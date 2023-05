Onde assistir a Gangs of London? Veja sinopse, elenco e trailer da série

Lançada em 2020, Gangs of London é uma série britânica de drama e ação que está disponível no Amazon Prime Video , Lionsgate +, Globoplay e Claro TV+. Criada por Gareth Evans e Matt Flannery, o enredo explora o submundo de Londres e a briga pelo poder após a morte do patriarca da família mais poderosa da cidade. Ao mesmo tempo que seu filho busca vingança com a ajuda de um policial, ele precisa tomar o posto de chefe da organização criminosa. O primeiro episódio está disponível gratuitamente para assinantes do Prime Video.

Com sucesso de público e crítica, uma terceira temporada já foi oficialmente anunciada, mas ainda não há data de lançamento confirmada. Se você gosta de drama com muita ação, confira a seguir mais detalhes de Gangs of London.

1 de 2 Gangs of London conta a história da família Wallace, a mais poderosa do mundo do crime de Londres — Foto: Divulgação/SKY Atlantic Gangs of London conta a história da família Wallace, a mais poderosa do mundo do crime de Londres — Foto: Divulgação/SKY Atlantic

Sinopse

O seriado acompanha o que acontece com uma cidade tomada pelo confronto entre gangues estrangeiras após um vácuo no poder surgir com o assassinato do patriarca da família criminosa mais poderosa de Londres. A partir do funeral de Finn Wallace (Colm Meaney), seu filho mais velho Sean Wllace (Joe Cole) começa a mergulhar mais a fundo em uma intrincada rede de relacionamentos com os criminosos da área, em um jogo de tensão crescente em busca da verdade. Mistério, traições e muita ação dão o tom à investigação.

Como ninguém sabe quem foi o mandante da morte, o herdeiro do "trono" tenta parar todos os negócios obscuros da cidade até descobrir quem foi o responsável pelo destino de seu pai. E para conquistar o posto de chefe da organização, ele tem a ajuda da família Dumani comandada por Ed (Lucian Msamati). Para tentar resolver a situação, temos o policial infiltrado Elliot Carter (Sope Dirisu), que se envolve com a família Wallace.

Elenco

A série conta com Joe Cole (Black Mirror) no papel do impulsivo Sean Wallace, além de Colm Meaney (Código de Conduta) interpretando o chefão Finn Wallace, Lucian Msamati (Black Earth Rising) como Ed Dumani, Sope Dirisu (Humans) na pele do policial Elliot Carter, Michelle Fairley (Game of Thrones) como Marian e Brian Vernel (The Last Kingdom) interpretando Billy Wallace.

Também fazem parte do elenco de Gangs of London Narges Rashidi (Tiger Milk) como Lale, Pippa Bennett-Warner (Desejo Obsessivo) no papel de Shannon Dumani, Paapa Essiedu (I May Destroy You) dando vida ao Alexander Dumani, Orli Shuka (Um Jantar Entre Espiões) como Luan Dushaj, entre outros.

2 de 2 Sope Dirisu (Elliot Carter) e Joe Cole (Sean Wallace) na série Gangs of London — Foto: Distribuição/IMDb Sope Dirisu (Elliot Carter) e Joe Cole (Sean Wallace) na série Gangs of London — Foto: Distribuição/IMDb

Repercussão entre público e crítica

A série é sucesso entre o público e crítica especializada desde sua primeira temporada, que foi avaliada com 91% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes. Já a segunda chegou a 85%. O consenso do site em questão aponta que “trata-se de uma obra-prima sobre as famílias criminosas modernas, com direito a drama envolvente, ação empolgante e ótimas performances do elenco”.

No IMDb, a série levou nota 8,1, com base em 37 mil avaliações. De acordo com um usuário, "algumas pessoas não gostam [da série] porque é brutal, mas eu não entendo o que eles esperavam de um programa sobre gangues. [...] Muitos querem compará-lo com Peaky Blinders e, embora não seja tão bom quanto, ainda é um show muito interessante".

