do Mar sem Fim conta a história Beth Cappadora, uma fotógrafa que mora em Madison, Wisconsin. Ao comparecer a um encontro de colegas em Chicago, ela tem seu filho de três anos sequestrado. Desesperada, ela conta com uma intensa mobilização para localizá-lo, mas as buscas não trazem resultado.

Nova anos depois, agora vivendo em Chicago com o marido e os filhos, Beth é surpreendida ao ver um garoto idêntico a Ben na porta de sua casa. Após ter a confirmação de que o menino é mesmo seu filho desaparecido, os Cappadora tentam reintegrá-lo à sua antiga vida, mas a adaptação à família, após tanto tempo separados, se mostra uma tarefa bastante difícil.

O elenco de Nas Profundezas do Mar sem Fim

Além de Michelle Pfeiffer (Mentes Perigosas), que dá vida à protagonista, Whoopi Goldberg (Mudança de Hábito) interpreta Candy Bliss, a policial que a ajuda durante o caso. O filme conta ainda com Treat Williams (Hair) no papel do pai da criança sequestrada e Ryan Merriman (Premonição 3) como o filho encontrado anos depois.

Completam o elenco o ator Jonathan Jackson (Vivendo na Eternidade) e a atriz Alexa Vega (Pequenos Espiões), que fazem os filhos dos Cappadora, além da veterana Brenda Strong (Desperate Housewives), que dá vida a uma amiga de Beth.

Recepção da crítica e do público

Embora na época de seu lançamento o filme tenha sido um fracasso de bilheteria, o título se tornou um drama bastante popular durante os anos 2000. No Brasil, inclusive, ele foi reprisado muitas vezes na Sessão da Tarde, da TV Globo, tornando-se um "clássico" do programa.

Apesar disso, suas notas nos agregadores de críticas não são das mais altas. No IMDb, ele alcançou a média de 6,0/10 dos fãs, que ainda assim elogiaram a atuação de Michelle Pfeiffer em muito dos reviews postados. Já no Rotten Tomatoes ele recebeu uma avaliação de 43% da mídia especializada, que também fez elogios aos atores, mas o achou pouco envolvente.