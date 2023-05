Onde assistir a Jujutsu Kaisen? Veja sinopse, temporadas e trailer

Jujutsu Kaisen é um dos principais animes de ação e terror em exibição no Crunchyroll . Baseado no mangá de Gege Akutami, a série teve lançamento em outubro de 2020 e já conquistou o prêmio de Melhor Anime do Ano na premiação Crunchyroll Anime Awards. A segunda temporada da animação tem data confirmada para 6 de julho no Japão (ainda sem definição no Brasil), com pôster e teaser divulgado na última terça (25) no evento japonês Jump Festa.

O enredo é focado em Yuji Itadori, um jovem que se torna aprendiz de feiticeiro após ser amaldiçoado. É no Colégio Técnico de Feitiçaria de Tóquio que o protagonista aprende sobre como combater as maldições e salvar seus amigos de forças obscuras. Vale lembrar que a franquia também inclui o filme Jujutsu Kaisen 0, disponível no Crunchyroll. Se você ainda não conhece a série, confira a seguir mais informações sobre personagens e repercussão da crítica.

Em Jujutsu Kaisen, um jovem entra para uma escola de feitiçarias para se livrar de maldições

Enredo de Jujutsu Kaisen

Em um mundo onde Maldições são monstruosidades formadas pelos sentimentos negativos dos humanos, Yuji Itadori é um jovem que, inadvertidamente, engole um talismã mágico para salvar a vida de seus amigos. No entanto, esse objeto é um dos 20 dedos de Ryomen-Sukuna, um vilão demoníaco líder entre as Maldições, o que faz com que ele absorva o poder maligno em seu corpo.

Para lidar com esse e outros problemas de ordem mágica, Itadori entra no Colégio Técnico de Feitiçaria de Tóquio para aprender sobre feitiços e como enfrentar as Maldições. Como os demais professores da escola consideram o novo aluno perigoso demais, cabe ao protagonista absorver os outros 19 dedos de Sukuna para que o mal aprisionado em seu organismo seja controlado ou eliminado para sempre - algo que pode comprometer a vida de Itadori.

Ao engolir um talismã mágico, Itadori absorve os poderes de Sukuna, um rei entre as Maldições

Conheça os personagens de Jujutsu Kaisen e seus dubladores

Lista de personagens e dubladores de Jujutsu Kaisen Personagens Dubladores Yūji Itadori Yuri Tupper Megumi Fushiguro Fabrício Vila Verde Nobara Kugisaki Amanda Brigido Satoru Gojō Léo Rabelo Ryōmen Sukuna Francisco Júnior Toge Inumaki Erick Bougleux Panda Eduardo Borgerth Kento Nanami Nizo Neto Maki Zenin Natali Pazete Chōsō Nando Sierpe

Repercussão entre público e crítica

No portal IMDb, Jujutsu Kaisen tem nota 8,5, baseado em 71 mil avaliações. Outra marca da produção presente no site é sua quantidade de prêmios e nomeações em cerimônias especializadas de anime. Jujutsu Kaisen venceu quatro categorias no Crunchyroll Anime Awards em 2022, com destaque para Melhor Série de Ação e Design de Personagem, e outras três em 2021, onde conquistou o prêmio de Melhor Anime do Ano.

