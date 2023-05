O que é LinkedIn? Veja para que serve, como funciona e como usar a rede

O LinkedIn é a rede social profissional mais popular do mundo, que oferece diversos recursos para conectar trabalhadores e empresas. A plataforma pode ser usada de forma gratuita ou em uma das suas versões pagas com o LinkedIn Premium . Os preços variam de R$ 79,90 a R$ 7.319, a depender do plano e formato do pagamento. As funções extras incluem acesso aos visitantes do seu perfil e até destaque nas aplicações de vagas, no caso do Premium Career.

Além de ser uma rede social, o LinkedIn é útil para procurar vagas de emprego, seguir empresas e realizar publicações estratégicas, como seus desafios superados e novas conquistas profissionais. Quando usado de maneira focada, o LinkedIn contribui no fortalecimento de sua imagem profissional, expansão de contatos e, como consequência, oportunidades de trabalho. Confira, neste guia, tudo que você precisa saber sobre o LinkedIn: o que é, como funciona, para que serve e mais.

O TechTudo reuniu dez tópicos para você saber tudo sobre o LinkedIn. A seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

O que é e para que serve o LinkedIn? O que significa LinkedIn? Como funciona o LinkedIn? Como criar conta no LinkedIn? Como usar o LinkedIn? Como encontrar vagas de emprego pelo LinkedIn? O que postar no Linkedin? Dicas de fotos para LinkedIn Como pegar o link do LinkedIn? O que é o LinkedIn Premium? Vale a pena?

1. O que é e para que serve o LinkedIn?

O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo, com mais de 774 milhões de usuários. Fundado em 2003, ele foi desenvolvido para ser uma plataforma em formato de rede social profissional. Seu objetivo é incluir todas as informações relevantes relacionadas à carreira do usuário e permitir a criação de uma página institucional para empresas em um único lugar.

Projetado para conectar profissionais, empresas e organizações em um ambiente virtual, o LinkedIn permite a criação de perfis profissionais detalhados e a criação de conexões com outros profissionais. Além disso, a plataforma possibilita a interação por meio do compartilhamento de conteúdo relacionado ao mercado de trabalho e a disponibilização de oportunidades de emprego.

Entre seus recursos, os destaques são a criação de perfis detalhados com informações relevantes de seu portfólio, criação de networking, grupos temáticos, feed de notícias personalizado, páginas de empresas, busca de emprego, compartilhamento de conteúdo e recursos de aprendizado, o LinkedIn Learning. O LinkedIn Learning é plataforma de aprendizado que permite a realização de diversos cursos voltados para seu desenvolvimento profissional, aperfeiçoando suas habilidades.

A plataforma é amplamente utilizada no mercado de trabalho em diversas áreas, desde recrutadores, empresas a empreendedores. Em resumo, o LinkedIn é uma rede social estratégica para se posicionar no mercado, estabelecer conexões profissionais, buscar oportunidades de emprego e expandir seu conhecimento.

2. O que significa LinkedIn?

O significado do termo “LinkedIn” é uma referência à combinação das palavras em inglês “link” (conexão, em tradução livre) e “in” (em). Juntas, elas sintetizam a base da plataforma como uma rede de conexões profissionais online.

Atualmente, a rede social possui muita importância em relação ao mercado de trabalho, sendo um recurso estratégico para fortalecer sua visibilidade entre as empresas. O LinkedIn busca fornecer um ambiente onde os profissionais de diferentes setores e níveis de experiência possam se conectar, colaborar, compartilhar informações e expandir sua rede de contatos profissionais.

3. Como funciona o LinkedIn?

O LinkedIn é rede social voltada para contatos profissionais por meio do networking. A plataforma também permite a divulgação de processos seletivos pelas empresas e a candidatura para usuários. Suas funcionalidades são voltadas para auxiliar profissionais a se conectarem, compartilharem conteúdo, encontrarem oportunidades de emprego e expandirem suas redes de contatos profissionais.

Você pode criar um perfil como se fosse um currículo profissional, contendo todas as suas informações profissionais relacionadas à experiência de trabalhos e cargos, formação acadêmica, habilidades, certificações e projetos realizados. No seu perfil, o usuário pode utilizar uma foto profissional e detalhar seus interesses, objetivos e outras informações que considere relevantes na seção de resumo da página.

Como é uma rede social, o LinkedIn permite enviar de convites para adicionar colegas de trabalho, parceiros de negócios, recrutadores, clientes e outras pessoas relevantes. Além disso, é possível enviar mensagens privadas para suas conexões, compartilhar conteúdo e se manter atualizado sobre as atividades e conquistas de sua rede por meio do feed de notícias.

No feed de notícias, a plataforma disponibiliza conteúdo relevante com base nas pessoas e empresas que você segue. Já nas atualizações do feed de notícias é possível acompanhar publicações que seus colegas curtiram, comentaram, compartilharam e até mesmo visualizar as próprias publicações de suas conexões.

Assim como suas conexões, você pode interagir com o conteúdo, seja curtindo, comentando e compartilhando, para aumentar sua visibilidade e engajamento. Outra vantagem é a ferramenta de criação de grupos do LinkedIn, que são separados por temas e interesses em comum. Com ela, os profissionais podem discutir tópicos específicos, trocar conhecimentos e fazer networking.

4. Como criar conta no LinkedIn?

Para criar uma conta no LinkedIn, abra o seu navegador e acesse o site (www.linkedin.com). Na página inicial, você visualiza um botão escrito ''Cadastre-se agora'', no canto superior à direita. Clique nessa opção e, em seguida, preencha o formulário de inscrição com suas informações, incluindo seu nome, sobrenome, endereço de e-mail e senha.

Após preencher o formulário, clique no botão “Inscreva-se agora” para prosseguir. Na próxima página, é necessário selecionar o seu país de residência. Escolha o país correto no menu suspenso e clique em “Avançar”.

Em seguida, você precisa fornecer informações adicionais para concluir o processo de criação da conta, como seu número de telefone e situação atual (por exemplo, “Estudante”, “Desempregado”, “Empregado”, etc.). Clique em “Avançar” quando terminar.

Depois de criar a conta, você pode personalizar o seu perfil – adicione informações importantes, como sua foto de perfil e um resumo profissional. Embora isso não seja obrigatório, é altamente recomendado para maximizar suas chances de sucesso no LinkedIn, como abordaremos adiante. Em seguida, a plataforma oferece a opção de importar contatos do seu e-mail para conectar-se a pessoas que você conhece. É possível pular essa etapa, se desejar.

Após finalizar o processo, o usuário será direcionado para a página inicial do LinkedIn para explorar a plataforma. Lembre-se de verificar o e-mail e clicar no link de confirmação enviado pelo LinkedIn para ativar sua conta.

O processo de criação de conta no LinkedIn por meio do celular também possui um passo a passo parecido com o procedimento pela web. Neste caso, baixe o app do LinkedIn na loja de aplicativos do seu celular (Google Play Store para dispositivos Android ou App Store para smartphones iOS). Em seguida, clique em ‘’Junte-se agora” na tela inicial do aplicativo e siga o processo similar de criação de conta pelo PC.

5. Como usar o LinkedIn?

O LinkedIn pode ser usado de diferentes maneiras para construir sua presença online e se destacar no mercado de trabalho, a fim de encontrar oportunidades de carreira. Outras utilidades incluem realizar cursos profissionalizantes, construir um perfil com recomendações e competências e apresentação de portfólio. Confira a seguir algumas dicas de como utilizar o LinkedIn:

Faça networking: fazer networking significa estabelecer conexões e cultivar conexões profissionais no LinkedIn. Na rede social, é possível realizar conexões com colegas de trabalho, clientes, recrutadores, concorrentes e até mesmo profissionais de sua área de atuação ou produtores de conteúdo de seu interesse. Por meio de networking, o usuário pode compartilhar informações relevantes e aumentar suas oportunidades de crescimento profissional. O LinkedIn permite descobrir se alguém possui contatos em comum com o seu perfil, apresentando cada usuário como uma conexão de 1º, 2º ou 3º grau. Isso facilita na hora de se apresentar ou pedir indicações a conhecidos. É possível se conectar com as pessoas por meio da busca de perfis pelo nome ou usando filtros que tornam a pesquisa mais eficiente, como amigos em comum, localização ou empresa onde a pessoa trabalha. Curtir e compartilhar conteúdos relevantes publicados por influenciadores do LinkedIn pode aumentar a visibilidade do seu perfil para outras pessoas; Apresente seu portfólio: é possível criar um perfil completo e estratégico para impulsionar o seu currículo por meio do cadastro de informações profissionais relevantes, incluindo sua formação acadêmica, histórico de cargos e empresas e as responsabilidades de cada função desempenhada. Em cada experiência, a plataforma permite incluir mídias que exibem trabalhos realizados, como textos, imagens e links, proporcionando a criação de um portfólio completo. Dar visibilidade ao seu trabalho é uma estratégia para chamar atenção de recrutadores. Para a criação de um bom portfólio, recomenda-se publicar artigos no feed do LinkedIn, adicionar cursos realizados e atividades extras, como idiomas e ocupações voluntarias – destacando, dessa forma, suas habilidades e experiências; Peça recomendações: um dos recursos mais interessantes do LinkedIn são as recomendações profissionais no perfil. A rede social permite que os usuários escrevam recomendações sobre outros profissionais, comprovando suas habilidades em determinadas funções ou atividades, além de elogios a práticas relacionais no trabalho. As recomendações são exibidas no perfil da pessoa, demonstrando que outros empregados confiam em seu trabalho e competência. Você pode pedir que amigos escrevam referências sobre você – basta acessar o perfil da pessoa desejada e clicar em “Solicitar uma recomendação”; Siga empresas: as empresas também estão presentes no LinkedIn por meio de uma página institucional. Ao seguir uma empresa no LinkedIn, o usuário tem acesso às notícias, publicações, eventos, processos seletivos e outras informações sobre a companhia, como sua cultura corporativa, por exemplo. É possível ter acesso aos colaboradores do local, sendo um modo interessante de realizar conexões para uma futura oportunidade. Para seguir uma empresa, digite o nome da companhia na barra de pesquisa, clique sobre o perfil e, em seguida, toque no botão ‘’seguir’’; Participe de grupos estratégicos: assim como o Facebook, o LinkedIn permite a criação de grupos com o intuito de reunir profissionais interessados em um tema específico. Fazer parte de grupos é uma ótima estratégia para se conectar com colaboradores de outros ramos, ampliar seu conhecimento, compartilhar experiências e fazer networking. Para encontrar grupos, utilize a ferramenta de busca na página inicial do LinkedIn – basta pesquisar por uma palavra-chave relacionada ao tema de seu interesse. Se deseja visualizar seus grupos, acesse a aba “Soluções”, no menu superior. A plataforma também recomenda grupos com base no seu perfil profissional, sugerindo comunidades que possam ser compatíveis com seus interesses.

6. Como encontrar vagas de emprego pelo LinkedIn?

Para encontrar vagas de emprego no LinkedIn, navegue até a seção “Vagas” e pesquise por palavras-chave relacionadas à vaga que você está procurando. É possível buscar por um título de cargo específico, habilidades ou setor.

Os filtros também são ferramentas interessantes para refinar sua pesquisa, ajustando a localização, nível de experiência, tipo de contrato, setor, entre outros critérios. O objetivo é obter resultados mais relevantes e direcionados à sua expectativa.

A rede social permite que o usuário salve as buscas e crie um ‘’alerta de vaga’’ para cargos e empresas específicas. Assim, você recebe notificações por e-mail sobre novas oportunidades que correspondam aos seus critérios.

Uma ferramenta interessante para ampliar o alcance é a utilização do selo “Open to Work”. Esse selo sinaliza que você está em busca de novas oportunidades e pode aumentar suas chances de ser notado por recrutadores. Saiba como colocar 'Open to work' no LinkedIn para mostrar que procura emprego.

Para encontrar uma vaga, é necessário realizar sua busca de oportunidades de maneira estratégica. Nas palavras-chave, procure abordar termos relevantes relacionados à sua área de interesse – evite, portanto, palavras muito genéricas. Outra dica é explorar as Comunidades do LinkedIn, que são grupos focados em áreas profissionais específicas. Essas comunidades podem fornecer informações valiosas e conexões relacionadas setor desejado.

Ao enviar uma candidatura, o usuário obtém mais chances ao personalizar a mensagem de apresentação para mostrar seu interesse e relevância para a vaga específica. Além disso, é interessante seguir empresas e influenciadores relevantes para ficar por dentro das últimas notícias e informações sobre o setor, além de ter a chance de se destacar.

Por fim, outra estratégia para conquistar uma vaga de emprego é por meio do aproveitamento de recursos educacionais do LinkedIn. Chamado de LinkedIn Learning, o serviço oferece cursos para você melhorar suas habilidades e conhecimentos, além de aumentar suas chances de encontrar uma oportunidade profissional.

7. O que postar no Linkedin?

O LinkedIn oferece uma opção grátis de publicação de conteúdo, para PC ou celular. Seu algoritmo relacionado ao engajamento das publicações, no feed de notícias, é muito eficaz e pode contribuir com diversas vantagens para profissionais e empresas.

Os benefícios incluem o aumento de sua credibilidade no mercado, expansão da rede de contatos, compartilhamento de conhecimento e experiências, além de gerar novas oportunidades de negócios e colaborações. A seguir, confira algumas sugestões de publicações para explorar no LinkedIn:

Conquistas profissionais recentes: nesse tipo de publicação, é possível abordar promoções no seu emprego, mudanças de cargos, contribuir para uma meta importante da empresa, iniciar uma nova graduação ou pós-graduação, convites de palestras e cursos, etc. Compartilhar essas informações contribui para melhorar a sua visibilidade profissional e aumentar a sua credibilidade no mercado; Desafios que você superou: compartilhar desafios superados – como a conclusão de um projeto no prazo, aprender uma nova habilidade, mudança de carreira e afins – contribui para demonstrar suas habilidades em superar adversidades. Esse tipo de publicação ajuda na criação de uma marca profissional que conecta os recrutadores e empresas a você; Eventos a que você compareceu: compartilhar sua participação em eventos é uma atitude positiva, por auxiliar na criação de uma imagem profissional que está por dentro das atualidades de sua área de atuação. Isso também demonstra que você é uma pessoa interessada em continuar aprendendo, além de ser uma forma de realizar networking com outros profissionais que estão participando do evento; Dicas e hacks para profissionais do seu nicho de atuação: compartilhar dicas e hacks para profissionais do seu nicho de atuação no LinkedIn demonstra sua experiência e conhecimento na área. Isso melhora a sua credibilidade como profissional, e demonstra capacidade de liderança de pensamento. Como consequência, há o aumento de visibilidade e construção de relacionamentos na rede. Análises a partir de assuntos que estão em alta: essa estratégia evidencia sua capacidade de relacionar assuntos relevantes do momento com sua área de atuação. Assim, você mostra sua especialização e criatividade em gerar conteúdo relevante. Como exemplo de assuntos em alta, é possível criar um conteúdo analisando ‘’O que podemos aprender sobre Marketing no BBB’’, e similares; Insights de livros que leu ou séries que assistiu: embora possa parecer fora do contexto profissional, relacionar livros e séries em publicações no LinkedIn, quando estratégico, pode contribuir para humanizar sua image. Isso ainda demonstra habilidades de comunicação e persuasão, uma vez que você pode recomendar livros ou séries para sua rede de contatos. Outra vantagem é reforçar uma imagem de um profissional interessante e diversificado, que pode trazer novas perspectivas para assuntos relacionados à sua área de atuação; Artigos: ao compartilhar seus conhecimentos e experiências por meio de artigos bem escritos e estruturados, é possível aumentar sua visibilidade e reputação como especialista em sua área de atuação. Essa atitude pode aumentar sua rede de contatos e networking.

8. Dicas de fotos para LinkedIn

Uma boa foto de perfil no LinkedIn aumenta consideravelmente sua imagem profissional na rede social e, como consequência, ajuda na conquista de novas oportunidades de trabalho. Entretanto, é preciso também ser estratégico na sua produção de imagem profissional. Opte por uma fotografia que reflita seu profissionalismo e que esteja alinhada com a imagem que você deseja transmitir no ambiente de negócios.

Use roupas adequadas ao setor profissional, preferencialmente escolhendo trajes formal ou semiformal. Além disso, tente transmitir uma expressão positiva, como um sorriso, por exemplo, para demonstrar confiança para quem visita o seu perfil. Outra dica é manter contato visual direto com a câmera. Confira a lista de foto para LinkedIn: 10 dicas para melhorar sua imagem na rede profissional.

Em relação à qualidade da imagem, por ser uma rede social profissional, procure realizar a foto em um fundo neutro, a fim de evitar distrações no fundo. Certifique-se de que a fotografia esteja bem iluminada, nítida e com boa resolução.

Se puder, peça para outra pessoa tirar a sua foto – é indicado evitar o uso de selfies, que podem transmitir uma impressão menos profissional. Por fim, não esqueça de escolher um enquadramento adequado, que seja próximo ao rosto, para garantir que ele seja o ponto focal da imagem.

9. Como pegar o link do LinkedIn?

Obter o link do seu perfil no LinkedIn é útil para compartilhá-lo com outras pessoas e para adicioná-lo ao seu currículo, por exemplo. Para isso, acesse o seu perfil do LinkedIn e copie o URL da página localizada na barra de endereço, na parte superior.

Para copiar o link da URL, selecione-a e copie-a para a área de transferência. Certifique-se de que o link comece com “https://www.linkedin.com/in/” seguido do seu nome de usuário ou número de identificação exclusivo, que é o padrão de identificação de perfil da rede social.

10. O que é o LinkedIn Premium? Vale a pena?

O LinkedIn Premium é a versão paga do LinkedIn que oferece recursos adicionais e benefícios exclusivos para os assinantes. O serviço proporciona uma experiência mais avançada e direcionada em comparação com a versão gratuita. Por exemplo: caso esteja procurando emprego, usuários premium ganham mais destaque na plataforma e obtêm uma maior visibilidade entre os contratantes. Para as empresas, o LinkedIn Premium permite a geração de leads para aumentar sua cartela de clientes. O LinkedIn possui planos com diferentes funcionalidades e preços:

Premium Career – R$ 79,99 por mês, ou R$ 359,88 por ano;

Premium Business – R$ 139,99 por mês, ou R$ 959,88 por ano;

Sales Navigator Core – R$ 299,99 por mês, ou R$ 2879,88 por ano;

Recruiter Lite – R$ 739,99 por mês, ou R$ 7.319,88 por ano.

A Premium Career é destinada aos profissionais que estão buscando uma vaga de emprego. Entre os benefícios, estão o destaque do usuário entre outros candidatos, acesso a quem visualizou seu perfil, comparativo entre seu perfil e de outros candidatos e a possibilidade de enviar três mensagens InMail ao mês.

O Premium Business auxilia profissionais que almejam projetar sua carreira. Seus benefícios incluem a possibilidade de enviar 15 mensagens InMail ao mês, acesso às estatísticas sobre empresas, visualizacão dos nomes que visitaram o perfil nos últimos 90 dias e o oferecimento de 16 mil cursos da plataforma.

O plano Sales Navigator Core é direcionado para pessoas que desejam alavancar suas vendas no LinkedIn. Entre seus recursos, estão as recomendações de leads, pesquisas de potenciais clientes, criação de listas personalizadas, acesso a estatísticas sobre empresas e envio de 50 InMail por mês, além de acesso ilimitado a quem visitou sua conta nos últimos 90 dias.

Por fim, o plano Recruiter Lite é voltado para recrutadores. Entre seus benefícios, destacam-se as mesmas vantagens do Premium Business, além de mais de 20 filtros de pesquisa, 30 mensagens InMail por mês, visualização ilimitada de perfis na rede e facilidade no anúncio de vagas.

O LinkedIn é uma excelente ferramenta profissional. Para descobrir se a assinatura da versão paga vale a pena, é necessário avaliar seu momento atual de carreira ou empresa. Uma sugestão é experimentar gratuitamente o plano mais apropriado para você e, caso faça sentido, assiná-lo após o período de testes (que é válido durante um mês). Caso o premium não atenda às suas expectativas, é possível cancelá-lo no prazo de um mês para evitar cobranças e voltar para a versão grátis.

Com informações de LinkedIn

