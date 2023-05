Octopath Traveler 2: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

Octopath Traveler 2 é um game JRPG com gráficos pixelados e combate baseado em turnos, que oferece uma experiência envolvente em um mundo de fantasia. Na pele de diversos personagens, o jogador enfrenta desafios e mistérios, lutando contra inimigos e desvendando segredos ocultos. O título foi lançado na última sexta-feira (24) e está disponível para PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation ( PS5 ), Nintendo Switch , PC e Steam Deck (via Steam). Confira, a seguir, mais detalhes sobre a história, gameplay e requisitos para rodar o jogo.

1 de 3 Octopath Traveler 2 é um JRPG da Square Enix lançado para consoles PlayStation, Switch e PC; veja história, gameplay e requisitos — Foto: Reprodução/Steam Octopath Traveler 2 é um JRPG da Square Enix lançado para consoles PlayStation, Switch e PC; veja história, gameplay e requisitos — Foto: Reprodução/Steam

História

Octopath Traveler 2 é a aguardada sequência do aclamado game de 2018 desenvolvido pela Square Enix e pela Acquire Corp. Nele, o jogador assume o controle de um grupo de oito novos personagens únicos, cada um com suas próprias histórias e habilidades, mas com o objetivo comum de tornar o mundo um lugar melhor. Ao longo da jornada, é possível conhecer o passado de cada membro do grupo e descobrir o que eles fizeram para chegar até ali.

2 de 3 Em Octopath Traveler 2, o jogador controla oito personagens em suas jornadas por Solistia — Foto: Reprodução/Steam Em Octopath Traveler 2, o jogador controla oito personagens em suas jornadas por Solistia — Foto: Reprodução/Steam

Vale ressaltar que a trama se passa em Solistia, uma terra dividida em dois continentes. Nesta era próspera, as máquinas a vapor, as viagens de longa distância e as indústrias são comuns, mas a sociedade ainda enfrenta problemas como guerras, doenças e pobreza.

Para mais, a narrativa é não-linear, dando ao player a possibilidade de escolher quando e como explorar os cenários. Assim, há várias maneiras de jogar — e, portanto, experiências personalizadas conforme as preferências de cada um.

Gameplay

O jogo apresenta um estilo visual único em HD-2D, uma técnica que combina gráficos retrô 2D com modelos e efeitos em 3D. Já o sistema de combate é baseado em turnos, com as batalhas clássicas que os fãs da franquia estão acostumados. Além disso, cada personagem possui um conjunto exclusivo de Ações de Caminho (Path Actions), que podem ser usadas para interagir com o ambiente de várias maneiras, dependendo do momento do dia.

3 de 3 Em Octopath Traveler 2, os personagens podem ativar habilidades especiais durante combates em turnos — Foto: Reprodução/Steam Em Octopath Traveler 2, os personagens podem ativar habilidades especiais durante combates em turnos — Foto: Reprodução/Steam

Em geral, Octopath Traveler 2 reintroduz mecânicas populares do antecessor, como o desenvolvimento de classes e o sistema de Break and Boost, que permite explorar as fraquezas dos inimigos e aumentar as habilidades do personagem. No entanto, também conta com recursos inéditos, com destaque para o Poder Latente (Latent Power), que libera habilidades poderosas quando o medidor está cheio durante o combate.

Requisitos mínimos para baixar