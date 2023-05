Onde assistir a Air: História por Trás do Logo? Veja sinopse e elenco

O filme Air: A História por Trás do Logo estreia no catálogo do Amazon Prime Video nesta sexta-feira (12). Com direção de Ben Affleck e roteiro de Alex Convery, a produção americana baseada em fatos reais foca na origem do Air Jordan, a linha de tênis para basquete exclusiva da Nike. Estrelada Matt Damon, a trama segue o vendedor de calçados Sonny Vaccaro em busca da parceria com o jogador Michael Jordan.