Onde assistir a Homem-Formiga e a Vespa 3? Veja sinopse, elenco e trailer

O filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia no Disney+ nesta quarta-feira (17). Lançado em fevereiro nos cinemas, a produção americana é a terceira baseada nos personagens de mesmo nome da Marvel Comics e teve a pior bilheteria da franquia, com apenas US$ 475 milhões de dólares arrecadados. Com roteiro de Jeff Loveness e direção de Peyton Reed, a obra cinematográfica é estrelada por Paul Rudd e Evangeline Lilly. A trama acompanha Scott Lang e Hope Van Dyne em uma aventura perigosa repleta de criaturas estranhas no Reino Quântico.

Com duas horas de duração, o longa-metragem teve produção pela Marvel Studios e distribução pela Walt Disney Studios Motion Pictures. Vale lembrar que o filme é uma sequência de Homem-Formiga e a Vespa (2018), além de ser também a 31º produção do Universo Cinematográfico da Marvel. Se você gosta de filmes sobre super-heróis, confira, a seguir, mais detalhes de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

2 de 3 Longa de ação é estrelado por Paul Rudd no papel do herói Homem-Formiga — Foto: Divulgação/Marvel Longa de ação é estrelado por Paul Rudd no papel do herói Homem-Formiga — Foto: Divulgação/Marvel

Enredo de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Continuação da franquia de sucesso da Marvel, a trama retoma a história dos super-heróis Scott Lang (Rudd) e Hope Van Dyne (Lilly) como Homem-Formiga e Vespa. Quando a filha do protagonista, Cassie (Kathryn Newton), cria um dispositivo que permite a comunicação com o reino quântico, um desastroso experimento ocorre.

Ela, junto do Homem-Formiga e Vespa, bem como os pais de Hope - Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas) -, são sugados para o Reino Quântico. Lá, todos eles precisarão enfrentar um novo vilão, chamado Kang, o Conquistador (Jonathan Majors), além de inúmeras outras criaturas estranhas e igualmente perigosas.

Elenco

Estrelado por Paul Rudd (As Patricinhas de Beverly Hills) no papel do protagonista Homem-Formiga e Evangeline Lilly (Vingadores: Ultimato) interpretando Hope van Dyne — ou a nova Vespa —, o elenco do novo filme da Marvel ainda reúne nomes como Kathryn Newton (The Society) dando vida à Cassie, Jonathan Majors (Lovecraft Country) vivendo o vilão Kang e Michelle Pfeiffer (Mentes Perigosas) como Janet van Dyne, a Vespa original.

Além disso, nomes como Bill Murray (Feitiço do Tempo), David Dastmalchian (O Estrangulador de Boston), Michael Peña (A Ilha da Fantasia), Katy O'Brian (The Mandalorian), Samuel L. Jackson (Pulp Fiction) e William Jackson Harper (The Good Place) também atuam no longa.

3 de 3 O ator Jonathan Majors (Lovecraft Country) interpreta o vilão Kang na trama — Foto: Divulgação/Marvel O ator Jonathan Majors (Lovecraft Country) interpreta o vilão Kang na trama — Foto: Divulgação/Marvel

Repercussão entre crítica e público

Apesar de não ter alcançado as estimativas de bilheteria e não ser o longa mais popular da franquia, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania teve uma performance mediana entre o público e a crítica especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, o longa da Marvel tem nota 6,2, com base em 133 mil considerações.

Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Peyton Reed tem uma taxa de aprovação de apenas 47% da crítica e uma pontuação de 83% em relação à audiência. Segundo o consenso dos especialistas do site, "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania carece principalmente da centelha de diversão que elevou as aventuras anteriores, mas Kang de Jonathan Majors é um vilão emocionante pronto para alterar o curso do MCU".

Josh Rosenberg, do site Esquire, também não poupa críticas quanto ao desempenho do filme, alegando que "uma boa cena não pode consertar um filme sobrecarregado com tanto enredo — e tantos personagens — que você realmente deseja que todos desacelerem para contar suas piadas cafonas."