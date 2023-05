O Chalé: veja sinopse, elenco e trailer do filme de terror na Netflix

No ranking de filmes da Netflix , o longa O Chalé está em alta nesta semana. A produção é estrelada por Riley Keough (Daisy Jones & The Six) e Alicia Silverstone (As Patricinhas de Beverly Hills) e narra o sofrimento de uma madrasta isolada em um chalé junto com os enteados. O filme lançado em 2019 tem direção da dupla austríaca Veronika Franz e Severin Fiala (Boa Noite, Mamãe).

O Chalé chegou a ser exibido no Festival de Sundance em 2019 antes do lançamento comercial, o que garantiu resenhas elogiosas entre os críticos. Se você gosta de terror psicológico e quer conferir a obra, não deixe de ver as informações a seguir sobe elenco, enredo e repercussão entre a imprensa.

Enredo de O Chalé

Meses após uma tragédia familiar, Richard Hall (Richard Armitage) leva os filhos adolescentes Aiden (Jaeden Martell) e Mia (Lia McHugh) para uma viagem a um chalé de inverno. Os três estão acompanhados de Grace (Keough), a nova namorada de Richard e que também tem um histórico familiar dramático.

O lazer é interrompido quando Richard é forçado a resolver um problema de trabalho e deve voltar para a cidade, deixando seus filhos sob o cuidado de Grace. Mas quando está sozinha com seus enteados, Grace presencia momentos aterrorizantes que tem ligação com seu passado.

Elenco e equipe técnica

O elenco de O Chalé conta com Jaeden Martell (It: A Coisa), Lia McHugh (Eternos) e Richard Armitage (trilogia O Hobbit). Alicia Silverstone interpreta Laura Hall, ex-esposa de Richard. Já Danny Keogh interpreta Aaron Marshall, pai da personagem Grace. Além de dirigirem o filme, Veronika Franz e Severin Fiala o roteirizaram com Sergio Casci (A Ligação).

Repercussão entre público e crítica

Em votação dos usuários, O Chalé obteve nota 6 no IMDb, com base em 51 mil votações. No Metacritic, o metascore dos especialistas é de 64, ao lado da média 6.4 garantida pela votação do público. Já no Rotten Tomatoes, as aprovações são de 74% entre a crítica e 51% entre a audiência. O consenso neste último site afirma que "O Chalé se mostra como um destino adequadamente perturbador para os fãs de horror atmosférico".

Entre as críticas favoráveis, o Chicago Sun-Times descreveu o longa como "um filme de terror que ama outros filmes de terror". O Vulture destacou que "como um filme de horror psicológico bem anormal, O Chalé tem alguns truques eficientes na manga". Já entre as criticas negativas, o The Wrap criticou o filme com adjetivos como "frustrantemente superficial, criticável e raso".

