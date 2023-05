Netflix com anúncios vale a pena? Entenda como funciona o plano

O plano padrão com anúncios da Netflix , lançado em novembro de 2022 , chama atenção por ter um preço mais baixo do que os outros pacotes do serviço (básico, padrão e premium): R$ 18,90. Presente em doze países em que a plataforma de streaming opera, incluindo o Brasil, ele foi criado após um período de crise da empresa, quando a Netflix registrou uma perda de quase um milhão de assinantes.

A opção conta com anúncios publicitários antes e durante a reprodução de seus títulos, não possui o catálogo de filmes e séries completo da plataforma e nem permite o download de suas produções para assistir offline. A seguir, conheça mais sobre o plano e decida se ele vale a pena.

Padrão com anúncios é o plano mais econômico da Netflix

Preços, telas e qualidade de imagem

Lançado no Brasil pelo valor de R$ 18,90 ao mês, o “padrão com anúncios” chegou por aqui como uma opção interessante para novos assinantes, mas também financeiramente mais viável para antigos clientes, por ser o plano mais barato da plataforma. A contrapartida é exibir anúncios publicitários antes e durante a reprodução de um título do catálogo. Com qualidade Full HD (1080p), sua assinatura permite a criação de até cinco perfis e libera a visualização de até duas telas simultâneas em uma mesma conta.

Segundo a empresa, há uma pequena porcentagem de aparelhos compatíveis com a plataforma que não consegue rodar o plano. Nesses casos, o problema está no aplicativo ou software do dispositivo, que não pode ser atualizado para uma versão que aceite anúncios.

A Netflix oferece os planos Básico, Padrão com anúncios, Padrão e Premium

Como funcionam os anúncios

Fruto de uma parceria entre a Netflix e a Microsoft, responsável por fornecer as propagandas veiculadas, o plano caçula da plataforma faz questão de sinalizar previamente todas as inserções que aparecerão em suas séries ou filmes. Ao clicar sobre a produção, elas ficam destacadas em amarelo no cursor, mostrando em quais instantes aparecerão ao longo da transmissão.

Nesse momento, são veiculados blocos de propagandas que podem conter um, dois ou três anunciantes e que podem durar entre 30, 60 ou até 75 segundos. Segundo a Netflix, todas as publicidades são personalizadas com base nas interações do usuário com o serviço e nas informações que ele forneceu à plataforma. Isso significa que as propagandas podem variar entre os clientes do streaming, sendo direcionadas ao seu público-alvo.

Embora não possam ser pulados, os anúncios podem ser pausados e depois retomados sem nenhum tipo de prejuízo na transmissão. Além disso, perfis infantis não contam com publicidade, pois já vem pré-instalados e disponibilizam apenas produções que respeitam a classificação etária de dez anos.

Catálogo incompleto

House of Cards é uma das séries indisponíveis na opção com anúncios do streaming

Devido a restrições de licenciamento, o plano mais barato da Netflix não disponibiliza o catálogo completo do streaming, o que inclui até mesmo produções originais da empresa. Essas indisponibilidades vêm sendo corrigidas pela plataforma. Elas já chegaram a somar mais de mil títulos, mas, atualmente, representam apenas cerca de cem produções do catálogo.

Na lista a seguir você confere alguns dos filmes, séries e especiais que ainda não poder ser vistos no “padrão com anúncios”:

House of Cards

Vikings

The Bold Type

Um de Nós Está Mentindo

Não Provoque

The Walking Dead

Great News

Teen Wolf

A Rainha do Sul

Marlon

Kung Fu Panda: O Cavaleiro Dragão

Gato de Botas - Preso num Conto Épico

Dragões: Corrida até o Limite

As Aventuras do Gato de Botas

O Chefinho: De Volta aos Negócios

Embora inacessíveis, as produções podem aparecer para o usuário quando ele navega pela plataforma ou busca por elas no serviço. Diferente do restante do catálogo, porém, sua miniatura aparece com um símbolo de cadeado no canto superior direito, indicando que aquele filme ou série está bloqueado.

Caso tente dar play, o assinante é convidado a assinar outro plano para assistir ao programa. Se não quiser prosseguir, ele pode retornar ao catálogo e escolher outro título disponível. Caso contrário, ele precisa estar em um perfil adulto para realizar a troca.

O plano mais barato da Netflix oferece anúncios ao longo de filmes e séries

O plano "padrão com anúncios" vale a pena?

Tendo em vista que os pacotes da Netflix podem chegar em até R$ 55,90 ao mês (plano premium), o “padrão com anúncios” é uma boa porta de entrada para clientes que não querem comprometer muito da sua renda. Embora seu catálogo incompleto pese contra, a empresa vem sendo bastante ágil para corrigir esse problema, contando agora com pouquíssimas produções bloqueadas. É necessário avaliar se a reprodução de propagandas seria um incômodo para o usuário.

Além disso, do ponto de vista da concorrência, o plano também possui um preço de assinatura bastante acessível. Embora não seja a opção mais barata do mercado, aparecendo acima de Amazon Prime Video e Apple TV+, que custam R$ 14,90 ao mês, ele também não é a opção mais cara. Serviços como HBO Max (R$ 34,90), Disney+ (R$ 33,90) e Star+ (R$ 40,00) pesam mais no bolso do usuário.

Para tornar essa comparação justa, no entanto, é importante lembrar que todos os exemplos citados dizem respeito a planos que não contêm propagandas. Inegavelmente, a quantidade de anúncios pode ser um fator desestimulante, já que "estraga" momentaneamente a experiência do usuário.