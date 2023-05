O que é Kindle? Veja como funciona o leitor de livros da Amazon

O Kindle é um dos e-readers mais famosos vendidos atualmente no mercado. Produzido pela Amazon , o eletrônico tem o objetivo de viabilizar a leitura digital por meio de um aparelho compacto, semelhante a um tablet, com bateria durável e tela diferenciada. Desde 2007, data de lançamento do primeiro modelo, a gigante do e-commerce já implementou diversas mudanças em seus dispositivos. Atualmente, ela disponibiliza quatro opções de compra, que variam entre Kindle 11ª Geração , Kindle Paperwhite e Kindle Oasis . Os preços começam em R$ 474 e podem chegar a R$ 1.281, a depender do produto escolhido.

Como indicado, a tela, feita com a tecnologia e-ink, é um dos principais diferenciais do e-reader, pois proporciona conforto visual mesmo após longas horas de leitura. A bateria também chama a atenção, já que caminha na contramão dos celulares e dos tablets e promete uma durabilidade maior, de até quatro semanas. Acompanhe essas e outras características do Kindle em detalhes nas linhas a seguir.

O que é Kindle? Tudo sobre o leitor de livros da Amazon

O TechTudo reuniu abaixo cinco tópicos importantes sobre o Kindle para você saber tudo sobre o leitor de livros da Amazon. A seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

Estrutura do e-reader Alimentação e conectividade do Kindle Como usar o Kindle Ferramentas de leitura Modelos à venda e valores

1. Estrutura do e-reader

O leitor de livros digitais pode ser uma boa pedida para quem gosta da praticidade de ler em um dispositivo eletrônico. Diferente de uma display comum, o Kindle dispensa iluminação direta em sua construção e substitui a luz de fundo por uma tinta eletrônica e um painel que simula papel. Por um lado, a tecnologia de exibição diminui o cansaço dos olhos – mas, por outro, ela limita a quantidade de cores para uma paleta monocromática de tom cinza.

Apesar de dispensar a luz de fundo, o Kindle é capaz de proporcionar leitura noturna ou em locais com pouca luminosidade. Isso acontece por conta do suporte lateral, que aloca pontos de LED. Nos modelos mais em conta, a estrutura contempla até quatro LEDs, enquanto os mais caros chegam a oferecer 25 LEDs em sua organização.

O tamanho do painel varia entre 6 e 7 polegadas, mas mantém resolução de 300 ppi em todos os modelos. As três modalidades também oferecem tecnologia antirreflexo e sensibilidade ao toque. Em termos de ajustes, todos Kindles permitem controlar o brilho do ecrã. No entanto, só os mais caros possibilitam o ajuste de temperatura.

2. Alimentação e conectividade do Kindle

Uma carga pode render semanas longe das tomadas. Essa é outra vantagem do Kindle e pode soar como benefício para aqueles que precisam usar o leitor fora de casa, seja em viagens ou para a aula, por exemplo. Quando for hora de repor a energia, o usuário deve contar com uma entrada micro USB, padrão em todos os modelos. A reposição demanda entre três e quatro horas para atingir 100%.

No que diz respeito à conectividade, todos oferecem suporte Wi-Fi e precisam de rede para desempenhar algumas atividades, como a compra de livros. Entretanto, quem precisar usá-lo offline, também consegue, principalmente se já tiver o e-book ou o documento baixado e salvo na biblioteca.

O primeiro passo para quem tem o Kindle em mãos é logar na conta da Amazon. Na seção de configurações, há opções para cadastrar um novo usuário ou para usar dados de uma conta já existente. Vale lembrar, no entanto, que essa ação só é possível em dispositivos conectados à internet.

Depois de fazer login, o usuário pode escolher a forma que deseja colocar um livro virtual no e-reader. A primeira delas é pela Loja Kindle, local que reserva uma série de títulos que podem ser gratuitos ou não. Disponível no próprio aparelho e também pelo site, o serviço oferece uma série de títulos que variam entre nacionais e internacionais.

Tanto as compras feitas no endereço virtual, quanto as realizadas diretamente no dispositivo, usam os dados cadastrados na conta Amazon para realizar a compra do e-book. Caso o livro seja adquirido pelo site, ele é disponibilizado segundos após a aprovação da venda.

Ainda neste sentido, vale mencionar o Kindle Unlimited, um programa da Amazon que reúne diversas obras e as disponibiliza por uma assinatura no valor de R$ 19,90 mensais. O sistema funciona como uma biblioteca virtual com os mais variados livros, autores e gêneros.

Outra possibilidade é enviar um documento ou livro pelo e-mail Kindle. Para isso, é preciso adicionar o endereço do remetente em uma seção específica da Amazon que registra e-mails autorizados. O cadastro pode ser feito na aba “Gerenciar conteúdo e dispositivos”, em específico na parte de “Preferências”. Assim que o trâmite for concluído, será possível mandar o arquivo diretamente do PC, por exemplo, para o Kindle.

Por fim, quem quiser outra solução, pode tentar o envio de arquivos por meio do cabo USB. Nesta opção, basta plugar uma parte do conector no aparelho e outra no PC para acessar a área de “Documentos” do Kindle e armazenar o livro desejado. Os modelos comportam os seguintes formatos:

Microsoft Word (.DOC, .DOCX);

HTML (.HTML, .HTM);

RTF (.rtf);

Text (.TXT);

JPEG (.JPEG, .JPG);

GIF (.GIF);

PNG (.PNG);

BMP (.BMP);

PDF (.PDF);

EPUB (.EPUB);

MOBI (.AZW, .MOBI) (não é mais compatível com as funcionalidades mais recentes do Kindle para documentos).

4. Ferramentas de leitura

Com o livro desejado em mãos, é possível fazer algumas personalizações para otimizar a leitura. Entre os ajustes disponibilizados, estão a alteração de fonte e do tamanho das letras. Isso pode ser feito diretamente no texto ou ainda na parte de configurações, na aba “Opções de leitura”.

Fora esses aspectos, o e-reader também viabiliza funções como as de marcar páginas, fazer anotações e até mesmo buscar o significado de palavras desconhecidas. Há ainda a possibilidade de procurar traduções para termos em outros idiomas, caso seja necessário durante a leitura. A função da pesquisa de significados pode mudar de uma geração para outra, mas funciona majoritariamente com a ajuda de uma base de dados contida nas configurações do dispositivo ou por meio de pesquisas na Wikipédia.

Os recursos adicionais incluem definição de senha para desbloqueio seguro do aparelho e seleção de uma capa de livro como proteção de tela. Essas funções também podem ser acessadas na parte de configurações. Já o printscreen funciona de forma semelhante aos celulares e armazena os registros em uma pasta, que pode ser acessada pelo computador.

5. Modelos à venda e valores

Novo Kindle 11ª Geração; Kindle Paperwhite; Kindle Oasis.

Hoje, a Amazon comercializa quatro modelos de Kindle. O primeiro deles é o Novo Kindle 11ª Geração. Anunciado em 2022, ele é a opção mais em conta, vendida por R$ 474. Entre suas especificações, estão os quatro LEDs de iluminação da tela, painel de 6 polegadas e armazenamento de 16 GB. Ele está disponível nas cores preto e azul.

O Kindle Paperwhite, modelo intermediário, é vendido por R$ 759 e oferece um display ligeiramente maior, de 6,8 polegadas. Dessa vez, ele acomoda 17 LEDs em sua composição. Os recursos extras incluem proteção contra água IPX8 e ajuste de temperatura de luz. Há uma versão alternativa, de R$ 854, que faz um upgrade nas configurações do Paperwhite comum e acrescenta sensor de luz adaptável, carregamento sem fio e espaço de até 32 GB para armazenar livros.

Quem quiser investir em uma opção mais cara, encontra no Kindle Oasis características como painel de 8 polegadas, design ergonômico e botão de virada de página. Além disso, sua ficha técnica inclui sensor de luz adaptável, resistência à água e armazenamento que varia entre 8 e 32 GB. As cifras atribuídas ao modelo premium ficam em R$ 1.281.

Com informações da Amazon

