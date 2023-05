Omega Strikers: gameplay, personagens e requisitos do novo jogo grátis

👉 Quais são os melhores jogos Android? Comente no Fórum do TechTudo

Cada personagem, ou "Atacante", do jogo possui habilidades especiais para atacar e defender, como jogar tofu ou arremessar gosmas, as quais podem ser usadas para arremessar o disco ou derrubar adversários. Ao causar dano o bastante em um oponente, ele fica "entorpecido" e vulnerável a ser arremessado para fora da arena por algum tempo, o que garante vantagem numérica ao seu time. Durante o jogo o usuário também pode usar outras habilidades, entre elas o Surto de Energia, que permite disparar um golpe mais poderoso e afastar oponentes do núcleo.

A jogabilidade consiste em controlar a direção de seu movimento e ataque de diferentes maneiras em cada plataforma. No PS5, Nintendo Switch e PC com joystick são usados os direcionais analógicos, sendo o esquerdo para se movimentar e o direito para dar direção aos ataques. No PC também está disponível a opção de teclas WASD para movimento e Mouse para direcionar seus golpes. Já na versão mobile, no Android ou iPhone (iOS), o personagem é controlado pela tela de toque com um joystick virtual e golpes são desferidos tocando em botões e arrastando na direção desejada.