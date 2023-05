Onde assistir a Império da Luz? Conheça filme indicado ao Oscar 2023

O filme Império da Luz , lançado oficialmente em 2022, encontra-se disponível no catálogo do Star+ . Com roteiro e direção de Sam Mendes (1917), o longa de romance foi indicado ao Oscar 2023 na categoria de Melhor Fotografia pelo trabalho de Roger Deakings. Estrelado por Olivia Colman e Micheal Ward, a trama acompanha o relacionamento de uma gerente de cinema depressiva e um jovem que enfrenta inúmeras adversidades, inclusive o racismo.

Com quase duas horas de duração, o longa-metragem estreou no Festival de Cinema de Telluride em setembro de 2022 e teve distribuição pela Searchlight Pictures. A seguir, confira mais detalhes de Império da Luz.

2 de 3 Império da Luz é estrelado por Micheal Ward e Olivia Colman — Foto: Divulgação/Searchlight Pictures Império da Luz é estrelado por Micheal Ward e Olivia Colman — Foto: Divulgação/Searchlight Pictures

Enredo de Império da Luz

Ambientada em uma cidade costeira no sul da Inglaterra durante a década de 1980, a história segue Hilary Small (Colman), uma mulher de meia-idade que tenta lidar com a depressão enquanto trabalha como gerente do cinema antigo chamado Empire. Com a recessão britânica como plano de fundo na trama, surge o jovem Stephen (Ward), o mais novo funcionário do estabelecimento.

Ao conhecer Hilary, os dois desenvolvem uma conexão imediata, apesar da diferença de idades, o amor entre eles passa a florescer como em um dos filmes de romance frequentemente exibidos no Empire. Com direito a inúmeras cenas comoventes, o longa-metragem ainda aborda temas relevantes como crise econômica, desemprego, racismo e abuso de poder.

Elenco

Estrelado por Olivia Colman (The Crown) no papel da protagonista Hilary Small e Micheal Ward (Gangues de Londres) interpretando Stephen Murray, o elenco de Império da Luz ainda reúne nomes como Colin Firth (Kingsman: Serviço Secreto) vivendo Donald Ellis, Toby Jones (O Pálido Olho Azul) dando vida a Norman e Hannah Onslow (Ridley Road) como Janine.

Outros grandes nomes do cinema inglês também fazem parte do time de atuação, incluindo Tom Brooke (O Veterano), Tanya Moodie (Motherland), Crystal Clarke (Star Wars: Os Últimos Jedi), Sara Stewart (Sugar Rush), Ron Cook (Mr. Selfridge) e Monica Dolan (A Very English Scandal).

3 de 3 Olivia Colman vive Hilary Small na trama comovente de Império da Luz — Foto: Divulgação/Searchlight Pictures Olivia Colman vive Hilary Small na trama comovente de Império da Luz — Foto: Divulgação/Searchlight Pictures

Repercussão

Com críticas mistas entre a imprensa especializada, Império da Luz tem no site agregador IMDb nota 6,6, com base em 17 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Sam Mendes tem uma taxa de aprovação de apenas 45% da crítica e uma pontuação de 74% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, o longa "contém algumas boas atuações e alguns flashes de brilho, mas este tributo à magia do cinema é decepcionante".

Em veículos internacionais, como o Empire Online, o jornalista John Nugent faz uma avaliação mista sobre o projeto, elogiando sua fotografia, visto que "é difícil não se deixar levar por uma filmagem evocativa e maravilhosamente encenada". Por outro lado, ele critica o desenrolar narrativo da trama, que "muitas vezes parece um pouco confuso sobre o que está tentando alcançar". Por fim, Ross Bonaime, do Collider, tece comentários negativos quanto à produção inglesa, alegando que ela é "uma mistura confusa de ideias que nunca se solidificam na narrativa".