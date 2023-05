O Último Desafio: conheça sinopse, elenco e trailer do filme na Netflix

O filme O Último Desafio foi lançado no catálogo da Netflix recentemente e já é um grande sucesso, visto que ocupa a quarta posição de longas mais vistos do streaming. Lançado em 2013 e disponível também na MGM Amazon Channel, a produção americana tem direção de Kim Ji-woon e roteiro de Andrew Knauer e Jeffrey Nachmanoff. Estrelado por Arnold Schwarzenegger e Forest Whitaker, a trama acompanha um xerife de uma cidade da fronteira que tenta lidar com um perigoso chefão das drogas.

Com um pouco mais de uma hora e meia de duração, o longa-metragem de ação teve distribuição internacional pela Lionsgate. Se você gosta de filmes repletos de perseguição policial, confira, a seguir, mais detalhes de O Último Desafio, como sinopse, elenco e repercussão.

Enredo de O Último Desafio

A história segue Ray Owens (Schwarzenegger), um policial experiente que, após uma operação fracassada em Los Angeles, acaba sendo enviado para trabalhar como o xerife de uma pequena cidade na fronteira dos Estados Unidos com o México. No entanto, o que o protagonista não esperava era encontrar em seu caminho um perigoso e determinado líder de um cartel de drogas, que deixou a prisão há pouco tempo e deseja cruzar a fronteira junto de seu bando.

Elenco

Estrelado por Arnold Schwarzenegger (O Exterminador do Futuro) no papel do protagonista Ray Owens e Jaimie Alexander (Thor: O Mundo Sombrio) interpretando Sarah Torrance, o elenco de O Último Desafio reúne nomes como Johnny Knoxville (Jackass) vivendo Lewis, Forest Whitaker (Pantera Negra) dando vida ao Agente John e Rodrigo Santoro (Wolf Pack) como Frank Martinez.

Outros nomes como Zach Gilford (Missa da Meia-Noite), Peter Stormare (Fargo), Génesis Rodríguez (The Umbrella Academy), Christiana Leucas (The Lottery) e Daniel Henney (A Roda do Tempo) também fazem parte do time de atuação.

Repercussão

Apesar de sua popularidade entre os assinantes da Netflix, O Último Desafio tem uma performance mediana entre o público e a crítica especializada. No site agregador IMDb, o longa tem nota 6,3, com base em 142 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Kim Ji-woon tem um índice de aprovação de 61%. Segundo o consenso do site, "não há nada particularmente notável nele, mas para os fãs de Schwarzenegger o filme oferece entretenimento perfeitamente pouco exigente".

Em veículos internacionais, como o The Guardian, o jornalista Peter Bradshaw elogia a produção, destacando que "o cineasta coreano Kim Jee-woon o dirige muito bem, e é bom ver um filme com carros de polícia voando pelo ar".

Por fim, Padraig Cotter, do Screen Rant, tece comentários negativos sobre a obra cinematográfica, alegando que, apesar de ser "muito divertido", ele não é nada "comparado aos filmes anteriores de Schwarzenegger, não é tão memorável".