O que é Blox Fruits no Roblox? Conheça servidor que é sucesso no jogo

Blox Fruits é um modo de jogo dentro de Roblox , disponível de graça para todos os usuários do game. O modo é inspirado no anime One Piece e foi criado em 2019 pelo usuário mygame43, sendo um dos mais populares até hoje. Nele, os jogadores assumem papéis de piratas ou de marinheiros e precisam realizar missões, subir de nível, conseguir armas e, claro, tentar obter os poderes especiais que vêm das frutas, como as “Akuma no Mi” presentes no anime que inspirou a criação.

1 de 5 Blox Fruits é inspirado por One Piece — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Qual é a história de Blox Fruits?

Blox Fruits não tem uma história exata. Logo no começo, O jogo te dá a opção de escolher trilhar o caminho de duas formas diferentes: escolhendo entre o time dos marinheiros ou piratas, cada um com suas vantagens e objetivos próprios. A partir daí o usuário faz a sua história, navegando por cenários inspirados em One Piece como ilhas, mares, navios e outras ambientações similares.

É possível usar o personagem padrão de Roblox e personalizar sua aparência. Assim, o jogador pode controlar alguém vestido de pirata ou marinheiro, para combinar ainda mais com a temática do game. É possível interagir com personagens e ter informações básicas que adicionam mais detalhes para quem joga, mas nada muito elaborado. Isso é comum em jogos feitos no Roblox, onde a liberdade é o que conta neste mundo de aventuras.

2 de 5 Blox Fruits funciona dentro do Roblox e você cria sua história — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Qual é a jogabilidade de Blox Fruits?

Blox Fruits tem uma jogabilidade similar a tudo que é feito dentro do Roblox. Essa é uma aventura em terceira pessoa e os comandos se resumem a saltar, andar, atacar e interagir com personagens, cenários ou itens. Os comandos são simples e funcionam em um joystick tradicional de Xbox ou com a combinação entre teclado e mouse.

Existem, pelo menos, três ilhas, cada uma escolhida de acordo com a dificuldade das missões. A primeira é para novatos, a segunda para intermediários e a terceira e última, apenas para aqueles mais experientes. O nível máximo que seu personagem pode atingir é o 2.450, que pode ser atingido ao combater chefes, lutar contra outros jogadores ou explorar os segredos espalhados pelos sete mares.

3 de 5 Jogabilidade de Blox Fruits é intuitiva e fácil — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

As frutas de Blox Fruits

Assim como em One Piece, Blox Fruits traz as “Akuma no Mi”, frutas mágicas capazes de dar poderes especiais para quem as consome. A última atualização subiu o número de frutas para 35, cada uma com um poder especial, variando entre bomba, mola, fumaça, chama, barreira, entre outros. As frutas podem ser encontradas no mapa e são atualizadas a cada nova hora.

Também é possível obter frutas com NPCs, os personagens controlados pelo computador, que vendem a preços variados. A cada quatro horas dentro do servidor, os mercadores trocam aleatoriamente os itens da loja.

4 de 5 Com as frutas de Blox Fruits você consegue poderes — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Como jogar Blox Fruits?

Blox Fruits pode ser jogado de graça, diretamente no navegador de Internet ou a partir do game instalado no seu computador, console ou dispositivo móvel. É preciso apenas ter uma conta registrada no game, também de graça, e que pode ser criada em poucos cliques. Com a conta logada e registrada, basta buscar Blox Fruits no site oficial do Roblox e começar a sua aventura.

5 de 5 É preciso jogar Blox Fruits dentro do Roblox — Foto: Reprodução/Felipe Vinha