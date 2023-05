Onde assistir a O Exorcista do Papa? Veja sinopse, elenco e trailer

O filme de terror O Exorcista do Papa , lançado nos cinemas em abril deste ano, já está disponível para aluguel. O longa pode ser visto nas plataformas Amazon Prime Video , Apple TV+ , Google Play Filmes e YouTube por R$ 29,90. O título estrelado por Russell Crowe ( Noé ) é inspirado nos relatos reais do padre italiano Gabriele Amorth (1925 - 2016), conhecido pela atuação como exorcista durante décadas no Vaticano.

Com direção de Julius Avery (Operação Overlord), O Exorcista do Papa tem no elenco Daniel Zovatto (O Homem nas Trevas) e Franco Nero (Django). Para quem gosta de terror sobrenatural com exorcismos e quer conferir longa, confira a seguir mais informações sobre enredo e repercussão.

2 de 3 O Exorcista do Papa é baseado em relatos reais do padre italiano Gabriele Amorth — Foto: Reprodução/IMDb O Exorcista do Papa é baseado em relatos reais do padre italiano Gabriele Amorth — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Onde assistir à série Rosewood? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de O Exorcista do Papa

Gabriele Amorth (Crowe) é um padre italiano responsável por investigar casos de possessão. Seu trabalho é diretamente organizado pelo Papa (Nero), que conta com a ajuda de Amorth para a resolução de casos inexplicáveis. A santidade ordena que o padre vá até a Espanha, onde um garoto americano de 11 anos chamado Henry (Peter DeSouza-Feighoney) supostamente foi possuído por um demônio.

Ao chegar no país, Padre Amorth descobre que a família de Henry está em uma abadia recebida de herança pelo pai do menino. Quando tem a confirmação de que o jovem está possuído, o padre também descobre no local uma estranha conspiração que envolve o Vaticano.

3 de 3 Henry é um garoto que foi possuído por um demônio em uma abadia na Espanha — Foto: Reprodução/IMDb Henry é um garoto que foi possuído por um demônio em uma abadia na Espanha — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco e equipe técnica

Além de ter Russell Crowe no papel de Gabriele Amorth, o elenco do filme tem Daniel Zovatto (O Homem nas Trevas) interpretando o Padre Esquibele e Franco Nero (Django) como o próprio Papa. Além deles, Alex Essoe (Missa da Meia-Noite) vive Julia, Laurel Marsden (Ms. Marvel) é Amy, Cornell John (Brotherhood) assume o papel de Bispo Lumumba.

Ryan O'Grady (Rei do Ringue: A História de Jem Belcher), Bianca Bardoe (Luther: O Cair da Noite), Alessandro Gruttadauria (La piovra) também estão no time de atuação. O roteiro é assinado pela dupla Michael Petroni (A Menina que Roubava Livros) e Evan Spiliotopoulos (Rogai por Nós).

Repercussão entre público e crítica

Durante lançamento nos cinemas, O Exorcista do Papa obteve bilheteria mundial de cerca de US$ 72 milhões (R$ 361 milhões, em conversão atual). No IMDb, o longa tem nota 6,1, com base em votação de 32 mil usuários. Já entre a crítica, no portal Rotten Tomatoes as aprovações ficaram em 51% (especialistas) e 81% (espectadores).

Veículos como Rolling Stone deram uma nota positiva ao longa. De acordo com texto de Chris Vognar, "O Exorcista do Papa certamente não será um clássico do gênero, mas é bom de qualquer jeito." Outra crítica positiva veio do jornalista Austen Goslin, do site Polygon. Na resenha, ele destacou que o longa "não está a altura de uma obra original e profunda como o Exorcista (1973), mas se distingue por construir em todo o filme o entendimento de que sua premissa é um tanto boba - e não tem medo de demonstrar isso."

Já entre as críticas medianas e negativas, o jornalista Johnny Oleksinski, do New York Post, criticou a atuação de Russell Crowe como protagonista, ao observar que "Crowe (conscientemente, eu penso) avacalha (o filme) do começo ao fim. Ainda que as cenas horror não façam você gritar, o sotaque italiano de Russell Crowe o fará." No site Collider, Emma Kiely definiu que "o filme tenta embalar tantas subtramas e contextos religiosos que não dá tempo para criar, apropriadamente, um susto."