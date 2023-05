Onde assistir a Despedida em Grande Estilo? Veja sinopse e elenco do filme

2 de 3 Três veteranos de Hollywood interpretam amigos em Despedida em Grande Estilo — Foto: Reprodução/IMDb Três veteranos de Hollywood interpretam amigos em Despedida em Grande Estilo — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Onde assistir à série Rosewood? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Despedida em Grande Estilo

O longa é um remake de um título de 1979 e tenta abordar, de forma cômica, a delicada situação em que vivem parte dos idosos nos Estados Unidos. Quando Joe (Michael Caine) se depara com o risco iminente de perder a casa em que vive com a filha e a neta por conta de dívidas bancárias, ele recruta os amigos Albert (Alan Arkin) e Willie (Morgan Freeman) para assaltar um banco.

A vontade de "dar o troco" na instituição que os coloca em apuros fala mais alto, mas o problema é que eles sequer sabem manusear uma arma. Para Neil Genzlinger, do The New York Times, Caine, Arkin e Freeman trabalham juntos "de forma divertida, como aposentados que precisam de dinheiro ou emoção, ou ambos".

3 de 3 O longa Despedida em Grande Estilo mistura comédia e ação policial — Foto: Reprodução/IMDb O longa Despedida em Grande Estilo mistura comédia e ação policial — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco e equipe técnica

A produção é estrelada por três renomados atores de Hollywood: Michael Caine, Alan Arkin e Morgan Freeman, muito conhecidos pelas produções que os renderam a estatueta do Oscar: O Americano Tranquilo, Argo e Invictus, respectivamente. Além deles, os atores John Ortiz (O Lado Bom da Vida), Kenan Thompson (Saturday Night Live) e Ann-Margret (Ânsia de Amar) também fazem parte do elenco.

O longa é dirigido por Zach Braff, mesmo ator e diretor norte-americano do filme A Good Person. Theodore Melfi e Edward Cannon são os responsáveis pelo roteiro.

Repercussão

Apesar dos nomes de peso no elenco, o filme não teve um bom desempenho em sites agregadores pela crítica especializada e pelo público. No Rotten Tomatoes, por exemplo, o longa alcançou a aprovação de somente 47% dos críticos e 58% da audiência. Já no IMDb, sua nota é 6,6.

Para Joe Queenan, do The Guardian, a produção não consegue cumprir sua proposta e faz, na verdade, o contrário. "Esses filmes professam ser solidários com as pessoas mais velhas, ao mesmo tempo em que as sujeitam ao ridículo impiedoso", escreveu.

Já para Neil Genzlinger, do The New York Times, o diretor Zach Braff mantém as coisas em movimento e envolve os protagonistas com um bom elenco de apoio. "É estritamente 'comida de conforto', 99% previsível, embora o 1% que não é - você saberá quando vir - é habilmente executado", afirmou.