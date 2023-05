O Famoso Alfaiate: veja sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

A minissérie O Famoso Alfaiate (Terzi, no título original) estreou no catálogo da Netflix na última terça-feira (2) e atualmente ocupa o segundo lugar de produções mais vistas desta semana no Brasil. Criado por Onur Güvenatam e com direção de Cem Karci, a produção turca é estrelada por Çağatay Ulusoy e Şifanur Gül. A trama acompanha um famoso alfaiate que fica responsável por fazer o vestido de casamento da noiva de seu melhor amigo. Só que muitos segredos desse trio estão escondidos embaixo do véu.

Com sete episódios ao todo, o roteiro do projeto ficou nas mãos de Rana Mamatlıoğlu e Bekir Baran Sıtkı, enquanto a produção ficou com o estúdio OGM Pictures. São planejadas três temporadas no total para a história, no entanto, elas ainda não foram confirmadas. Então, se você gosta de séries recheadas com muito drama e mistério, confira, a seguir, mais detalhes de O Famoso Alfaiate, como sinopse, elenco e repercussão.

Enredo de O Famoso Alfaiate

A história gira em torno de Peyami (Ulusoy), um renomado alfaiate que acaba herdando o negócio do avô, um dos melhores no ofício em Istambul, bem como o seu talento. Mas a morte do ente querido não lhe deixou apenas um empreendimento bem-sucedido, mas também um segredo de família obscuro que deve ser guardado de tudo e de todos.

No entanto, as coisas começam a se complicar quando Esvet (Gül), noiva do melhor amigo de Peyami, entra em cena e pede ao famoso alfaiate que faça seu vestido de casamento. Mas o que o protagonista não sabe é que os três guardam segredos e, assim, sentimentos indevidos começam a florescer.

Elenco

Estrelada por Çağatay Ulusoy (O Último Guardião) no papel do protagonista Peyami e Şifanur Gül (The Red Room) interpretando Esvet, o elenco de O Famoso Alfaiate reúne nomes como Salih Bademci (Love For Rent) no papel de Dimitri, Olgun Şimşek (Quase Famosos) dando vida a Mustafa e Ece Sükan (Night of June) como Suzi.

Além disso, também integram o time de atuação Zeynep Özyurt Tarhan (Call My Manager), Murat Kilic (Penny Bank), Celile Toyon (The Plane Tree), Vedat Erincin (Bem-vindo à Alemanha) e Lila Gürmen (Quem Matou Lady Winsley?).

Repercussão

Popular entre os assinantes da Netflix, O Famoso Alfaiate tem performance mediana entre o público e a crítica especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, a produção original da gigante do streaming tem nota 5.9, com base em 437 considerações.

Em reviews internacionais, como a do Decider, o jornalista Joel Keller tece comentários negativos quanto ao lento desenrolar da narrativa, alegando que este "novo drama turco da Netflix coloca seus personagens principais em tantas ginásticas de enredo que nos cansamos só de assistir".

Por outro lado, Jonathon Wilson, do Ready Steady Cut, elogia o roteiro, que é "bem ritmado e escrito", além de ressaltar o potencial viciante da história, visto que "há uma qualidade de telenovela e melodrama em O Famoso Alfaiate que alguns acharão desagradável, mas acho que, neste caso, a qualidade da escrita e das performances consegue salvá-la".

Confira o trailer oficial de O Famoso Alfaiate:

