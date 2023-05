Onde assistir a Citadel? Veja sinopse, elenco e datas dos episódios

A série Citadel estreou em alta no Amazon Prime Video . Os dois primeiros episódios da trama de ação e espionagem foram lançados no dia 28 de abril e os outros quatro estarão disponíveis semanalmente às sextas. O show é estrelado por Richard Madden (Game of Thrones) e Priyanka Chopra Jonas (Matrix Resurrections). Entre os produtores executivos, estão os irmãos Anthony e Joe Russo (diretores de Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato).

Uma das notícias de maior destaque sobre o programa foi o alto valor da primeira temporada, cujo investimento foi de US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,5 bilhão, em atual cotação do dólar). Repleta de efeitos especiais e locações na Itália e Índia, Citadel já é a mais nova superprodução da Amazon Studios após Senhor dos Anéis: Anéis de Poder. Conheça mais sobre enredo e equipe técnica a seguir.

Citadel é uma produção exclusiva do Prime Video que mistura espionagem com ficção científica

Enredo de Citadel

A agência de espionagem Citadel tem entre seus melhores agentes o casal Mason Kane (Madden) e Nadia Sinh (Jonas). A empresa agia de forma independente até ser atacada por uma outra agência rival chamada Mantícora. Durante uma emboscada da concorrente, Mason e Nadia tiveram suas memórias apagadas na Itália e foram dados como mortos.

Oito anos se passam e os dois espiões estão agora separados. Mason tem uma vida pacata como pai de família e não sabe sobre o seu passado. Mas quando um amigo da época de Citadel chamado Bernard Orlick (Stanley Tucci) descobre seu paradeiro, aos poucos Mason é reinserido na espionagem.

Nadia é uma espiã da Citadel vítima de uma emboscada na Itália

Elenco e equipe técnica

Ao lado do casal de protagonistas, também estão presentes Stanley Tucci (Kingsman), Lesley Manville (The Crown) como a embaixadora Dahlia Archer, Osy Ikhile (A Lenda de tarzan) no papel de Carter Spence, Ashleigh Cummings (Predadores do Amor) como Abby Conroy, Roland Møller (Atômica) interpretando Anders Silje e Davik Silje; e Caoilinn Springall (O Céu da Meia Noite) como Hendrix Conroy.

A produção tem como showrunners Josh Appelbaum (Missão: Impossível - Protocolo Fantasma), Bryan Oh (Life on Mars) e David Weil (Invasion). Já os diretores dos episódios são Newton Thomas Sigel (Destacamento Blood), Jessica Yu (13 Reasons Why) e os Irmãos Russo.

Mason é procurado por seu antigo parceiro de Citadel, Bernard Orlick (Tucci), para embarcarem juntos numa missão contra uma agência rival

Confira quando saem os episódios de Citadel:

Cronograma de Citadel Episódio Data O enigma humano 28/04 Espiões surgem de noite 28/04 Sombras infinitas 05/05 Tell Her Everything* 12/05 Time Renders Us Enemies* 19/05 Secrets in Night Need Early Rains* 26/05

*Apenas o título em inglês foi divulgado até agora

Repercussão entre público e crítica

Em avaliação do público no IMDb, Citadel obteve nota 6,4, com base na votação de 6,2 mil usuários. No Metacritic, as avaliações foram medianas, com metascore 51 entre os críticos e pontuação 2.8 entre a audiência. Já no Rotten Tomatoes, as aprovações são de 56% entre a imprensa (selo "Podre") e índice positivo de 78% entre os espectadores.

No consenso estabelecido entre os críticos do Rotten Tomatoes, foi declarado que "Citadel não dispensa gastos, mas ainda soa subdesenvolvido, produzindo uma aventura de espião bem divertida mas que, mesmo assim, range sob o peso de sua própria opulência".