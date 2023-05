O Dono de Kingstown: veja sinopse, elenco, trailer e onde assistir à série

A série O Dono de Kingstown encontra-se atualmente disponível no catálogo da Paramount+ . Lançada em 2021, a produção americana de suspense policial foi criada por Taylor Sheridan e Hugh Dillon e contou com a produção da MTV Entertainment Studios. Estrelada por Jeremy Renner e Dianne Wiest, a trama acompanha a família McLusky, que atua como moderadora entre gangues e policiais na cidade de Kingstown.

Com duas temporadas e 20 episódios até o momento, os co-criadores da série já estão planejando uma terceira sequência, mas nada foi confirmado oficialmente ainda. Se você gosta de séries policiais repletas de muito suspense, confira, a seguir, mais detalhes de O Dono de Kingstown, como sinopse, elenco e repercussão.

Enredo de O Dono de Kingstown

Ambientada em Kingstown, Michigan, a história inicialmente foca na cidade americana empresarial que lucra com prisão e negociações ilegais. É neste cenário que a poderosa família McLusky entra. Liderada por Mike (Jeremy Renner), um homem determinado e impiedoso, o clã mantém a paz na cidade desfrutando de seu poder de influência e comandando tudo por baixo dos panos, já que atuam como moderadores entre policiais, gangues e quaisquer outros criminosos.

Na segunda season, a trama também foca em assuntos como racismo sistêmico, corrupção e desigualdade. No entanto, é nesta nova leva de episódios que Mike terá que lidar com as consequências do motim brutal da prisão de Kingstown, bem como de seu império na cidade sem ordem e justiça.

Apesar de não ter sido confirmada ainda, os criadores da série afirmam que há planos para uma próxima temporada. O tema foi debatido durante uma entrevista de Dillon à Comic Book, onde ele afirma que “Taylor e eu levamos 10 anos para construir a série. [...] pensando nisso, posso dizer que já temos um grande futuro planejado para os personagens."

Elenco

Estrelado por Jeremy Renner (Gavião Arqueiro) no papel do protagonista Mike McLusky e Dianne Wiest (Edward Mãos de Tesoura) interpretando Mariam, o elenco de O Dono de Kingtown reúne nomes como Emma Laird (The Crowded Room) dando vida à Iris, Natasha Marc (Meu Nome é Khan) vivendo Cherry e Taylor Handley (Uma Noite Mágica) como Kyle McLusky.

Além disso, fazem parte do time de atuação também Nichole Galicia (Django Livre), Hugh Dillon (Yellowstone), Aidan Gillen (Game of Thrones), Kyle Chandler (Manchester à Beira-Mar), Nishi Munshi (Máquina Mortífera) e Michael Beach (Tulsa King).

Repercussão

Com performance positiva entre o público e a crítica especializada, O Dono de Kingstown tem nota 8,2 no site agregador IMDb, com base em 38 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Taylor Sheridan e Hugh Dillon tem uma taxa de aprovação de apenas 35% pela crítica e uma pontuação de 90% em relação à audiência. Segundo o consenso do site, "apesar de fazer uma campanha forte, o prefeito de Kingstown estraga suas chances de reeleição ao dar aos eleitores muita melancolia e coragem, e não motivos suficientes para se importar."

Em veículos internacionais, como o Decider, o jornalista Johnny Loftus tece comentários mistos sobre o projeto seriado, afirmando que "os acontecimentos sombrios e a visão de mundo geralmente azeda que o prefeito de Kingstown estabeleceu na sua primeira temporada não diminuíram com a chegada da segunda. E nem a boa atuação e trabalho de personagem que existe em seus muitos momentos individuais".

Já Dan Fienberg, do The Hollywood Reporter, também não poupa críticas quanto ao desenrolar do enredo, visto que "a arrogância e as escolhas questionáveis ​​de onde focar muitas vezes sobrecarregam um contexto único e um discurso bem-intencionado".